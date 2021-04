Romským dětem kazí slovník! Ďábelské cikánky, vysílané Soukupem, potkal zlý osud

Některým Romům už vadí, když si z nich dělají legraci jiní Romové. Seriál Ďábelské cikánky pobouřil například na Romea.cz. Romský hudebník Lavička se obává, že si z něj děti vezmou obrázek, jak se Romové chovají. Ale od herce, který v seriálu hraje, už dostal odpověď. Za to, že v učebnicích o Romech nic není, prý nemůže. „To by ale měli řešit organizace, které existují a které se rády chlubí tím, jak za nás bojují...“ trefoval se do těch, kdo mají Romy hájit. Dle jeho názoru dělají nesmyslné věci.

Kauza „Dábelské cikánky“ rozděluje romskou komunitu. Tato komedie, původně vysílaná pouze na Youtube, ale nyní k dispozici na TV Barrandov, paroduje světové telenovely. Vyznačuje se také tím, že ženské role v seriálu hrají muži, mužské naopak ženy. Jednou z hlavních hvězd seriálu je romský homosexuální zpěvák Jan Bendig.

V prvním díle seriálu se postavy setkávají na pohřbu svého otce. Původně očekávali velké bohatství, které získají z dědictví. Zesnulý otec si ovšem pro ně v závěti připravil překvapení. Dědictví získají pod podmínkou, pokud budou po dobu jednoho roku bydlet společně pod jednou střechou. Sestry se navzájem ovšem nesnášejí.

Seriál vznikl v roce 2019. Kontroverzi přilákal ale až letos. Na diskuzi u příležitosti Mezinárodního dne Romů se do seriálu pustil hudebník Tibor Žida a následně i člen kapely Gipsy.cz Vojtěch Lavička. Lavička na serveru Romea.cz seriál označil za „pokleslý humor páté cenové skupiny“ a za časovanou bombu v romské komunitě. Odmítá, že by mu vadil politicky nekorektní humor, sám ho používal. „Pokud se do politicky nekorektního humoru pustíte a narážíte na různé stereotypy, musíte pak také říct, jak to je doopravdy,“ namítl. Seriál toto zřejmě nepraktikuje.

„Ďábelské cikánky jsou seriálem, který nemá žádné hranice. Preferuje drsný jak verbální, tak situační humor, jež nezná pojem vkus. Proč ne. Máme demokracii. Nikdo mě přece nenutí se na to dívat. Proč tedy na to čumím, ne? Já se na to nedívám. Viděl jsem asi 3 minuty seriálu krátce po jeho vzniku,“ říká Lavička. Ale zhrozilo ho, že se seriál začal vysílat na TV Barrandov a tak se podíval na delší úsek a bylo mu podle jeho slov nevolno.

Vadí mu, že seriál údajně „dehonestuje Romky, dívky, ženy, je plný bezúčelných vulgarit a jeho sledování musí být utrpením pro tradičnější Romy.“ Na srdci mu leží to, jak seriál působí na ty, kdo nechápou, že jde o extrémní parodii.

Dává příklad: „Na základní škole probíhá v hodině Společenské výchovy diskuse na téma Česká republika – menšiny. Samozřejmě se mluví o Romech, o tom, že nás dříve označovali za cikány. Zvídavé dítko se rozhodne dozvědět o Romech/cikánech něco víc.“ A takové dítě, znalé internetu, se přes klíčová slova dostane na seriál Ďábelské cikánky a utvoří si o Romech „nehezký obrázek“, myslí si Lavička a dodává, že seriál není jasně označen jako satira. „Myslím, že majitel Soukup a dramaturgové TV Barrandov si musí mnout ruce a mají z nás Romů neskutečnou srandu. Něco takového dávat v televizi? To je hodně za čárou,“ stěžuje si.

Že na seriál koukají rasisté, to Lavičkovi nevadí. „Je zarážející, kolik na to kouká Romů, romských dětí, které si tak mohou obohatit slovník,“ podivuje se hudebník a obává se, že by pak romské děti mohly začít mluvit stejně jako „hrdinky“ seriálu. Vadilo mu také, že Radek Banga používal sprosté výrazy v textu a romské děti si je zpívaly.

Romští umělci by si prý měli uvědomit, že mají jinou úlohu než bílí, protože reprezentují svou menšinu. „Reprezentují Romy, romskou kulturu, svoje romství si nemohou odpárat. Majorita na ně vždy bude pohlížet jako na Romy. Musí tedy mnohem víc uvažovat o tom, co dělají, o čem zpívají, jak se chovají,“ nabádá hudebník.

Záběr ze seriálu

Jan Bendig, kterého Lavička vnímá jako nadaného, si podle něj musí uvědomit, že seriálem Romům škodí, i když třeba nechce. „Ale už má věk na to, aby vzal zodpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní Romy,“ vzkázal 27letému Bendigovi. Podle Lavičky dělal Bendig Ďábelské cikánky jako legraci pro nejbližší, ale neměl je pouštět nikam dál a už vůbec by se neměly vysílat v televizi.

Bendig už na tato slova reagoval. A podle jeho vyjádření toho v diskuzi o seriálu zřejmě padlo mnohem víc než jen Lavičkova umírněná kritika. „Nikdy, ale opravdu nikdy bych si nedovolil někoho takhle slovně urazit, říct o jeho rodičích takové sprosté věci a hlavně takhle mluvit o homosexuální menšině. Jsme snad ve 21. století a mluvit takhle o menšině lidí, které mají svoje práva, nikomu neubližují, to je smutné,“ říká Bendig, který se netají svou orientací.

Není mu jasné, proč se seriál řeší až teď, když si ho tři roky nikdo nevšímal. Jako jedinou chybu uznává, že by před každým dílem měla být pomyslná hvězdička, tedy varování, že je seriál od 18 let výše. Ale to je prý koneckonců zodpovědnost rodičů. Kritika přišla i na název, tedy že používá slovo „cikánka“. Bendig říká, že proti tomuto slovu nic nemá. „Pokud budeme řešit tyhle maličkosti, tak se nikam nedostaneme. Pojďme řešit a nadávat na větší problémy. To, že romáci nedostanou byty, to, že nedostávají práci, to, že naši hudbu nehraje skoro vůbec televize či rádia a mohl bych pokračovat. To by ale měly řešit organizace, které existují a které se rády chlubí tím, jak za nás bojují...“ trefuje se do jistých organizací.

Reaguje na Lavičku, že ho mrzí, že o Romech není v učebnicích skoro nic, ale namítá, že není škola. „Proč se o tohle nestarají romské organizace, které ze statního fondu dostávají velké dotace na svoje on-line festivaly. Věřte mi, že z těch částek, které dostanou například za tyto festivaly, které sleduje sto lidí, by šlo vyrobit tisíce brožurek, které by pak mohlo dostat ve školách každé dítě, když už to není stát a tyto organizace, které by měly právě za tohle bojovat, nejsou schopny udělat. A místo toho dělají nesmyslné věci,“ stěžuje si opět na nejmenované organizace a vyzývá je, aby do učebnic zmínky o Romech dostaly.

„Já sám nabízím finance a prostor na propagaci těchto brožůrek, učebnic na svých sociálních sítích a též je rád dostanu i do médií. Budu je rád propagovat,“ nabídl se. A na závěr řekl, že mu kauza otevřela oči, protože se spousta „přátel“ projevila.

Příliš dobré hodnocení si seriál neodnáší ani od diváků. Dle Česko-slovenské filmové databáze si odnáší hodnocení ve výši 41 %. „Něco takového jste určitě neviděli a hned tak ani neuvidíte. 1) Nevím, jak dalece mám věřit tvrzení Lukáše Rejmona o statisícové sledovanosti na internetu. Pokud je to pravda, pak ji lze vysvětlit stejnými pohnutkami jako vysokou sledovanost Hvězdné pěchoty v Superstar a jiných neumětelů, kterými se internet jen hemží._____ 2) Samotný nápad není špatný, i když genderové hrátky a záměny mě osobně nijak neberou, ale to provedení, to provedení..._____ 3) Na TV Barrandov, kde jsem pořad sledoval, pro jistotu ani neuvádějí titulky. Že by se tvůrci (Rejmon a spol.) za své dílo styděli?_____ 4) Fakt, že se talent, jakým bezesporu Jan Bendig je, dal do spolku (pracovně i osobně) s lidmi jako je Lukáš Rejmon, názorně ilustruje přísloví, že láska je slepá,“ píše uživatel Sluníčko, který dílo označil za odpad.

První díl seriálu:

