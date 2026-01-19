Rozložit vládu, udržet Pavla. Máme tu druhé mocenské centrum, rozebírá Holec

Slib prezidenta Petra Pavla ohledně prodeje českých vojenských letounů Ukrajině označuje Petr Holec za pokračování „mocenského puče“, který měl začít už blokováním nástupu Babišovy vlády a jehož finále má být její konec.
Prezident k podobným krokům podle jeho slov nemá žádnou pravomoc – stejně jako ji neměl při tlaku na Babiše před jmenováním premiérem nebo při úvahách o nejmenování Filipa Turka ministrem.
Tyto kroky podle něj házejí klacky pod nohy nové vládě ANO, Motoristů a SPD, kterou na Hradě nechtějí. Na Hradě, kde Petr Holec jako skutečného prezidenta považuje Petra Koláře, prý dobře vědí, že téma Ukrajiny může mít i ve Strakovce podobný rozkladný potenciál jako ruská invaze.
To ostatně ukázala i kauza kolem ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD). Jeho výroky o Ukrajině vyzněly mnohem smířlivějším způsobem, který byl v rozporu s dosavadní linií SPD, což vyvolalo ostré reakce voličů. Předseda hnutí Tomio Okamura pak musel vystoupit veřejně a snažil se vzniklou situaci uklidnit. Projev však logicky dopadl i na Andreje Babiše. Jeho hnutí ANO má totiž voliče napříč celým spektrem postojů k Ukrajině – od jejích odpůrců až po podporovatele. Právě proto je toto téma pro Babiše výrazně složitější než pro Tomia Okamuru. A to nejen na domácí politické scéně.
Prezident bude navíc v tlaku pokračovat „dalšími cílenými útoky“, píše Petr Holec v komentáři na svém webu. Za klíčovou zde považuje roli médií a lidí kolem prezidenta. Doslova mluví o tom, vytvořit na Hradě „druhé mocenské centrum proti Strakovce“, které má dva hlavní cíle: „Rozložit a nějak obměnit vládu“ a zároveň „udržet Pavla na Hradě až do roku 2033“.
Závěr pak Holec formuluje varovně a ostře: „Když nám ‚řád a klid‘ slibuje tak bezpáteřní lhář jako Pavel, můžeme se spolehnout, že určitě přijde neřád a neklid. Ty jen teď přišly najednou a fakt zostra.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.