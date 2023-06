Rozloučka se Zahradilem. V evropské politice končí. Co bude dál? Naznačil

reklama

Zahradil na tiskové konferenci na úvod oficiálně potvrdil zvěsti, že odchází z evropské politiky. „Za rok vypuknou volby do Evropského parlamentu, takže pro vás máme několik důležitých sdělení. Tím úvodním je fakt, že za rok už nebudu obhajovat mandát v europarlamentu, což není zase takové překvapení, protože už se o tom mluví dlouho a lidé z ODS to už vědí řadu měsíců. Já jsem o tom přemýšlel dlouho a dospěl jsem k závěru, že bych nerad odcházel z EP rovnou do důchodu a líbilo by se mi ukončit politickou dráhu na domácí politické scéně,“ prohlásil Zahradil s tím, že zatím nebude upřesňovat, kam by chtěl v domácí politice zamířit.

„Musím ale zklamat i své nevoliče, kteří mě často posílají někam do SPD nebo k Jindřichu Rajchlovi, já zůstávám v ODS jako aktivní člen, já jsem tu stranu spoluzakládal a cítím za ni odpovědnost,“ řekl Zahradil, který je znám svojí náklonností k Číně. „Ve funkci šéfa klubu europoslanců ODS mě vystřídá Veronika Vrecionová, což má řadu výhod, například budeme mít po třech letech v nejužším vedení strany opět ženu, takže se zmenší tak kritika v tomto směru,“ dodal.

Za jeho dlouholetou práci mu poté poděkoval premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Chtěl bych tímto poděkovat Janu Zahradilovi za jeho práci v europoslaneckém klubu ODS a za práci ve frakci evropských konzervativců. Nemusím připomínat, že Jan Zahradil působí v české politice od vzniku republiky, byl dlouholetým poslancem a od roku 2004, kdy jsme se stali členy EU, byl pokaždé lídrem kandidátky ODS do eurovoleb. Já vlastně celou dobu, co jsem člen ODS, znám Jana jako europoslance,“ vychvaloval premiér Zahradila.

Fiala poté potvrdil, že v čele europoslaneckého klubu a novou členkou předsednictva bude Veronika Vrecionová. „Jan už tady zmínil, že se po nějaké době vrací do vedení žena, my jsme strana, která nemá žádné kvóty, takže někdy to vyjde tak, že máme třeba dvě ženy ve vedení a někdy žádnou. Já určitě vítám, že budeme tímto způsobem obohaceni,“ prohlásil premiér.

„Veroniku znám dlouho, je zkušená politička, byla úspěšnou komunální političkou, stejně tak poslankyní a dlouhodobě pomáhá formulovat politiku ODS v oblasti životního prostředí, venkova, a to jsou oblasti, které jsou v souvislosti s klimatickými cíli EU velmi aktuální. Musím říct, že Veronika má dobré schopnosti vést dialog a vždy se dobrat nějakého konsenzu a i to uvítáme v předsednictvu strany,“ pochválil předseda ODS také Vrecionovou.

Na závěr Fiala apeloval na voliče, aby přišli za rok k volbám do EP, kde se rozhoduje o budoucnosti Evropy. „Volby do EP nebývají pro voliče tak atraktivní, ale jsou to důležité volby. Jde o to, jaké politické síly budou hrát hlavní roli v parlamentu při jednání o klíčových věcech, jako norma EURO7 a jiné. Je proto potřeba, abychom byli ve volbách úspěšní a mohli se podílet na rozumné většině v EP, a věřím, že pod vedením Veroniky Vrecionové bude náš europoslanecký klub nadále hájit zájmy českých občanů,“ dodal Fiala.

Veronika Vrecionová poté už jen v krátkosti poděkovala Zahradilovi za jeho práci a slíbila, že určila volební cíle ODS v příštích eurovolbách. „Skoro všechno už bylo řečeno, já bych také chtěla poděkovat Janovi za jeho dlouholetou práci pro české občany v Evropě. Nezastírám, že ne vždy s ním souhlasím v některých otázkách, nicméně si velmi vážím toho, že dokáže za svými názory stát, ač jsou leckdy provokativní,“ uvedla Vrecionová.

„Chci poděkovat i kolegům europoslancům, kteří mě podporují na pozici předsedkyně europoslaneckého klubu ODS. Určitě chci, aby ODS ve volbách minimálně vyrovnala dosavadní počet mandátů, ale raději bych byla, kdybychom získali několik mandátů navíc,“ přiblížila volební cíle nové šéfka europoslanců ODS.

