Rozsudek nad Ferim zůstane tajný. Ohrozilo by to prý poškozené

Dominik Feri, bývalý poslanec TOP 09, byl loni v listopadu nepravomocně odsouzen ke tříletému trestu vězení za dvě znásilnění a pokus o znásilnění. Web Česká justice informuje, Obvodní soud pro Prahu 3 odmítl poskytnout veřejnosti anonymizované písemné odůvodnění rozsudku týkajícího se bývalého poslance. Obvodní soud to uvedl v odpovědi spolu se zamítnutím žádosti o poskytnutí verdiktu podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Soud zdůraznil, že poskytnutím anonymizovaného rozsudku by byla ohrožena ochrana práv a svobod obětí, a to kvůli obsahu intimních detailů o poškozených. Vysvětlil, že zveřejnění by mohlo ovlivnit další dokazování a ohrozit objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. A že zveřejněním v této procesní fázi by byla porušena presumpce neviny.

„Již z podstaty věci je nepochybné, že požadované rozhodnutí je protkáno velkým množstvím intimních detailů o poškozených, o jejich sexuálním životě a o dopadech posuzovaných činů na jejich psychiku. Povinný subjekt proto při posuzování žádosti musel zvážit zejména ochranu práv a svobod (nejen) poškozených trestným činem, ale na druhé straně i ve vztahu k obžalovanému ctít zásadu presumpce neviny, když do pravomocného skončení věci je nutno na obžalovaného hledět jako na nevinného,“ uvedl soud v rozhodnutí.

V případu bude ještě rozhodovat Městský soud v Praze. Obvodní soud proto upozornil na to, že není vyloučené, že Městský soud rozsudek zruší a věc bude tak navrácena k dalšímu dokazování.

„Poskytnutím anonymizované verze požadovaného rozsudku, v němž jsou zachyceny výpovědi jednotlivých svědků, jakož i další zjištěné skutečnosti, z nichž soud při svém dosavadním rozhodování vycházel, by přitom mohlo ovlivnit takové další dokazování, a tím pádem i ohrozit objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, v krajním případě zcela zmařit účel trestního řízení,“ poskytl soud vysvětlení.

Anonymizované rozhodnutí by se zveřejněním stalo veřejně přístupné, čili: „V rozporu s principy provádění důkazů by tedy v takovéto situaci například bylo, pokud by dosud nevyslechnutý svědek měl možnost ze zveřejněného rozsudku předem zjistit obsah dosud provedeného dokazování, respektive dalších zjištěných skutečností,“ uvádí soud.

Bývalý poslanec Feri byl nepravomocně odsouzen obvodním soudem za tři sexuální přečiny. Dva z těchto incidentů se údajně odehrály v březnu a listopadu roku 2016 v jeho bytě na Praze 3.

Feri opakovaně popřel obvinění a odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí. Během hlavního líčení a ve své závěrečné řeči zdůrazňoval údajné rozpory ve výpovědích žen. A že trestní stíhání pro něj znamená ničení nejen pracovního, ale i osobního života.

