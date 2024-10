Rozpočet ve Sněmovně, Kalousek u telefonu. Vláda asi věří, že voličům nabulíkuje cokoliv

Podle Kalouska by se rozpočet měl přepracovat podle připomínek rozpočtové rady. „Přepracovat rozpočet podle připomínek rozpočtové rady je jediný možný návrh, proti kterému nelze odborně nic namítnout,“ napsal Kalousek na síti X.

Přepracovat rozpočet podle připomínek @rozpoctova_rada je jediný možný návrh, proti kterému nelze odborně nic namítnout. Bude hořké a potupné, pokud zazní od opozice. Měl by zaznít z lavic vládních poslanců, když už to neudělala vláda sama. Ještě horší pak bude, pokud budou… https://t.co/DUodvbRuOY — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 22, 2024

Poukázal na to, že bude velmi hořké sledovat, pokud to bude vyžadovat jen opozice a z vládních lavic zazní hrobové ticho. „Bude hořké a potupné, pokud zazní od opozice. Měl by zaznít z lavic vládních poslanců, když už to neudělala vláda sama. Ještě horší pak bude, pokud budou vládní poslanci Hamplovu rozpočtovou radu ignorovat a odsouhlasí nepravdivá hausnumera. Proč ji potom zákonem zřizovali a proč ji platíme?“ ptal se Kalousek s údivem s odkazem na slova bývalé ministryně financí za Babišovu vládu Aleny Schillerové. Ta se odvolávala právě na Národní rozpočtovou radu.

Poukázal i na to, že ministr financí Zbyněk Stanjura s premiérem Petrem Fialou bagatelizují nepravdivé položky v rozpočtu. „Pánové Zbyněk Stanjura a Petr Fiala bagatelizují nepravdivé položky v rozpočtu tím, že jde o zanedbatelné procento. Jestliže kvůli 40 mld. povodňových škod bylo nutné upravit dva rozpočty, pak je jejich argument o ,zanedbatelných 50 ml.‘ zoufalý a absurdní,“ rozbil Kalousek rétoriku premiéra a ministra financí.

Pánové @Zbynek_Stanjura a @P_Fiala bagatelizují nepravdivé položky v rozpočtu tím, že jde o zanedbatelné procento. Jestliže kvůli 40 mld povodňových škod bylo nutné upravit 2 rozpočty, pak je jejich argument o “zanedbatelných 50 mld” zoufalý a absurdní.https://t.co/w0bgM2D18q — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 23, 2024

I matador české politiky Miroslav Kalousek se střetl s praxí nynější vlády – nálepkovat své kritiky. „Je velmi trapné, je-li jakákoliv dobře míněná kritika nepřijatelných vládních kroků označována za ,okopávání kotníků‘. Místo snahy o vysvětlení jen nadávky a nálepky ,okopávačů‘, někdy i ,proruských trollů‘. Nějaký seriózní argument, který by dokázal hájit vylhaná čísla ve státním rozpočtu, by tam nebyl, prosím? Rád bych ho slyšel a bude mi ctí se s ním utkat,“ vyzval k argumentačnímu souboji vládní činitele Kalousek. „Navíc, pokud jde o mě, nikdy jsem nikomu kotníky neokopával. Když už to muselo být, nakopl jsem ho úplně jinam,“ ukázal Kalousek svou kousavost, která si rukavičky do slovních soubojů nebere.

Je velmi trapné, je-li jakákoliv dobře míněná kritika nepřijatelných vládních kroků označována za “okopávání kotníků”. Místo snahy o vysvětlení jen nadávky a nálepky “okopávačů”, někdy i “proruských trollů”. Nějaký seriózní argument, který by dokázal hájit vylhaná čísla ve… — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 23, 2024

Nakonec Kalousek smutně zkonstatoval, že jednání Sněmovny dopadlo, jak předpokládal. „Většina Sněmovny se rozhodla ignorovat vážné připomínky Hamplovy rozpočtové rady a schválila základní ukazatele rozpočtu opřené o nereálná čísla,“ upozornil Kalousek na špatně sestavený státní rozpočet. „Jistě, papír snese všechno a Sněmovna se může usnést i na tom, že Země je placatá. Na skutečný tvar planety to ale vliv mít nebude. Jen na důvěryhodnost a pověst Sněmovny,“ dodal Kalousek.

Většina Sněmovny se rozhodla ignorovat vážné připomínky Hamplovy @rozpoctova_rada a schválila základní ukazatele rozpočtu opřené o nereálná čísla.

Jistě, papír snese všechno a Sněmovna se může usnést i na tom, že Země je placatá. Na skutečný tvar planety to ale vliv mít nebude.… — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 24, 2024

Podíval se i do minulosti, kdy sestavování rozpočtů měli v ruce ekonomové z ODS. Dnes ODS státní rozpočet pohřbívá. „,Rozpočet, který naši budoucnost dávno vzal‘. Výstižné pojmenování komentátorky. Nevzal ale jen budoucnost. Vzal i minulost zásad a pravidel tvorby rozpočtu, kterou u nás zavedli ekonomové ODS. Byly to správné zásady a byly ctěny i jejich nástupci. Je tragikomické, že je to právě ODS, která dnes tyto zásady pohřbívá,“ poukazuje na nynější vládní angažmá ODS pod vedením Petra Fialy.

“Rozpočet, který naši budoucnost dávno vzal”. Výstižné pojmenování komentátorky. Nevzal ale jen budoucnost. Vzal i minulost zásad a pravidel tvorby rozpočtu, kterou u nás zavedli ekonomové @ODScz. Byly to správné zásady a byly ctěny i jejich nástupci. Je tragikomické, že je to… https://t.co/p1EXoabwPK — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 22, 2024

Psali jsme: Konečná k Jurečkovým reformám: Jak jsem ateistka, tak se modlím Výstup na pražském zastupitelstvu. Vlajka Palestiny, bitka o mikrofon a nakonec zásah policie Výstup Stehlíkové o Zemanovi byl „drobnohled“, řekl soud. A zamítl žalobu Případ recidivisty a korunního svědka: Soud tají, proč jedná za zavřenými dveřmi