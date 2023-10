Rozklad USA: Umlčovat oponenty násilím? Bidenovi voliči nadšeni, ani Trumpovi by se nebránili

Peter St. Onge upozorňuje na průzkum univerzity ve Virginii, podle nějž velká část Američanů nedůvěřuje současné demokracii a schvaluje užití politické síly k umlčení opozice. „Tento vývoj není žádným překvapením, když si uvědomíme, že levicový politický establishment dělal všechno pro to, aby se to stalo. A byl v tom úspěšný. Dnes levicoví liberalisté ovládají téměř všechny významné instituce v zemi, ovládají média, vzdělávání, velké korporáty a také volební komise, které sčítají hlasy po volbách,“ tvrdí Onge.

Průzkum, kterého se účastnilo na 2 000 respondentů, ukázal, že téměř polovina lidí považuje za přijatelné, aby vláda násilně umlčovala politické oponenty. Z průzkumu je také zřejmé, že takto smýšlejí zejména voliči prezidenta Joea Bidena. Polovina Američanů si také myslí, že by vláda měla zakázat politické názory, které na ni útočí. To si opět myslí velká část voličů Bidena, ale také voliči Donalda Trumpa, kteří se cítí být umlčováni a chtějí, aby to stejné platilo i na druhý tábor.

Dokonce 70 % lidí se obává, že pro Spojené státy bude katastrofou, pokud ve volbách zvítězí „druhá strana“. Podle téměř poloviny lidí už demokracie vůbec není fungujícím systémem a Spojené státy by měly prozkoumat alternativní formy vlády.

„Toto rozdělení společnosti a hněv bude nadále růst, protože to tak chtějí vládnoucí elity. Chtějí, abychom proti sobě bojovali, protože pak mají prostor k tomu, aby nás nadále zotročovaly,“ říká Onge.

Podle něj ale existuje jednoduché řešení, které může lidi probudit a znovu se nastolí tolerance a vzájemný respekt k odlišným názorům, což bylo vždy základem americké politické kultury. „Stačí, aby si všichni uvědomili, že se nechtějí nechat ovládat levicovými totalitaristy. Musíme přesvědčovat naše babičky, že CNN už ve skutečnosti nejsou důvěryhodné zprávy nebo že současná věda není taková, jaká se tváří,“ radí Onge.

„Lidé se naštěstí pomalu probouzejí, protože kdyby to neudělali, mohlo by nás čekat několik velmi těžkých let, a dokonce by mohlo dojít i k rozpadu Spojených států. Podle průzkumu totiž téměř třetina Američanů chce, aby se země rozdělila na dva státy, republikánský a demokratický,“ varuje ekonom.

