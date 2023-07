Rozpálil Piráty a TOPku do běla. „Tohle řekl? A dělal pro ČT?!“ Dusno kolem kněze

MONITORING SÍTÍ Římskokatolický kněz Romuald Štěpán Rob podpořil protesty proti LGBT agendě v Gruzii. Jeho slova na twitteru vzbudila vášně: Pustili se do něj aktivisté a politici, kteří nešetřili urážkami. Duchovní to schytal od Pirátů, STAN i TOP 09. Padla zmínka o „magorech“ i o „systémovém prznění dětí,“ které má prý na svědomí katolická církev. Někteří požadují, aby s knězem ukončila spolupráci Česká televize. Zazněl však také názor, že by veřejnoprávní média neměla vůbec existovat.

Již včera jsme psali o protestech v gruzínském Tbilisi, kde dvoutisícovka odpůrců narušila festival tamní LGBT komunity. Incident vzbudil značné ohlasy na zdejších sociálních sítích. „Protest jak se sluší a patří: ,Odpůrcům festivalu se podařilo překonat zábrany a přes plot se dostat do areálu. Tam se střetli s policií, ničili vybavení areálu, tančili tradiční gruzínské tance, přičemž ničili duhové vlajky. Žádná zranění hlášena nebyla.‘,“ napsal na svůj twitterový účet římskokatolický kněz dominikánského řádu Romuald Štěpán Rob.

„Rád bych upozornil, že při názorových a kulturních střetech v Gruzii se nikomu nic nestalo, podobně jako při tomto protestu muslimských dětí,“ podotkl dále křesťanský duchovní a sdílel video zachycující muslimské děti šlapající po duhových vlajkách.

Rád bych upozornil, že při názorových a kulturních střetech v Gruzii se nikomu nic nestalo, podobně jako při tomto protestu muslimských dětí: pic.twitter.com/K2qWhBrYZk — Romuald Štěpán Rob (@Romualdik) July 9, 2023

Knězova slova na twitteru vzbudila značnou kontroverzi. „Radikální imám hlásající násilí vůči sexuálním menšinám. Pardon, v případě českých římskokatolických kněží se tomu vlastně neříká imám,“ postěžoval si pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Radikální imám hlásající násilí vůči sexuálním menšinám.



Pardon, v případě českých římskokatolických kněží se tomu vlastně neříká imám. https://t.co/EIfrTchv1L — Mikuláš Peksa (@vonpecka) July 9, 2023

A někteří Piráti se v boji s katolickou církví rozhodli přejít do protiútoku. „Mně se zdá, že mnozí církevní představitelé (zvláště ti katoličtí) pracují na snižování relevantnosti církve lépe než kdejací sekularisté či antiteisté. Systémové prznění dětí, udržování patriarchátu, antiženství, útoky na LGBT... U toho musejí normální katolíci trpět,“ napsal zastupitel hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu Adam Zábranský.

Mně se zdá, že mnozí církevní představitelé (zvláště ti katoličtí) pracují na snižování relevantnosti církve lépe než kdejací sekularisté či antiteisté. ?? Systémové prznění dětí, udržování patriarchátu, antiženství, útoky na LGBT... U toho musejí normální katolíci trpět. ?? https://t.co/Eatf3PGMOD — Adam Zábranský ???? ???? (@adamzabransky) July 9, 2023

„Tenhle magor je z mého hometownu? Fuj, nechuťárna, ostuda, nemám slov,“ vzteká se další člen Pirátů vystupující na twitteru pod nom de guerre „Liberál Kája.“

Tenhle magor je z mého hometownu? Fuj, nechuťárna, ostuda, nemám slov. https://t.co/pQnhbMGXc5 — Liberál Kája ??‍???? (@liberal_kaja) July 8, 2023

Slova katolického kněze pochvalujícího si tradiční gruzínský tanec vzbudila pohoršení i v jiných politických stranách. „To vážně katolický kněz schvaluje útok na lidi? To neví o pogromech na LGBT v Gruzii? Nebo je také schvaluje? Opravdu schvalujete útoky na lidi/resp. zabíjení lidí pro jejich sexuální orientaci? Udělalo se z Vás fyzicky špatně a je mi úzko,“ lamentuje na twitteru poslankyně Michaela Šebelová z hnutí STAN.

To vážně katolický kněz schvaluje útok na lidi?

To neví o pogromech na LGBT v Gruzii? Nebo je také schvaluje?

Opravdu schvalujete útoky na lidi/resp. zabíjení lidí pro jejich sexuální orientaci?

Udělalo se z Vás fyzicky špatně a je mi úzko. https://t.co/V1LbNDKfaB — Michaela Šebelová (@SebelovaM) July 8, 2023

A někteří politici využili příležitosti k odsouzení návrhu na zakotvení manželství jako svazku muže a ženy na ústavní úrovni. „Oley, takže tady máte ukázku českého homofoba, který oslavuje vpád na festival, který podporuje rovnější práva pro LGBTQ lidi. Lze předpokládat, že ústavní manželství jako svazku muže a ženy tyto homofobní agresory posílí. Na Slovensku to skončilo teror. útokem na LGBTQ lidi,“ stěžuje si jeden člen TOP 09.

Oley, takže tady máte ukázku českého homofoba, který oslavuje vpád na festival, který podporuje rovnější práva pro LGBTQ lidi. Lze předpokládat, že ústavní manželství jako svazku muže a ženy tyto homofobní agresory posílí. Na Slovensku to skončilo teror. útokem na LGBTQ lidi. https://t.co/AWCu8IDpeH — Kryštof Eckhardt???‍?????????? (@EckhardtKrystof) July 9, 2023

Kritika zazněla i z řad největší vládní strany ODS. „Křesťanství je z podstaty o lásce naději a milosrdenství. Náš pán Ježíš Kristus neváhal rozmlouvat a pomáhat lidem, které většinová společnost nepřijala. Křesťanství je pomoc menšinám, křesťanství je pomoc utlačovaným, křesťanství je láska k bližnímu. A hle služebník Kristův přichází a vysmívá se pronásledovaným. Jako římský setník bodá další bolest do těla páně a plive mu do tváře... Představení církve by se nad sebou měli fakt zamyslet, protože se pletou do věcí státu a zapomínají na to, jaká je cesta za Kristem. Zapomněli na lásku, zapomněli na milosrdenství, zapomněli na naději. Při rezignaci na rozum, jako největší boží dar člověku šíří a podněcují nenávist k lidem, kteří si pro odlišnou sexuální orientaci často prošli v životě peklem. Spíš vejde do božího království milion lidí s odlišnou sexuální orientací, než kněz, který se vysmívá útoku na ně,“ nechal se slyšet Ondřej Šimíček.

Křesťanství je z podstaty o lásce naději a milosrdenství. Náš pán Ježíš Kristus neváhal rozmlouvat a pomáhat lidem, které většinová společnost nepřijala. Křesťanství je pomoc menšinám, křesťanství je pomoc utlačovaným, křesťanství je láska k bližnímu.



A hle služebník Kristův… https://t.co/5ba8QABovd — Ondřej Šimíček ????? (@Sima_Ondra) July 9, 2023

„Strom poznáte po ovoci. Čeští biskupové se svojí paranoidní obranou před ‚genderovou ideologií‘ a ‚oslabováním rodiny‘ mají v panu Robovi bohužel věrného následovníka. Vytvoříte morální paniku a násilí na bližních je najednou přijatelné,“ přidal se docent filozofie z Univerzity Karlovy Jan Bierhanzl.

Strom poznáte po ovoci. Čeští biskupové se svojí paranoidní obranou před "genderovou ideologií" a "oslabováním rodiny" mají v panu Robovi bohužel věrného následovníka. Vytvoříte morální paniku a násilí na bližních je najednou přijatelné. https://t.co/hWmQTEtLnb — Jan Bierhanzl (@JBierhanzl) July 9, 2023

„Tohle není křesťanství. Tohle není láska a porozumění, tohle je nenávist a radost z násilí a ničení. Tohle je smutný osud člověka, který slepě následuje zlo a ne lásku,“ poučuje katolického kněze LGBT aktivistka Petra Naskosová.

Tohle není křesťanství. Tohle není láska a porozumění, tohle je nenávist a radost z násilí a ničení. Tohle je smutný osud člověka, který slepě následuje zlo a ne lásku. https://t.co/2aVoSqFy93 — Petra Naskosová (@AureliaMaior) July 8, 2023

Části osazenstva českého twitteru vadí, že s Romualdem Štěpánem Robem spolupracuje na tvorbě scénářů Česká televize. „Seznamte se, Romuald Štěpán Rob, externí spolupracovník @CzechTV. To je strašná ostuda, navíc z našich peněz,“ rozčiluje se další uživatel twitteru, člen TOP 09, identifikující se jako „pražský kavárník z Budějovic a grilující pravičák se sklony k liberalismu.“

Seznamte se, Romuald Štěpán Rob, externí spolupracovník @CzechTV



To je strašná ostuda, navíc z našich peněz pic.twitter.com/4A6A7SA03X — Nicolas Andrejič (@NicolasAndrejic) July 9, 2023

„A dost, náboženský fanatik schvaluje fyzické násilí proti skupině lidí kvůli jejich sexuální orientaci? Doufám, že takový člověk již nikdy nebude externím spolupracovníkem veřejnoprávní televize,“ přidává se podnikatel a bývalý poslanec za Piráty Tomáš Martínek.

A dost, náboženský fanatik schvaluje fyzické násilí proti skupině lidí kvůli jejich sexuální orientaci? Doufám, že takový člověk již nikdy nebude externím spolupracovníkem veřejnoprávní televize @CzechTV https://t.co/NND8922ZKn — Tomáš Martínek (@TomasMartinekCZ) July 9, 2023

Do debaty se však následně vložil podnikatel Tomáš Šalamon, který v tomto vyřazování nepohodlných lidí z veřejnoprávních médií spatřuje problém. „Tahle debata ukazuje, proč by žádné veřejnoprávní médium nemělo být. Nevyjadřuji se k podstatě sporu, ale k tomu, že má kdekdo tendenci určovat, kdo je dostatečně salonfähig, aby si zasloužil být ve veřejném médiu. Pluralita ale vzniká konkurencí názorů, vážení, i pitomých,“ oponuje.

Tahle debata ukazuje, proč by žádné veřejnoprávní médium nemělo být.

Nevyjadřuji se k podstatě sporu, ale k tomu, že má kdekdo tendenci určovat, kdo je dostatečně salonfähig, aby si zasloužil být ve veřejném médiu.



Pluralita ale vzniká konkurencí názorů, vážení, i pitomých. https://t.co/75j8Eh5CBy — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) July 9, 2023

K rozčileným komentářům na twitteru se dále vyjádřil i sám Romuald Štěpán Rob. „Jak uděláš díru do světa? Dotkni se kriticky LGBT agendy,“ prohlásil kněz.

Jak uděláš díru do světa???Dotkni se kriticky LGBT agendy. — Romuald Štěpán Rob (@Romualdik) July 9, 2023

Psali jsme: Tady milion pro aktivisty, tady taky… Ale kdo je přiklepnul? Rozkryté stopy Jsme fér Kdo tlačí „manželství pro všechny“? Sešlo se 6 neziskovek, peníze od Sorose a pak se začaly dít věci… Odpůrci LGBT+ rozprášili festival. „Protest, jak se sluší a patří,“ pochválil si kněz. Rakušan vyletěl Nechcete v USA obsloužit gaye a lesby? Nemusíte. Zatím, Biden se chystá to zatrhnout

