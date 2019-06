Romové z Chanova přišli s peticí: Nechtějí „čunkodomy“ ani zadarmo. Opraví si ghetto sami, věří Piráti

„Když vás stáhnu z kůže, nikdo nepozná, kdo byl Rom, kdo Čech. Všude jsou chyby a nikdo není lepší,“ i toto zaznívá v rámci snah o usmíření menšiny a většiny v Mostě poté, co obyvatelé Chanova přišli s peticí. V ní odmítají kontejnerové bydlení, chtějí si prý sami opravit původní paneláky. Obojí zvedá část majority ze židle. Plamenné vášně hasí Piráti a Zelení Most, rasismus na síti nepolevuje.

Chanovští Romové sepsali petici, v níž odmítají takzvané čunkodomky jako náhradu za zničené paneláky ve vyloučené lokalitě, kterou obývají. Piráti a Zelení Most jejich snahu podporují a snaží se obavy ostatních ukonejšit. Mnohým totiž vadí, že menšina opět dostane něco zdarma, zvláště když si to sama zničila, kdežto zbytek Mostu nemá nárok na nic. Část většiny také nevěří, že by skutečně došlo k opravě, a nikoli k rozkradení materiálu, jak se prý již v minulosti stalo. Někteří se nemohou přenést přes to, že poté, co si obyvatelé ghetta své domovy zničili a neplatí řádně nájem a služby, tak si ještě vybírají, co chtějí zdarma dostat.

„Na komunitní schůzi v Chanově jsem byl svědkem, jak místní obyvatelé odmítli plán města Mostu, které je chce přestěhovat do kontejnerů. Proti plánu města sepsali petici, ve které zároveň vyjádřili i prosbu, aby si mohli své domovy ve spolupráci s městem opravit,“ informoval Adam Komenda z mosteckých Pirátů, kteří nechtějí akceptovat definitivní názor vedení města, které prosazuje kontejnerové rodinné domky do Chanova již několik měsíců: „Modulové bydlení je směrem, kterým by se mělo sídliště Chanov ubírat,“ stálo opět v posledních Mosteckých listech – ve zpravodaji, který vydává radnice.

Piráti a Zelení Most podporují petiční akci chanovských obyvatel, tedy opravu původních zdemolovaných panelových domů.

Komenda se snaží den co den odrážet argumenty, že i když se poškozené paneláky podaří opravit, za pár let budou zničené znovu: „Před několika lety se s pomocí místních Romů podařilo opravit dva domy, část z nich se pak do domů nastěhovala. Díky tomu, že se podíleli na opravách, tak mají k těmto domům vztah a pomáhají je udržovat a chránit před devastací.“ Byl se prý v těchto domech osobně podívat. Na důkaz toho na svém facebookovém profilu k tomu zveřejnil fotografie, které okomentoval takto:

„Dům vypadá zvenku krásně, jsou tam uklizené chodby, dobře zařízené a udržované byty. (…) Věřím tedy, že plán na opravu poškozených domů se zapojením místních může skončit úspěchem.“

Místní obyvatel sídliště Jan C. k tomu na komunitní schůzce řekl: „Šílený plán nastěhovat Romy do kontejnerů odmítáme. Přestěhování nás Romů do kontejnerů situaci v Chanově nezlepší, ale naopak zhorší. Jeden z cílů naší pracovní skupiny je tento plán zastavit a nabídnout lepší a taky levnější řešení. To by mohlo spočívat v tom, že Romové poškozené chanovské paneláky ve spolupráci s městem opraví sami. Ostatně tak se postupovalo už v minulosti, na opravě dnes opravených panelových domů pracovali muži z Chanova. Jsou šikovní, rekonstrukce zvládli skvěle, opravené domy si od té doby před poškozením stráží a bydlení zrekonstruovaného vlastníma rukama si váží.“

Do diskuse pod snímky Adama Komendy se ovšem zapojil mimo jiné mostecký městský strážník a bývalý zastupitel Roman Antoš, který část nadšené informace vyvrátil: „Při opravě tohoto domu se musel hlídat materiál a stavební technika. Jinak by tam zase nebylo nic. Vše by rozkradli.“ Jako dezinformaci to označil také Jan Krajnik z Litvínova: „Na opravě se nepodíleli, ale realizovala to stavební firma, které tam tehdy vykradli maringotku s nářadím.“

Proč máme dělat wau?

Pod statusem se objevila například reakce Dominiky Säcklové: „Ehm a proč je potřeba něco opravovat, když si to chtějí chránit a hýčkat? Proč je to tedy zničené? Nechápu to. Ostatní paneláky v Mostě jsou automaticky udržované a plné normálních i lepších bytů a nikdo to nepovažuje za zázrak, nýbrž za normální stav. Proč v Chanově taky není normální mít čistý udržovaný byt a aby to tam tak měli všichni? Proč máme dělat wau na to, že po 50 letech chtějí něco málo opravit? To je přeci normální a běžné úplně všude, jen ne v Chanově.“

Jan Krajnik z Litvínova podotkl, že „můžou bejt rádi, že pro ně chce město něco udělat, kdyby si chtěli paneláky opravit svépomocí, už by dávno začali“. Eva Krausová z Mostu jej doplnila: „A hlavně by si sami domy nezničili...“ Další diskutér upozornil, že byty jsou přece v majetku města, takže si je Chanovští mohou odkoupit a opravit.

Komenda se už v neděli večer na Facebooku vyjadřoval, že kontejnerové bydlení je podle Pirátů „časovaná bomba“. Piráti a Zelení považují za humánnější řešení, pokud by došlo k přestavbě bloků 6 a 10, kam by se mohly přestěhovat rodiny z bloku 3. Ten začíná být neobyvatelným, stále v něm žije deset rodin a podle primátora města Jana Paparegy je v něm další topná sezóna nemožná. Magistrát bude na podzim žádat o dotaci na demolici objektu – do té doby je třeba starousedlíky někam přemístit.

Již dříve pirátsko-zelené uskupení upozorňovalo také na finanční výhodnost rekonstrukce oproti pořízení „plechovek à la Čunkův Vsetín“. Psali jsme podrobněji ZDE.

Podpora pirátské špičky

Za mosteckou buňkou stojí názorově také předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. „Stavění kontejnerů na okrajích existujících ghett není řešením, ale časovanou bombou. Vyroste v nich nová generace Romů, kteří si už ani nedokážou představit, jak může vypadat bydlení ve standardních bytech. Tudy cesta k integraci skutečně nevede,“ vyjádřil se k záležitosti a ještě dodal: „Piráti vždy budou vystupovat proti zkratkovitým, populistickým a hlavně nekoncepčním řešením. Klíčem ke skutečnému řešení je zapojení Romů samých do celého procesu začleňování.“

Nechat to na Romech, s tím souhlasí také Jiří Maria Sieber, majitel Válečného muzea Sudety, člen Řádu národa, který se zabývá v Mostě realitní činností a je někdy považován za protiromského rasistu. „Já si myslím, že by bylo velmi vhodné, aby si v Chanově žili podle svého naturelu. Klidně ať si tam postaví domečky, chatrče, osadu,“ zní jeho názor. Útoky některých odpůrců odráží slovy: „Pokud se podaří je udržet v Chanově, je to pro Most vždy lepší řešení než jejich přestěhování do Mostu i s jejich stylem bydlení.“ Na Slovensku je prý 600 romských osad a žijí si tam tak, jak umějí. V Čechách by to viděl stejně.

Emancipace Romů a bílí patolízalové

Podporu Pirátů a Zelených v Chanově medializuje také Romea.cz. Portál před několika dny vydal text „Romové nechtějí v mosteckém Chanově Čunkodomky. Piráti startují nový přístup k začleňování“. Píše se v něm, že Pirátská strana se pustila do nového přístupu k emancipaci Romů, který spočívá v plánování řešení situace na sídlišti Chanov společně s Romy. Inspirací je jim společný program Evropské komise a Rady Evropy ROMACT, který byl evropskými institucemi úspěšně realizován v řadě evropských zemí. „Česká republika se tento koncept na rozdíl od jiných zemí rozhodla nerozvíjet, podobně jako třeba Orbánovo Maďarsko,“ zmiňuje autor článku František Kostlán. V textu je citován rovněž Miroslav Brož, pirátský expert na integraci Romů, nad čímž se pozastavila známá advokátka Klára Samková, když pod odkaz na profilu Romey napsala: „Miroslav Brož – pirátský expert na Romy... Aha... no, tak to jo... z Člověka v tísni k Pirátům. Good luck.“

Rozličné reakce se dají najít i na tomto romském profilu, ne vždy jsou v souladu s antidiskriminačním zákonem. Například manchesterský živnostník Vojtěch Janda píše: „Jsou tam dotace, tak ať koukaj postavit něco lepšího. A ty domky od té špíny Čunka ať si nechaj pro ty patolízaly, co se hlásí k čisté rase.“ A na dalším místě: „Musíme natahovat ruce, přece to nenecháme, aby to rozkradli s...ě bílý.“

Místo petice: Sekerama, hráběma a ohněm?

S rovností a opatrností mluvy si ovšem nezadají ani členové skupiny „Most“, která včera, dnes a i v době vydání tohoto článku aktivně téma probírá.

Například podle Terezy Urbanové by možná bylo lepší se s tím, co se dělá pro Chanovské, prostě smířit, „jelikož tohle se zřejmě nezmění“. To se ale mnohým nelíbí, protože pak by to ustupování bylo nekonečné. „Já vím, jenže mně přijde, že tohle už nelze vyřešit jen peticí nebo stížnostma, bohužel. Vím, že nedávno hráblo lidem v Rumunsku a šli k parlamentu se sekerama, hráběma a ohněm, tam to pomohlo, haha.“

Jiní navrhují prosadit, aby i ostatní tedy dostali peníze na opravu bytu. Například Simona Hlinková: „Taky sepíšu petici, že už nechci být v paneláku, ale chci od města barák se zahradou...“

„Zkuste dotace, Andrejko vám poradí,“ zazněla sarkastická odpověď.

Rasistických poznámek – jako například o vypálení Chanova, které si ale romská protistrana nenechala líbit –, se ve finále dopouštějí obě strany:

Podají si ruce? Když vás stáhnu z kůže…

Objevily se i snahy o usmíření, stejně tak drobné přestřelky k věčnému tématu, zda je správně slovo „Rom“, nebo „cikán“:

Helena Nistorová: Že vás to tady baví pořád řešit, kdo má pravdu, kdo je bilej a kdo černej, jste už trapný, každý z nás ví, že vy jste hrozně naivní národ a řešíte, co se vás vůbec netýká. ... Ať si žije a dělá každý, co chce, jen si musíte uvědomit, že my ROMOVÉ jsme a pudem chytřejší a lepší a přestaňte komentovat a urážet, UBOŽACI.

Jana Blažková: já teda nevím, jestli když pudete, jestli se změní inteligence, myslím, že asi moc ne

Helena Nistorová: jo, je to váš názor, to vám nikdo nebere, ale pokaždý řešit přes fb a urážet se, si myslim, že je to zbytečný, jste už trapný a dohadovat se je už k smíchu, zbytečný

Jana Blažková: ale já jsem svým příspěvkem nikoho neurazila, spíš vy, tím, že neumíte pořádně češtinu. Naopak, mám s prominutím mezi cikány spoustu kamarádů a dokonce jsem byla jednomu i za svědka na svatbě a nestydím se za ně, ale dost mi vadí to slovo Romové. To tady nikdy nebylo, a proto máme cikánskou pečeni, cikánský kabanos, cikánskou omáčku atd atd.

Zdeněk Rados: Vše je jen o lidech! Když vás stáhnu z kůže a položím vedle sebe, nikdo nepozná, kdo byl Rom, kdo Čech. Všude jsou chyby a nikdo není lepší.

Pragmaticky se snažila k rozepřím přistoupit Tereza Smékalová, podle které lidé jen chtějí logické odpovědi na to, co je trápí:

„Adam Komenda – docela by mě zajímalo, jak se k tomuhle vy, jako piráti vyjádříte. Znám dost lidí z ´jejich´ řad, kteří si věcí váží a pracují, jsou slušní. Bohužel ti ostatní jim dělají ostudu...

Ale proč město nedá peníze, jak už tu jiní psali, na silnice ve městě, na školky, školy, pro zvelebení města pro nás Mostecký, proč se dávají peníze tam, kde si to lidé zdemolovali sami?

Hlavně nepiš, že to je, abychom se naučili žít dohromady a že se jim musí pomáhat. Já osobně jsem nikdy nedostala ani korunu, porodný? Nula. Příspěvek na dítě? Nula. A tak bych mohla psát až do nekonečna.

Přečti si, jak tu oni píší. Ne jen u tohoto příspěvku, ale u všech ostatních, co se jich týkají, nadávají nám a vysmívají se. Mimochodem mám například hypotéku, kterou jsem si musela vzít, abych mohla bydlet a zajistit tak své malé dítě... (jen jedno teda) Pomůže mi město?“

Hana Šulcová se připojila: „Je to fakt hrozné. Most odnesl politiku státu v minulé době. Stejná situace je na severní Moravě. Všechno se zbouralo, a ještě sem přišli Romové. Neumějí žít v normálním bydlení. Těch slušných je fakt hrstka a proti nim nic. Ale tam, kam se nastěhují, to zničí, zdevastují. My, když něco takového uděláme, tak to musíme dát do pořádku. Přece tu platí stejné zákony pro všechny. Nechala bych je v tom bydlet. Ať si to opraví ve vlastní režii.“

Za romskou komunitu se pokusil celý problém shrnout Gemini Cina: „ Vám zkrátka nejde o to, že ty peníze jdou na opravu Chanova... Vám jde o to, že ty peníze budou využity na podporu ROMSKÉHO sídliště. Prostě nemáte rádi, když se něco řeší, co se týče romské problematiky... Proto dodnes romská otázka není vyřešená a ani nebude, protože mnoho z vás nemáte rádi Romy…“

Příští týden 27. června od 13 hodin se koná v Mostě zasedání zastupitelů a chanovští Romové se údajně chystají s peticí přijít na magistrát.

(Poznámka redakce: Pravopis facebookových diskusí byl opraven redakcí kvůli zachování srozumitelnosti)

autor: Lucie Bartoš