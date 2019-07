Řidiči pozor: Do roku 2025 má u dálniční policie přibýt 750 služebních míst

20. 7. 2019 12:48

Do roku 2025 by mělo v dálničních odděleních Policie ČR přibýt 750 služebních míst. Počítá s tím návrh rozvoje dálničních oddělení, který připravilo Ministerstvo vnitra. Během příštího roku by mělo přibýt 231 služebních míst na stávajících odděleních a dalších 34 pro postupné obsazení nových oddělení Droužkovice, Borek a Napajedla. Zprávu přinesla ČTK.