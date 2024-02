Řeší se tu ukrajinské vlajky a zlé Rusko, a přitom... Někdejší „lovec šmejdů“ vytáhl problém

„Musíme zfunkčnit stát, protože stát nefunguje, toleruje a sám vytváří podvody. Vláda by si měla zamést před vlastním prahem. Do dětí se dostávají jedy a stát se na to kouká jakoby nic, řeší raději ukrajinské vlajky a jak nás zachvátí zlé Rusko... Ale děti se tráví toxiny, které nejsou z Ruska! Justice dnes připomíná zakázkové krejčovství, cokoli vám přišijí a cokoli odpárají.“ Zbyněk Prousek, zabývající se právem a spravedlností, ve vysílání Inovace Republiky hovořil bez servítek o tom, že Česká republika není právní stát.

„Já tvrdím, že v České republice domoci se práva a spravedlnosti není systém, ale náhoda. Myslím si, že celá řada lidí celou řadu věcí kritizuje, ale u piva. Pokud nezvedneme zadky a něco pro to neuděláme, každý člověk sám, tak se situace nemůže nikdy změnit,“ řekl úvodem Zbyněk Prousek, známý také jako lovec šmejdů.

Prousek je také známý jako „lovec šmejdů“, vše začalo tím, že chtěl využít svých zkušeností z exekutorské činnosti, a založil firmu na vypořádávání dluhů a pohledávek. „Sotva jsem ale začal, tak jsem narazil na to, že celá škála pohledávek je nevymahatelná, je zastřena mlhou, to byli ti šmejdi- podvodníci s předváděcím zbožím, s akcemi atd. Začal jsem se tomu věnovat, rozplétat ten problém. Najednou jsem našel mělnickou chobotnici s chapadly do nejvyšších struktur včetně politických struktur,“ řekl v pořadu Inovace Republiky soukromý detektiv z Mělníku.

Upozornil, že tento organizovaný zločin byl státem tolerovaný. „Bylo s podivem, že podvodníci podváděli své oběti více než patnáct let s tolerancí státu. Protože patnáct let dělat podvody na občanech České republiky, nejenom na seniorech, ale i na lidech nemocných, invalidních, těžce zranitelných, a obírat je o jejich peníze, to tento gang dělal velmi promyšleně a bohužel s tolerancí státu,“ zopakoval Prousek, předseda Spolku věřitelů a přátel práva.

Přitom se podle Prouska dalo hovořit doslova o únosu lidí: „Ten podvodný šmejdí byznys, to byly nájezdy, můžeme nahlas hovořit o únosech lidí, protože pozvánka byla, že autobus pojede z bodu A do bodu B, ale autobus v polovině trasy odbočil do bodu C, kde pak byli lidi zamčeni v sále, vydíráni na WC, pokud nepodepíší smlouvu, a podobně. K podpisu jim byly dány smlouvy, které měly kopírák, takže oběť toho podvodu podepisovala kupní smlouvu a zároveň přes tu kopii úvěrovou smlouvu, takže ty peníze měl podvodník dvakrát. Byly tam strašné věci, které se tam děly,“ popisoval Prousek a doplnil. „Ve světě tento druh podvodů nemá obdoby, to je česká rarita.“

Dnes se šmejdská kriminalita objevuje s rozvojem digitalizace na mnoha dalších úrovních. „Kyberkriminalita je úplně něco jiného než ‚fyzická kriminalita‘, digitální koncentrák je do budoucna pro lidi velmi nebezpečný sám o sobě, je to jedna z mimořádně nebezpečných věcí,“ upozornil Prousek, že ne každá SMS zpráva musí být pravdivá, ani e-mail. „Nemusí být pravdivá ani nějaká nahrávka, inteligencí vytvořená pomluva, prohlášení,“ varoval.

Řešením těchto mnoha problémů je podle Prouska jedině zfunkčnit stát. „Stát podle mého názoru nefunguje, a to ve všech jeho pilířích – moc zákonodárná, výkonná a soudní. Primární záležitostí je zfunkčnit stát. Vláda se zajímá o kdeco, ale jak se říká, když chceš někoho kritizovat, měl by sis zamést před svým prahem. Problém také je, že dnešní poslanci si podobně jako kapři vodu nevypustí, ta jejich stoosmička si odhlasuje úplně všechno. Zajímají je jen politické body a osobní kšeftík,“ řekl, že ani Poslanecká sněmovna nefunguje, jak by měla.

Jak šmejdi schvalují šmejdy

Kritizoval, jakým způsobem jsou schopni zobchodovat i naše děti. „Existuje paragraf o šíření toxikomanie, ale jako by ten paragraf neexistoval. Do dětí se dostávají jedy, toxiny a stát se na to kouká jakoby nic a řeší ukrajinské vlajky a jak nás zachvátí zlé Rusko... Ty děti se tráví toxiny, které nejsou z Ruska, ale konkrétními bonbony od konkrétních prodejců,“ pozastavoval se nad tím, že se dnes prodává dětem droga v automatech.

„Ten stát prostě nefunguje. Policie nefunguje, zviditelňuje se na bagatelních delikvencích a nemá problém ztřískat demonstranta, lítat na majáky přes Prahu padesátkrát denně...,“ kroutil Prousek hlavou.

„Současná nebo už delší dobu trvající justice mi spíše připomíná zakázkové krejčovství, protože tam vám také na zakázku cokoli přišijí a na zakázku i cokoli odpárají. To je ten dvojí metr,“ pokračoval Zbyněk Prousek.

V kontextu toho zmínil bývalého dlouholetého šéfa protimafiánského Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a plukovníka ve výslužbě Roberta Šlachtu s jeho hnutím Přísaha: „Vždy, když teď vidím, jak se Šlachta bije a jak jeho Přísaha tu vidí vše negativně, tak co dělal, když byl v uniformě. V době, kdy já se věnoval organizovanému zločinu šmejdů, tak on byl ještě v uniformě, a jak poslal několik podnětů NCOZ o organizovaném zločinu, který má kolébku na Mělníku, a NCOZ to poslal na obvodní oddělení Mělník, takže organizovaný zločin mají řešit strážmistři na obvodním oddělení Mělník? Říkal jsem si, že to snad pan šéf NCOZ nemyslí vážně,“ vzpomněl jednu věc, aby poukázal na „bordel ve státě“.

„Když se dívám na justici a policii, tak tvrdím, že Česká republika není právní stát,“ konstatoval Zbyněk Prousek, zabývající se právem a spravedlností, ve vysílání Inovace Republiky.

