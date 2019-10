Rozdupal Hrušínskému bábovku. Havel, Šarapatka, TOP 09, to je dobro? A Zeman, Babiš, PL a Xaver zlo? Tohle „kavárně“ zkazí den

Konzervativní komentátor a youtuber Ondřej Tesárek, přezdívkou Bratříček, se pustil do ředitele divadla Na Jezerce Jana Hrušínského, odsoudil černobílé vidění světa a zdůraznil, jaký je nesmysl tvrdit, že je někdo ztělesněním dobra, zatímco někdo druhý je v podstatě čisté zlo. Takhle prý vidí svět Jan Hrušínský a Bratříček se rozhodl vysvětlit, proč to považuje za absolutní pitomost.

Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský před pár dny napsal několik slov na adresu moderátora internetové televize XTV Luboše Xavera Veselého. Před deseti lety to podle Hrušínského ještě býval milý chlapík. Jenže s příchodem Miloše Zemana do úřadu prezidenta společnost zhrubla, s ní se změnil i Luboš Xaver Veselý a přestali mu vadit komunisté, spolupracovníci StB a hrubiáni na Hradě.

„Vedle podnikání s módními politickými trendy se Xaver náhle stal také moderátorem zábavného pořadu Českého rozhlasu. Hodinu nedávno veřejnoprávně bavil posluchače obhajobou kauz Andreje Babiše. S překvapením jsem sledoval tohoto veřejněprávního Xavera jako hosta Newsroomu ČT – a nevěřil jsem, kolik hrubosti a sprostoty je schopen v rozhovoru se ženou ze sebe ten veselý chlapík z někdejší Frekvence 1 dostat. Pak jsem zaznamenal, že nezávislost jeho XTV je placena Pražským hradem. Na příští rok má zřejmě slíbené místo v Radě České televize. Usedne po boku Jaklů, Petrovů a Žantovských (Petrů Žantovských s medailí, aby nedošlo k omylu), co v různých radách mění demokracii k obrazu svému,“ napsal Hrušínský na sociální síti Facebook.

Youtuberovi s přezdívkou Bratříček se zdá, že je Luboš Xaver Veselý vystavován lynči. „Každý rok je třeba někoho zlynčovat a obětovat, aby byla dobrá úroda. Tento rok mají ti, kdo definují, co je dobro, již oběť vybranou,“ konstatoval.

Komentátor považuje Hrušínského za ambasadora pravdy a lásky a jako člověka, který se před veřejností tváří jako absolutní dobro. Bratříček však prý této roli odmítá věřit.

„Jsem takový kopáč. Kopu lidem do jejich svatých. Ahoj Gréto,“ rýpl si do šestnáctileté švédské ekologické aktivistky youtuber. A pokračoval, že se Luboš Xaver Veselý rozhodl šlápnout do vosího hnízda, když si dovolil odhalit pozadí Ústavu nezávislé žurnalistiky a natočit o tom reportáž. Z té vypývalo, že Ústav nezávislé žurnalistiky je projekt jednoho „cápka“, jak se doslova vyjádřil Bratříček.

Poté pochválil internetovou televizi XTV, kterou vidí jako „dost slušnou alternativu pro konfrontační DVTV“. Ke Xaverovi proto prý chodí všichni ti, kteří jsou v konfrontačních médiích cupováni na kusy, jako prezident Miloš Zeman nebo poslanec Václav Klaus mladší z Trikolóry.

Sám Bratříček má prý rád konfrontační rozhovory včetně rozhovorů na DVTV. „To, co dělají, dělají v České republice nejlépe,“ pochválil youtuber Martina Veselovského, Danielu Drtinovou a jejich tým.

Má ale rád i klidnější rozhovory a je přesvědčen, že lidé jako Klaus mladší, Miloš Zeman a další politici mají právo se vyjadřovat, aniž jsou přitom cupováni.

„Není to žádný chlápek vydávající se za dobrou. Je to normální nasranej chlap, což je podle mě přirozený stav člověka po desítkách let v éteru, který ví, že umí dělat vážně příjemné rozhovory pro specifickou cílovku lidí, kteří nevyhledávají všude konfrontaci.“

„Svět není sakra černobílý. Tahle svatá válka vyhlašovaná zástupci dobra proti temné straně síly je směšná. Ještě směšnější je v naší zemi, kde nemáme dvě hlavní politické strany, ale celé spektrum. Pan Hrušínský nám tady kreslí čáru. Na straně dobra je Václav Havel, ČT, pan (Ondřej) Neumann (z Ústavu nezávislé žurnalistiky) (člen Rady ČT Zdeněk) Šarapatka, Respekt, DVTV, Deník N, Piráti, Seznam, TOP 09, STAN a kdoví co ještě,“ popsal světlou stranu síly.

„Na straně zla jsou pak Babiš, hnutí ANO, Okamura, ovce,“ pravil Bratříček v narážce na hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. „Parláče“, zkrátil název serveru ParlamentníListy.cz, Václav Klaus mladší, komanči, XTV a tak dále,“ nedal se zastavit.

„Samozřejmě je třeba přidat jim relevantní publikum. Té dobré straně dáme prozápadní proevropské lidi, zatímco těm špatným proruské, nacionalistické zmetky,“ uvedl.

„Tohle vidění světa je vážně úlet a přijmout ho je tak jednoduché. Svět podle Hrušínského je dvoubarevný. Tamty rád nemám a tyhle rád mám. Tamto jsou Rusáci a zmetci a tihle jsou dobří láskopravdáři,“ zaznělo také z úst Bratříčka, podle něhož nelze svět takto striktně dělit. „Jsou jen osobní zájmy jednotlivců a skupin,“ zdůraznil youtuber s tím, že často se názorově pohybuje na názorové straně Hrušínského dobra, ale toto černobílé vidění světa je mu natolik cizí, že se musel ozvat.

