Rusko, Rusko, Rusko. Jedno téma Decroix v ČT vydrželo hodně dlouho

Polský vzdušný prostor narušilo velké množství ruských dronů, a Varšava proto aktivovala čl. 4 Severoatlantické smlouvy. Moskva naopak tvrdí, že žádné cíle v Polsku zasáhnout nechtěla.
Zprávu o ruských dronech v polském vzdušném prostoru ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentovala jasně. „Je to potvrzení toho, co tady říkáme dlouhodobě, že Rusko je hrozba, potvrzuje se to, když dlouhodobě říkáme, že válka není někde daleko, ale že se nás reálně může týkat,“ uvedla v pořadu Interview ČT24.
A jedním dechem dodala: „Válka není jenom o tancích o dronech, které by měly zasahovat nějaké cíle. Součástí té dnešní války už jsou i podobné provokace, dezinformace, je to nátlak. A tady to ukazuje, že ta válka se nezastavuje jenom na Ukrajině,“ řekla Decroix, že válka je k nám opět o něco blíže než doposud.
Válka se nás bezprostředně týká
„Válka se tady neomezuje na Ukrajinu, týká se nás. Je to i otázka naší bezpečnosti. Ale když je to často nehmatatelné, když se jedná jenom o hybridní válku. Tady ale dochází k fyzickému překročení hranic. To je zcela bezprecedentní. To už opravdu není nic, kdy si můžeme říkat, že nás to nezajímá, ať tam necháme Ukrajinu, jak říkají někteří zástupci, teď se vyjádřit nějak slušně, jiných politických sil, se kterými já hrubě nesouhlasím. Takže týká se nás to,“ zopakovala ministryně.
V kontextu toho ujistila, že česká vláda je připravena plnit alianční závazky. „Česká vláda je připravena v plném rozsahu plnit naše alianční závazky. Tato situace ukázala, jak je to důležité. Je připravena naslouchat a vyhovět jakékoliv žádosti, požadavku ze strany Polska, což jsou věci, které se ní budou vyvíjet a budou součástí dalších konzultací. Pro nás všechny by to opravdu měl být ten vykřičník, že se to neděje daleko, ale 200 kilometrů od nás,“ pokračovala Eva Decroix.
Proč se tedy v souvislosti s incidentem nebude svolávat Bezpečnostní rada státu, Eva Decroix vysvětlila tím, že v tomto okamžiku naše bezpečnost není přímo ohrožena. „Naši občané se mohou cítit bezpečně v tom každodenním životě, ale bezpečně jenom za té situace, kdy budeme nadále schopni posilovat výdaje na obranu a budeme si vědomi toho, že Rusko je hrozba,“ uvedla, že situace ještě není tak vážná, aby byla svolána Bezpečnostní rada státu. „Pokud by však taková potřeba nastala, jednání by bylo okamžitě svoláno,“ doplnila.
Ruská „lišácká“ vyjádření a dezinformace
Moskva uvedla, že neplánovala zasáhnout žádné cíle v Polsku a je připravena o incidentu jednat s Varšavou. Na otázku, zda těmto slovům věří, Eva Decroix odpověděla bez váhání. „Je to takové trochu lišácké, jak už to tak u Ruska bývá, neplánovalo zasáhnout, ale Rusko nepopřelo, že tam ty drony vyslalo,“ uvedla ministryně.
Pokračovala s tím, že Kreml se nespokojil jen s tímto vyjádřením, ale okamžitě zahájil další propagandistickou ofenzivu. „Co ale nakonec Rusko udělalo, a už to vidíme bohužel i na našich sítích, tak současně spustilo okamžitě velkou dezinformační kampaň, že my nic, že za to může Západ, že to je provokace z jeho strany,“ popsala.
Zdůraznila také, že je nutné se proti podobným manipulacím aktivně bránit. „A my teď musíme být pevní v tom, abychom byli schopni se těmto dezinformacím bránit. Tuším, že předsedkyně KSČ už na podobné linky naskakuje, že vlastně nic není jisté a že to nemusí být Rusko a tak dále,“ upozornila Decroix. Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná však připomínala, že v minulosti došlo k narušení polského vzdušného prostoru také, nakonec se ukázalo, že šlo o protivzdušnou ukrajinskou obranu, která reagovala na ruský útok. Decroix k tomu dodala, že současnou situaci není vhodné takto rozmělňovat.
„Je ale potřeba nesledovat, co Rusko říká, ale co Rusko dělá, protože to vidíme dlouhodobě. Říká, že chrání jenom své zájmy a svou bezpečnost. Ne! Rusko je agresor a překračuje už i hranice NATO,“ uvedla.
Incident jako test NATO
Událost ministryně označila za provokaci. „Zatím opravdu ze všech, nejenom ruských, ale i odborných kruhů se zdá, že to byla opravdu provokace. A ta provokace je v mnoha ohledech. Je to samozřejmě testování toho, jak rychle a jak dobře bude Polsko schopno zareagovat. Je to také testování, taková hra, tradiční ruská hra – bude zahájená válka, nebude zahájená válka. Jak se my jako společnost k tomu postavíme? Jak se k tomu postaví celé NATO?“ uvedla ministryně.
Eva Decroix hodnotila dosavadní reakci Severoatlantické aliance jako úspěšnou. „V tomto okamžiku, vždycky to musíme hodnotit v tomto okamžiku, ano, obstála,“ uvedla ministryně s tím, že Aliance zatím v testu obstála.
Podle ní však nyní leží na stole zásadní otázka: zda z incidentu vyplývá potřeba posílit ochranu a obranu východního křídla NATO nebo českého vzdušného prostoru. To jsou věci, které se musejí pečlivě vyhodnocovat především v rámci aliančních struktur.
Ministryně připomněla, že na politické a diplomatické úrovni došlo k jednoznačnému odsouzení ruského jednání. „Na vojenské úrovni Polsko reagovalo velmi rychle,“ uvedla. Na poznámku, že se mu ale podařilo sestřelit čtyři z devatenácti dronů, zdůraznila, že čísla nelze brát jen matematicky. Vždy jde prý o vyhodnocení, který dron má být sestřelen s ohledem na riziko dopadu do obydlených oblastí, a který je možné pouze sledovat, než spadne mimo civilní infrastrukturu.
„Všichni víme, že potřebujeme zásadním způsobem zvýšit nejenom výdaje na obranu. Daří se je postupně navyšovat. Je potřeba postupně modernizovat celou armádu, jenom to nejde ze dne na den. Když tolik let toto nebylo téma,“ apelovala opět ministryně spravedlnosti, že Česká republika musí zásadně posílit své investice do obrany.
V závěru pořadu se ministryně vyjádřila i k probíhající bitcoinové kauze. „Kupující byli v situaci, kdy si velmi pravděpodobně koupili špinavé bitcoiny a v okamžiku, kdyby se začali se státem soudit, tak nelze vyloučit, že některé z jejich nároků by byly uznány. Bavíme se o transakci v celkové hodnotě jedné miliardy, což by mohlo stát zásadním způsobem poškodit,“ řekla Eva Decroix.
autor: Natálie Brožovská