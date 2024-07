Rusko a Izrael. Kdo patří na OH? David a Bartošek se pohádali

„Rusko je země, která bezdůvodně a agresivně napadla Ukrajinu. Tam vraždí civilisty, zabíjí děti, vraždí i ukrajinské sportovce. Nemají na olympijských hrách co dělat,“ vyjevil lidovec Jan Bartošek v pořadu Pro a Proti. „Rusko mělo státem řízený dopingový program a část sportovců je součástí armády,“ dodal.

S takovým názorem nesouhlasí europoslanec Ivan David z SPD, jenž hovoří o používání dvojího metru. „Mám zásadní stanovisko, že je potřeba měřit stejným metrem. To znamená, že je potřeba uplatňovat stejné zásady pro všechny. A ten dvojí metr je typická ukázka pokrytectví a demagogie. Jestliže ruští sportovci nemohou na olympijské hry, pak by tam neměli mít přístup ani sportovci z jiných zemí, které se účastní vojenských akcí a podílejí se na genocidě. To je naprosto jednoznačné,“ argumentoval.

Konkrétně jmenoval USA a Izrael: „Izrael, který provádí genocidu v Gaze. To je všeobecně známo. Při tom způsobu vedení války na území Gazy přišly o život už přinejmenším desetitisíce civilistů Jinak to vždycky byly zejména Spojené státy, které by se nemohly účastnit žádných olympijských her v poválečném období, protože se podílely na vojenských akcích, které vedly k statisícům a milionům lidských obětí,“ pokračoval Ivan David.

Davidovo tvrzení, že v tomto případě jde o dvojí metr, Jan Bartošek odmítl: „Není to dvojí metr. To, co on zde říká, je naprostá hanebnost, a zaměňovat, kdo je oběť a kdo je agresor, je základní nepochopení vůbec té mapy,“ kontroval Bartošek slovům europoslance.

A Bartošek připomněl, že konflikt na Blízkém východě eskaloval tím, že Hamás 7. října zcela bezprecedentně, brutálně napadl Izrael, zavraždil více než 1300 civilistů, jeho bojovníci znásilnili ženy, zohavili těla, zabíjeli děti. „Izrael se brání. To je základ,“ zdůraznil lidovec.

Nadále trval na tom, že hovořit o dvojím metru, když jiné státy v minulosti vedly války a jejich atleti na olympiádě být mohli. „Co se týká konfliktů, tak se vždycky reagovalo, byť třeba ze strany USA, na mezinárodní terorismus, na útok na jiný nebo na jejich stát, třeba 11. září. To, co předvádí Rusko svojí agresí a napadením Ukrajiny, je naprosto něco mimořádného,“ pravil Bartošek.

„Je hanebné, pokud z diskuse některé případy účelově vyjímáme, ale jiné naopak účelově zahrnujeme. Takže tato argumentace je opravdu hanebná a nestoudná ze strany pana Bartoška,“ rozčílil se Ivan David.

Rusko podle Bartoška sport zneužívá jako nástroj vlastní propagandy a glorifikace Ruska. „Rusko dlouhodobě nehraje fér, a to nejen co se týká napadení Ukrajiny,“ doplnil s tím, že Rusko dlouhodobě mělo zřízený státní dopingový program. A poukázal také, že nemálo sportovců je členy ruské armády nebo pro ni sportují. „Řada z těchto sportovců se aktivně vyjádřila, podpořila Vladimira Putina a napadení Ukrajiny. Neumím si představit tyto sportovce na mezinárodní soutěži, na letních olympijských hrách, které by měly být demonstrací míru, fair play a dialogu mezi národy,“ řekl Jan Bartošek.