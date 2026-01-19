Rozložit vládu, udržet Pavla. Máme tu druhé mocenské centrum, rozebírá Holec

19.01.2026 20:04 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Prezident Petr Pavel jedná podle jasného zadání a aktivně vstupuje do politického boje s vládou, říká Petr Holec. Nejenom jeho slib ohledně českých vojenských letounů pro Ukrajinu označuje za pokračování „mocenského puče“. Podle komentátora nejde o ojedinělé výroky, ale o dlouhodobou strategii, ve které chce prezident pokračovat.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Slib prezidenta Petra Pavla ohledně prodeje českých vojenských letounů Ukrajině označuje Petr Holec za pokračování „mocenského puče“, který měl začít už blokováním nástupu Babišovy vlády a jehož finále má být její konec.

Prezident k podobným krokům podle jeho slov nemá žádnou pravomoc – stejně jako ji neměl při tlaku na Babiše před jmenováním premiérem nebo při úvahách o nejmenování Filipa Turka ministrem.

Tyto kroky podle něj házejí klacky pod nohy nové vládě ANO, Motoristů a SPD, kterou na Hradě nechtějí. Na Hradě, kde Petr Holec jako skutečného prezidenta považuje Petra Koláře, prý dobře vědí, že téma Ukrajiny může mít i ve Strakovce podobný rozkladný potenciál jako ruská invaze.

To ostatně ukázala i kauza kolem ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD). Jeho výroky o Ukrajině vyzněly mnohem smířlivějším způsobem, který byl v rozporu s dosavadní linií SPD, což vyvolalo ostré reakce voličů. Předseda hnutí Tomio Okamura pak musel vystoupit veřejně a snažil se vzniklou situaci uklidnit. Projev však logicky dopadl i na Andreje Babiše. Jeho hnutí ANO má totiž voliče napříč celým spektrem postojů k Ukrajině – od jejích odpůrců až po podporovatele. Právě proto je toto téma pro Babiše výrazně složitější než pro Tomia Okamuru. A to nejen na domácí politické scéně.

Prezident bude navíc v tlaku pokračovat „dalšími cílenými útoky“, píše Petr Holec v komentáři na svém webu. Za klíčovou zde považuje roli médií a lidí kolem prezidenta. Doslova mluví o tom, vytvořit na Hradě „druhé mocenské centrum proti Strakovce“, které má dva hlavní cíle: „Rozložit a nějak obměnit vládu“ a zároveň „udržet Pavla na Hradě až do roku 2033“.

Závěr pak Holec formuluje varovně a ostře: „Když nám ‚řád a klid‘ slibuje tak bezpáteřní lhář jako Pavel, můžeme se spolehnout, že určitě přijde neřád a neklid. Ty jen teď přišly najednou a fakt zostra.“

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

