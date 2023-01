Rusové na olympiádě. Bez vlajky, ale budou. Už je slyšet nářek i z Česka

I přes pokračování války na Ukrajině Mezinárodní olympijský výbor (MOV) míní, že by ruští a běloruští sportovci měli mít možnost soutěžit na olympijských hrách 2024 v Paříži. „Žádnému sportovci by nemělo být bráněno v účasti na soutěži jen kvůli jeho pasu,“ usnesl se MOV s tím, že by sportovci z obou zemí mohli soutěžit pod neutrální vlajkou. „Reklama na russkou válku a zločiny,“ má jasno někdejší hokejový brankář Dominik Hašek. Záměr nekvituje ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Předsedu MOV pozval do Bachmutu.

Ruští sportovci, kterým hrozila stopka v olympijských hrách kvůli tomu, že jejich země napadla Ukrajinu – a v případě Běloruska pak pomáhala v této invazi – tak zřejmě nakonec budou moci soutěžit, ale stále je více než pravděpodobné, že by byli uváděni coby „neutrální sportovci“. „Žádnému sportovci by nemělo být bráněno v účasti na soutěži jen kvůli jeho pasu,“ míní MOV.



Ve svém prohlášení však olympijský výbor podotkl, že by ruští a běloruští sportovci jako neutrální účastníci olympiády „v žádném případě nereprezentovali svůj stát ani žádnou jinou organizaci ve své zemi“.



MOV také varoval, že by zúčastnění nesměli „jednat proti mírovému poslání MOV tím, že by aktivně podporovali válku na Ukrajině“.

Krok Mezinárodního olympijského výboru mnozí kritizují. Učinila tak ve společném prohlášení organizace Atleti pro Ukrajinu a sdružení sportovců Global Athlete, jež krok vnímají coby „schvalování brutální války a ruské invaze“. „Ruský stát opět využije sportovce k posílení válečného úsilí a odvedení pozornosti od zvěrstev na Ukrajině na jedné z největších multisportovních scén na světě,“ vysvětlují svůj postoj.



Krok nevítá ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jenž prohlásil, že by ruští sportovci na pařížských hrách být neměli. Zmínil se, že s bývalým německým sportovním funkcionářem Thomasem Bachem, jenž je předsedou Mezinárodního olympijského výboru, hovořil několikrát a nikdy prý od něj neslyšel, jak chce zabránit „válečné propagandě“, pokud by byla umožněna účast ruských sportovců.



Ukrajinský lídr upozornil na to, jak v historii již mnohokrát byly sportovní události zneužity ze strany utiskujících režimů k šíření jejich ideologií, a upozornil, že válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo, stála životy stovek žen a mužů, kteří by v případě nenapadení jeho země mohli sportovat na mezinárodních soutěžích.

Zelenskyj poukázal na paradox, že ukrajinští sportovci, kteří nyní brání svou zemi před ruskou invazí a chrání životy svých rodin, by najednou roku 2024 sportovali po boku atletů z útočící země.



„Víme, jak často se tyranie snaží využít sport pro své ideologické zájmy. Je zřejmé, že jakákoli neutrální vlajka ruských sportovců je potřísněna krví. Zvu pana Bacha do Bachmutu. Aby se na vlastní oči přesvědčil, že neutralita neexistuje,“ vyjádřil se.



O účasti ruských sportovců na olympijských hrách lze podle něj mluvit až tehdy, jakmile Rusové přestanou útočit na ukrajinské území a zastaví svůj teror.

We know how often tyrannies try to use sports for their ideological interests. It is obvious that any neutral flag of Russian athletes is stained with blood. I invite Mr. Bach to Bakhmut. So that he could see with his own eyes that neutrality does not exist. pic.twitter.com/icSdvgpD87 — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 27, 2023

Rozhodnutí MOV umožnit ruským a běloruským sportovcům účast na hrách v Paříži v roce 2024 zklamalo i premiérku Estonska Kaju Kallasovou. Krok je podle ní politicky i morálně špatný. „Je čas posílit izolaci, ne ustupovat Rusku. Sport je nástrojem ruské propagandistické mašinerie, ignorovat ho znamená postavit se na stranu agrese,“ uveřejnila.

Disappointed by @Olympics decision to allow Russian and Belarusian athletes to attend 2024 Paris games. Politically and morally wrong – time to strengthen isolation, not give in to Russia. Sport is a tool in Russia’s propaganda machine, ignoring that means siding with aggression. https://t.co/MkNmAL7cIW — Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2023

V Česku pak stanovisko olympijského výboru rezonuje zejména u někdejšího hokejového brankáře Dominika Haška. Rád by prý k věci slyšel stanovisko od Českého olympijského výboru. „Nebo si neuvědomují, že kdykoli nastoupí ruský sportovec s námi do jakékoli soutěže, jedná se o reklamu na russkou válku a zločiny? A každý, kdo se na tom podílí, se stává odpovědným za škody a smrt Ukrajinců. Musí to být Ukrajině vše uhrazeno!“ vytasil se se svým stanoviskem k rozhodnutí MOV.

A zde bych rád slyšel i jasný názor od ČOV. Nebo si neuvědomují,že kdykoli nastoupí ruský sportovec s námi do jakékoli soutěže, jedná se o reklamu na russkou válku a zločiny? A každý, kdo se na tom podílí,se stává odpovědným za škody a smrt Ukrajinců. Musí to vše být ???? uhrazeno! — Dominik Hasek (@hasek_dominik) January 27, 2023

