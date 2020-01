Rozhodovat za všechny Čechy je od Hřiba odvážné. To není jen Praha, varuje Hyťhová z SPD a říká, kolik nás to bude stát

ROZHOVOR „To, že se spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem promítne do výměny studentů, je sice skvělá zpráva, ale na druhou stranu je negativní dopad této záležitosti opravdu mnohem výraznější,“ hodnotí současné vztahy mezi Prahou a jejími partnery v Číně poslankyně za hnutí SPD Tereza Hyťhová. Pražský primátor Zdeněk Hřib by podle ní měl hledat náhradu za finance, o které naše země jeho počínáním přijde. V rozhovoru upozornila na změnu zahraničního postoje prezidenta Miloše Zemana, neboť Čína nedodržela dané sliby.

Čínský Peking vypověděl sesterskou smlouvu s Prahou poté, co pražské vedení odstranilo ze smlouvy část o tom, že Praha uznává politiku jedné Číny. Jedná se hlavně o nezávislost Tchaj-wanu a Tibetu, právě s Tchaj-wanem, konkrétně s městem Tchaj-pej primátor Zdeněk Hřib (Piráti) podepsal novou smlouvu o partnerství. Jak vnímáte celou kauzu?

To, jakým způsobem nelibé chování a jednání Pirátů uškodí České republice, se teprve ukáže. Dočetla jsem se, že tento krok Pirátů, bude Českou republiku stát v tomto a příštím roce asi 23 miliard korun, což jsou peníze, které někde budou chybět. Pan primátor by se měl snažit, aby našel dostačující alternativu, protože jeho jednání má velmi hluboký dopad a rozhodně se netýká jen Prahy. To, že se spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem promítne do výměny studentů, je sice skvělá zpráva, ale na druhou stranu je negativní dopad této záležitosti opravdu mnohem výraznější. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 84% Nepovede 16% hlasovalo: 9357 lidí

Souhlasíte s primátorem v jeho krocích vůči Číně? Tedy dát jasně najevo své postoje a možnost svobodně vyjádřit názor? Pro německé médium nedávno napsal, že Čína je riskantní a nespolehlivý partner. Je to tak, podle vás?

Jestli souhlasím, či nesouhlasím s jeho kroky, se mě dosud nikdo nezeptal. Myslím si, že rozhodovat za všechny občany v České republice v takové záležitosti je dost odvážné. Kdyby měli možnost se všichni občané svobodně rozhodnout a dát jasně najevo svůj postoj a názor, je otázkou, jestli by byl jednotný s primátorem Hřibem. Jenže on rozhodl o nás a bez nás.

Mluví se o tom, že Čína se bude mstít formou ztížení podmínek českých firem na svém území, ale obavy panují i kolem turismu v Čechách. Sdílíte je?

Myslím si, že takové obavy jsou naprosto oprávněné. Když roky budujete určité obchodní vztahy a spolupráci a někdo do toho hodí vidle… Čína a Česká republika mají vybudovanou spolupráci v rámci výměny studentů vysokých škol a univerzit. Na univerzitách v Číně také vyučují čeští učitelé a učí tam čínské studenty češtinu. Je zřejmé, že spolupráce ve školství v tomto směru funguje, značná spolupráce je také ve vědě a výzkumu. Je škoda, pokud by tato spolupráce neměla nadále probíhat. Pevně doufám, že české firmy se neocitnou v patových situacích a jejich dosavadní práce nebude zásadním způsobem narušena.

Jakou politiku vůči Číně bychom měli zaujmout?

Máme právo s čímkoliv nesouhlasit a takový postoj či názor také moci svobodně vyjádřit. Měli bychom však znát názor občanů naší země a těch, kterých se tato záležitost bytostně týká. Mluvím teď o firmách, lidech, studentech, kteří s Čínou mají navázané obchodní vztahy nebo v Číně pracují, studují či žijí. Musíme se umět k těmto záležitostem postavit tak, aby to naše občany a naši Českou republiku zásadním způsobem nepoškodilo. Ten, kdo udělá takové zásadní rozhodnutí za nás všechny, musí umět nést a vypořádat se s následky, které poté nastanou.

A jak hodnotíte zahraniční politiku vůči Číně ze strany prezidenta Miloše Zemana?

Z posledních dostupných článků, které se týkají vyjádření prezidenta Miloše Zemana, je zřejmé, že jeho postoj k Číně se mírně změnil. Na druhou stranu i nadále trvá jeho tvrdá kritika kroků primátora Hřiba. Prezident mnohokrát v posledních letech projevil snahu o dobré vztahy s Čínou. Podle mě je ale nyní zřejmé, že Čína nesplnila to, co bylo České republice slíbeno. Tudíž se nelze divit změně postoje ze strany prezidenta.

A jak ze strany české vlády? Měli bychom něco udělat jinak?

Podle mě jsou názory a jednání ke krizi s Čínou ze strany naší vlády značně upozaděné. Velký poprask způsobilo jednání ze strany předsedy Senátu Jaroslava Kubery a primátora Hřiba, to plnilo přední stránky médií. Ocenila bych, kdyby se naše vláda a náš ministr zahraničí Tomáš Petříček více v této věci angažoval a snažil se najít řešení této krize, jelikož je to v jeho kompetenci. Anketa Řídili by Piráti Českou republiku dobře? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 16131 lidí

Pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov skončil. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček zaslal dopis, v němž uvádí, že pořad již nepřinese nic nového a podnětného. Bude vám chybět? Bude chybět mediálnímu světu? Jaký význam podle vás měl?

Objevují se mnohé spekulace, co stojí za koncem tohoto pořadu. Považuji za značně nešťastné vyjádření Jaromíra Soukupa, které vznesl směrem k prezidentu Miloši Zemanovi. Tento pořad nám poskytoval pravidelné vyjádření a postoje prezidenta k aktuálním událostem. Jsem přesvědčena o tom, že si občané tento pořad oblíbili, a proto věřím, že pan prezident bude mít možnost a dostatek prostoru svá vyjádření prezentovat i nadále v nějaké jiné alternativě.

Právě o neshodách mezi Jaromírem Soukupem a hlavou státu se mluví především kvůli vyjádřením majitele televize na sociálních sítích směrem k Miloši Zemanovi. Napsal, že prezident Václav Havel bude mít v učebnicích historie už navždy zajištěno čestné místo a zařadí se tak vedle Karla IV., Jiřího z Poděbrad, J. A. Komenského či T. G. Masaryka. „Éru Václava Klause či Miloše Zemana ale školní dějepis zřejmě odbude jen pár větami,“ uvedl Soukup. Zároveň se neskrýval odlišným pohledem na situaci kolem Heleny Válkové a tvrdil, že měl chuť natáčení pořadu s prezidentem ukončit. O čem to vypovídá?

Jak jsem již zmínila v předešlé odpovědi, toto vyjádření Jaromíra Soukupa považuji za značně nešťastné. Na situaci kolem poslankyně Heleny Válkové panuje řada rozdílných názorů, na který má každý člověk právo.

Co si tedy vy myslíte o celé kauze kolem bývalé kandidátky na ombudsmanku Heleny Válkové a o její spolupráci s prokurátorem Josefem Urválkem?

Myslím si, že každý člověk by si měl dostatečně uvědomovat případné důsledky svého jednání a dokázat nést následky za svoje činy z minulosti, a případně si umět svá daná rozhodnutí obhájit. Pokud chce někdo zastávat post ombudsmana, předpokládá se v uvozovkách čistý rejstřík kandidáta. Na druhou stranu by mě však překvapilo, kdyby zde nebyla snaha o zdiskreditování navrženého kandidáta.

Je pro vás Stanislav Křeček přijatelným kandidátem? Nebo kdo připadá v úvahu nejvíce?

Pro mě je podstatné, aby tento člověk plnil uspokojivě svoji úlohu. Veřejný ochránce práv je velmi důležitou součástí demokracie, a proto by to měl být takový člověk, který tento nelehký úkol zvládne a bude hájit práva nás všech.

Obrovské požáry v Austrálii plní stránky médií. Lidé se na internetu skládají v dobročinných sbírkách, hoří prý území o rozloze Slovenska. Jde o skutečně naléhavý globální problém? Nebo jen o oblasti s nutnou potřebou jednou za čas absolvovat požáry, aby došlo ke správnému fungování tamní přírody, jak tvrdí například Martin Konvička?

V žádném případě nejsem odborník na ekologii a globální problémy. Četla jsem mnoho článků, které se věnovaly příčině požárů v Austrálii. V jednom z nich bylo například uvedeno, že požáry rozšiřují dravci, kteří si tak snadněji uloví kořist. Těch možných příčin tak rozsáhlého požáru je tedy opravdu mnoho. Nutno podotknout, že vysoké teploty v Austrálii, asi 50 stupňů, této situaci rozhodně nepomáhají. Nemyslím si však, že takto rozsáhlé požáry, které mají na vině 26 lidských životů a zhruba miliardu vyhaslých životů zvířat, jsou nutnou potřebou tamní přírody. Austrálie je místo, kam bych se chtěla jednou podívat, proto je mi opravdu upřímně líto, co Australané v posledních měsících zažívají, a věřím, že jejich utrpení již brzy skončí.

Jsou podobné případy, např. i na Sibiři, podle vás důkazem globálního oteplování?

Požáry na Sibiři v loňském roce s sebou nesly velkou vlnu spekulací. Rusko argumentovalo právě zmíněným globálním oteplováním, avšak na světě kolovala druhá verze, a to verze – žháři. To, že čelíme určité změně, dokazuje fakt, že za poslední léta se v nížinách České republiky téměř neobjevil žádný sníh. Těžko říci, kam až se v nadcházejících letech tato situace dostane a nakolik se změní klima na naší planetě v důsledku globálního oteplování.

Sama patříte k mladší generaci, nakolik sdílíte její obavy o klimatické problémy zeměkoule? Je jasné, že zájem teď vyvolala Greta Thunberg se svým aktivismem. Jak vnímáte její vstup do veřejného života a co může přinést?

Její vstup do veřejného života vnímám jako přehnaný a vyhrocený. Na jednu stranu je dobře, že se mladí lidé zajímají o problémy, které sužují naší planetu. Na druhou stranu musím říct, že její způsob prezentace je naprosto přehnaný a otřesný. Není nutné brečet na celosvětových akcích a strhávat veškerou pozornost na svoje hysterické chování. Nic se nemá přehánět, a pokud to někdo dělá, může to mít také opačný efekt. Myslím si, že by slečna Greta měla zapracovat na své veřejné prezentaci a komunikaci.

Kolem spolku Milion chvilek se objevila zajímavá věc. Jednak má spolek ještě druhý, netransparentní účet, navíc došlo k přiznání, že Mikuláši Minářovi a dalším vyplácí pravidelnou mzdu. Souvislostí je však více. Výši platu, která neputuje z účtu transparentního, odmítají zveřejnit, a to i přesto, že se Minář kvůli svým aktivitám prohlašuje za osobu spíše veřejnou než soukromou. Jak celou tuto situaci vnímáte?

Aktivity tohoto spolku příliš nesleduji, protože s jejich činností a prezentací nemohu souhlasit. Pokud se však někdo prohlašuje za osobu veřejnou, měl by k tomu činit také patřičné kroky a náležitosti. Pokud někdo kritizuje ostatní, měl by sám mít zameteno před vlastním prahem.

Každopádně deník The Times zařadil Mikuláše Mináře mezi dvacítku vycházejících hvězd Evropy. Vidíte to stejně? Je osobností evropského významu?

Myslím si, že zde máme mnoho osobností, které si zaslouží uznání. Jsou to vědci, lékaři a zkrátka všichni lidé, kteří dokázali něco výjimečného, a tím pomohli malým krůčkem k lepšímu životu nás všech. To jsou pro mě osobnosti.

