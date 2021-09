Říkám mladým, se*te na Piráty. Za komunistů byl velký nákup za dvě stovky, teď se všechno zdražuje. Vojtěch Filip přijel domů na jih

reklama

Akce KSČM přilákala jak starší, tak i mladé lidi. Hloučky se tvořily kolem stánku, lidé posedávali na okolních lavičkách. Na akci promluvil mimo jiných i předseda KSČM Vojtěch Filip. Hned na úvod vysvětlil podporu komunistů vůči současné vládě. „Řada lidí se mnou diskutuje o tom, jestli bylo dobře, že KSČM v roce 2018 podpořila vládu hnutí ANO a ČSSD. A já odpovídám – ano, bylo to dobře, protože jsme zabránili vládě ODS a TOP 09, respektive vládě Petra Fialy a Miroslava Kalouska. Také jsme v roce 2018, 2019 zabezpečili nejen růst mezd, minimální mzdy, růst důchodů, ale také dostatek peněz pro zdravotní systém, což se ukázalo v roce 2020 jako velmi důležité,“ vysvětlil Vojtěch Filip.

Kupujeme i brambory a vepřové! Developeři, obecní a družstevní byty…

Předseda KSČM promluvil také o bytové problematice v ČR. „Je potřeba zcela jednoznačně obnovit výstavbu obecních bytů i družstevní bytovou výstavbu. Developeři, kteří staví pro zisk, nám samozřejmě výstavbu potřebných bytů nezajistí,“ upozornil a zdůraznil. „Cena bytů je rekordní tak, jak nebyla nikdy. Když se podíváme do sousedního Německa nebo Rakouska, jsme na tom až o dvacet procent hůře v poměru mzda a náklady.“

Zmínil i potravinovou soběstačnost. „Bývalé Československo bylo potravinově soběstačné, samozřejmě jen v těch věcech, které jsou tady vypěstovatelné a chovatelné. Ale my nejsme dnes soběstační ani v bramborách, ani ve vepřovém mase. Toho si dodáváme jen asi třicet procent, zbytek nakupujeme. A tak zase vlastně peníze, které čeští občané vydělají, tak končí zase v ziscích nadnárodních korporací, nadnárodních monopolů,“ upozornil.

NATO vypráskáno z Afghánistánu. A bývalý agent Usáma Bin Ládin...

Okomentoval také situaci v Afghánistánu. „Před dvaceti lety vstoupila vojska tenkrát Spojených států amerických do Afghánistánu. Chtěli porazit tamní vládu Tálibánu. Chtěli dopadnout Usámu bin Ládina, jinak jejich bývalého agenta CIA, ale prostě, asi se jim vymknul. A byl obviněn z toho, že se zúčastnil teroristického útoku na Dvojčata. Ten úkol armády byl splněn v roce 2011. Přesto tam vojáci zůstali, žel včetně vojáků České republiky. A když jste sledovali zprávy v srpnu letošního roku, tak jste zjistili, že okupační armáda NATO, promiňte mi, byla vypráskána z Afghánistánu a okupace skončila s ostudou celého vojenského paktu NATO. Velmi trefně to popsal ministr zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, který řekl, že to byl debakl,“ pokýval Filip a pokračoval.

„A po každém debaklu je potřeba se zamyslet, jak je to potřeba dělat jinak. Prezident Miloš Zeman řekl, že si současné NATO zaslouží velkou revizi a změnu. My říkáme rovnou, že je potřeba udělat nový bezpečnostní systém v Evropě.“

Vrbětice? Umělá kauza… mezinárodní ostuda…

Pro ParlamentniListy.cz se pak předseda KSČM vrátil ještě k případu Vrbětice.

„Ta kauza je umělá. Kdyby ta důvodná podezření měla nějaký reálný základ, tak by přece po tolika měsících museli vyšetřovatelé mít mezinárodní zatykač. Ale ten jim nikdo vystavit nechce, protože tam žádný důkaz pro mezinárodní zatykač není. A já jsem přesvědčený o tom, a není to jenom ‚důvodná obava‘, ale to je opravdu podezření, že to velmi špatně dopadne a že Česká republika z té kauzy bude muset vyvodit závěry vůči těm, kteří ji spustili. Protože jestliže my někoho obviníme, nemáme pro to důkaz, tak to samozřejmě bude pro nás znamenat mezinárodní ostudu. A ten, kdo ji způsobil, ať už je to pan plukovník Koudelka nebo někdo jiný, tak by za to měl nést následky,“ uvedl rázně Filip, který je mimo jiné zkušeným právníkem.

Lepší Babiš než Fiala nebo Piráti…

Na otázku, jestli KSČM nevadí podporovat „kapitalistu“ Babiše odpověděli pro naši redakci i další členové KSČM.

„My něj nekoukáme jako na kapitalistu Babiše, ale jako na předsedu vlády. A jestliže tato vláda udělá alespoň něco pro lidi, tak proč bychom ji nepodporovali. Pokud neudělá pro lidi, tak ji nebudeme podporovat. My nejsme ve vládě, my jenom podporujeme,“ vysvětlil Jaroslav Mikuška.

„Ano, podporujeme, protože žádná lepší varianta nebyla. Z našeho pohledu je pochopitelně Fiala, Piráti, KDU-ČSL… horší než Babiš,“ dodal Luboš Dvořák.

Fotogalerie: - KSČM v Budějovicích

„Babiš je politik, který dělá zčásti levicovou politiku, kterou předešlé vlády nedělaly. A to jsou věci, které my podporujeme. Dneska se důchodci mají tak, jak se nikdy neměli, mají různé výhody a i celkově je tady podpora mladých atd. Takže nejde říct kapitalista Babiš, ale premiér, který dělá něco pro lidi. A ty programy se v tomto protínají,“ uvedl Jan Kejc.

Piráti jako noví komunisti? Naši nástupci? Nesmysl!

Vojtěch Filip i jeho spolustraníci odpověděli i na to, zda berou Piráti jako novodobé komunisty, jak se o nich někdy hovoří, případně jako své nástupce.

„Rozhodně necítím Piráty jako naše nástupce,“ smál se Vojtěch Filip a dodal. „Já naopak cítím docela pozitivní budoucnost komunistické strany. My nepotřebujeme nahrazovat naši politickou stranu neomarxisty. A myslím si, že máme občanům pořád co nabídnout.“

Piráty jako nástupce KSČM rozhodně nevidí ani jeho kolega Jaroslav Mikuška.

„Určitě ne. Piráti jsou zvláštní skupina, která má nějaké zvláštní vyhlídky do budoucna, neujasněné, řekl bych, protože konkrétního zatím nic nepředvedli. Nástupci nás komunistů to určitě nejsou, naopak se vyhraněně staví proti nám,“ upozornil.

„Podle mne nemají Piráti politickou zkušenost, historii znají pouze ze sdělovacích prostředků. Řekl bych, že ten jejich program je takový roztříštěný. Mám pocit, že teď před volbami silně otočili,“ doplnil Jan Kejc.

Budu volit komunisty! S.rte na nějaké Piráty! Chleba za dva dny plesnivý!

„Budu volit komunisty. A co mě k tomu vede? Všechno se tady zdražuje. Za komunistů jsem vzala dvě stovky, přinesla jsem domů dvě tašky nákupu a ještě mi zbylo. Co dnes za dvě stovky koupíte? Vložky! Obyčejné vložky za osmdesát korun! Chleba koupíte a za dva dny ho můžete vyhodit, protože je plesnivý! Všechno se tady rozkradlo, to nikdy za komunistů nebylo. Lidi mají na krku exekuce, nikdo vám nepomůže. Ne! A všichni lidi co znám, jdou volit komunisty,“ sdělila velmi rázně Marie Rolníková a dodala. „Já jsem říkala i mým mladým, s.rte na nějaké Piráty!“

„Já jsem si dával na internetu test a vyšlo mi, že budu volit KSČM, sociální demokraty a Okamuru. Takže budu volit asi KSČM. Jsou sociální, tady v našem státě je strašná nespravedlnost,“ vysvětlil pan Jindřich.

„Je mi líto, že vás volí tak málo mladých,“ přišel Filipovi potřást rukou mladý muž, který prý také bude KSČM volit.

„S ohledem na svůj věk už vím, na co mám klást důraz, a to jsou jistoty. Já jsem dodělal školu, do týdne jsem byl v práci. Do roka mi fabrika dala byt, protože jsem se oženil. Zdůrazňuji – dala. Nic jsem neplatil. Když přišlo druhé dítě, šel jsem na vedení, vysvětlil situaci, že už se v malém bytě nevejdeme, do půl roku mi přidělili 3+1, ve kterém bydlím dodnes. Pravda, musel jsem podepsat, že deset let v té fabrice zůstanu. Ale prosím vás, deset let uteklo jako voda. A jednoho krásného dne mi město, protože to byl městský dům, nabídlo byt k odkoupení za 43 tisíc. No, nekupte to,“ usmíval se Oldřich Klíma.

Vyjádřil se i k dnešním politikům.

„Kalouska nesnáším. Všechny ty jeho kauzy na internetu najdete. No… říct o panu Kalouskovi, že je to ‚švindlíř‘, je slabý výraz. Babiš? To bylo asi pro národ velké očekávání, ale řekl bych, že teď to sklouzlo někam trošku do ztracena. Nemyslím Čapí hnízdo, to je asi spíš podvod na něj. Tomu nevěřím. Když na něj za celou tu dobu, co ta kauza trvá, nic nemají, no tak podle mne je nevinný. Tak ať to zabalí, omluví se mu a dají mu pokoj,“ vzkázal a dodal.

„KSČM volit nebudu, ale sympatizuji. Vyrostl jsem za nich, oni mi dali školu, byt. Já si nemůžu stěžovat, neublížili mi. Je pravda, že jsem do nich nijak neryl. Já jsem je nechal na pokoji, oni nechali na pokoji mě. Dospěl jsem až sem, jsem spokojený,“ smál se Oldřich Klíma s tím, že je „mladý perspektivní důchodce“.



