Richterová šířila dezinformaci od Šafra. Odhaleno, doplatila na to

Když slovenský herec Ivan Kozák minulý týden po oslavách 17. listopadu v Pezinku nedaleko Bratislavy skončil s potlučeným obličejem, tvrdil, že ho zbili pro jeho domnělou homosexuální orientaci. „Kamarád si dal z legrace náušnice a já jsem byl jen v tílku. Jen tak jsme se smáli a dělali show a ten člověk asi usoudil, že jsem gay, a sledoval mě,“ tvrdil o útočníkovi, který ho prý celou noc pronásledoval, aby ho pak mohl zákeřně přepadnout.

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 82% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10884 lidí

Příběh, jak jej vylíčil slovenský herec, dojal českou poslankyni a místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Olgu Richterovou (Piráti). „Nechci, aby se lidi ve střední Evropě báli, že je někdo zmlátí nebo zabije. Ale to se děje. Je to taková ,ruská cesta'. A ukázala se na 17. listopad, výročí svobody. Ten den, po oslavách výročí sametové revoluce v Bratislavě, byl bez varování napaden a surově zbit slovenský herec Ivan Kozák. Důvod? Útočník se s největší pravděpodobností domníval, že Kozák je homosexuál. Ten totiž krátce předtím s kamarádem v rámci neškodné zábavy předstíral, že je gay. Rok a měsíc od vraždy dvou homosexuálů před bratislavským LGBT+ barem rukou nenávistného neonacisty. Násilí na člověku, který nikomu neubližoval a nic špatného nedělal,“ lamentovala Richterová na sociální síti X, kde sdílela článek serveru Forum 24 Pavla Šafra.

1 ??Nechci, aby se lidi ve střední Evropě báli, že je někdo zmlátí nebo zabije. Ale to se děje. Je to taková “ruská cesta”. A ukázala se na 17. listopad, výročí svobody. Ten den, po oslavách výročí sametové revoluce v Bratislavě, byl bez varování napaden a surově zbit slovenský… pic.twitter.com/osXHbYMpAd — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) November 24, 2023

Následně jí však uživatelé platformy vytkli, že šíří dezinformace. „To je zvláštní, že nakonec tu výpověď upravil... A výpovědi svědků se taky liší. Ale to vám nedělá problém, vzít tu žumpu Forum 24 a šířit to ještě 3 dny poté, co vyšly najevo další skutečnosti,“ napsal například jeden uživatel. Jiní poslankyni rovnou obvinili ze lži.

Ale to vám nedělá problém, vzít tu žumpu Forum 24 a šířit to ještě 3 dny po té, co vyšly najevo další skutečnosti.https://t.co/1dq19lWW75 — plama (@pl4ma) November 24, 2023

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 3% Nelíbily 85% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 10810 lidí Plus jeden deň.

O konfliktu napadeného herce se servírkou promluvila také svědkyně, kterou cituje server Topky.sk, byť ta průběh událostí líčí ještě poněkud jinak. „Byla jsem svědkem toho, jak ten dotyčný zbitý pán slovně napadal servírku a nejen při tomto incidentu, ale i předtím, kdy se snažil dostat na smuteční hostinu, která byla za štamgasta, co tam chodil. Už tehdy mu bylo slovně vysvětleno, že tam nepatří. On si tam sedl a chtěl jíst ze stolu a povrchně podával pět eur,“ nechala se slyšet. Následně se prý situace vyhrotila.

Ivan Kozák každopádně od původní verze, kdy tvrdil, že důvodem pro jeho napadení byla jeho domnělá homosexuální orientace, zcela upustil. Nyní pro změnu říká, že útočníkovi vadilo, že parodoval kapelu Right Said Fred.

Olga Richterové si ve stejném vlákně na sociální síti X také stěžovala na přijetí maďarského zákona proti sexuální indoktrinaci dětí a na skutečnost, že muzeum v Budapešti zakázalo dětem vstup na exhibici zobrazující homosexuální výjevy.

