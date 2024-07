Ruská hrozba, Čína zbrojí. Tajné služby na vzestupu, hlásil Landovský z ČT

Svět je ve varu a nebezpečně se pohybuje na hraně globálního střetu, varuje ředitel kontrarozvědky Michal Koudelka. Evropu podle něj ohrožuje ruský imperialismus, sabotáže či zpravodajské operace Ruska, Číny a Íránu.

Sabotáže ve Francii silně zkomplikovaly železniční dopravu v den zahájení olympiády. Velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský v souvislosti se žhářskými útoky v Paříži uvedl, že do budoucna lze očekávat podobně razantní útoky: „Můžeme počítat s tím, že útoky nižší intenzity budou pokračovat do té doby, než najdeme dostatečně účinný systém, kdy budeme odhalovat v reálném čase, kdo za nimi stojí a co tím sleduje,“ řekl k sérii žhářských útoků ve Francii v pořadu Interview ČT24.

„Musíme se připravovat i na odvetné akce, protože bez těch ty útoky mohou dále pokračovat,“ upozornil Landovský.

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3374 lidí

„Rusko stupňuje svou aktivitu, ale zároveň stále ještě nechce překročit práh otevřeného ozbrojeného konfliktu,“ řekl k možnému ozbrojenému střetu s Ruskem. „Ten práh, řekněme velké války. Rusko kalkuluje,“ poznamenal Landovský.

„Z toho, jak vidím mezinárodní řád, se nechystá třetí světová válka, ale zvýšené napětí, hybridní působení, špionáž a kybernetické útoky. Tam je role tajných služeb úplně nezastupitelná,“ dodal Landovský.

Poukázal, že Čína v tichosti zbrojí tempem, které je naprosto nevídané. „Skutečný čínský obranný rozpočet je více než 700 miliard amerických dolarů ročně. To už se blíží rozpočtu Spojených států,“ podotkl Landovský.

Varuje, že hrozba může přijít i z Maďarska. „Maďarsko by mělo chápat, že jakýsi špatně kontrolovatelný pohyb nebezpečných lidí po Evropě je věc, kterou nechceme. Není to jediná země, odkud hrozba může přijít. Jsou neutrální země jako je Rakousko, země, kde Rusko hodně investuje, jako je třeba Kypr. Evropská unie má několik oblastí, vyžadujících zvýšenou pozornost. Pokud se Maďarsko bude chovat nezodpovědně, mj. ohledně svých povinností při screeningu příchozích lidí, tak je to nezodpovědné jednání, které si zaslouží reakci od nás, ostatních členů EU,“ řekl Landovský.

Zmínil, že v příští dekádě tajné služby dostanou obrovský balík zdrojů. „Budou velmi důležité – jejich postavení v systému půjde nahoru,“ řekl dosluhující velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský.