Rodí se nový plán: Babiš na dvou židlích

Ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše měl být podle původních plánů dosavadní europoslanec sociální demokracie Miroslav Poche. Prezident Miloš Zeman však Pocheho opakovaně odmítl jmenovat mimo jiné s odůvodněním, že je Poche „sluníčkář“. Babiš už naznačil, že jako předseda vlády na Hrad Pocheho jako ministra nepřinese. Musí tedy vyřešit několik problémů. Musí počítat s nesouhlasnou reakcí ČSSD. A bude muset najít nového adepta na ministra. Druhý problém Babiš možná vyřeší tím, že se vedle premiérského křesla posadí i na ministerskou židli.

„Podle několika důvěryhodných zdrojů z ANO i z ČSSD se objevil lišácký plán, jak z patové pasti ven. V něm by Andrej Babiš sehrál dvojjedinou roli. Vedle postu předsedy vlády by byl načas rovněž ministrem zahraničních věcí, nežli se najde personální řešení přijatelné pro všechny strany,“ napsal deník. Sám Poche k tomu dodal, že by se Babiš tímto postupem v podstatě dopustil porušení koaliční smlouvy. V té je řečeno, že post ministra zahraničí obsadí ČSSD, jenže fakticky by skrze Babiše připadl ANO.

Hradní mluvčí ke sporu o pana Pocheho na sociální síti doplnil, že se ČSSD v referendu rozhodla vstoupit do vlády s plným vědomím toho, že prezident Zeman důrazně odmítá jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí.

autor: mp