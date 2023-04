Rvačka před kamerami. Ve vládě je „krtek“. Zdechovský ukázal Pirátům dveře. Tím to neskončilo

reklama

Zdechovský hned v úvodu pořadu uvedl, že podle jeho informací Piráti vynáší z vlády některé informace.

„Já jsem to řekl úplně na rovinu. Nesnáším, když z vlády unikají jakékoli dokumenty. Všichni ministři dostali návrhy zalepené v obálce a já jsem se od jednoho zdroje dozvěděl, že Blesk tyto interní dokumenty dostal tak, jak jsem to řekl,“ rozjel se Zdechovský v narážce na své dřívější prohlášení, že pokud někdo vynáší informace z vlády, jsou to Piráti.

Jakub Michálek se okamžitě bránil, že je to trochu jinak. „Za námi většinou přijdou novináři a řeknou, ‚my už máme poskládáno to, a to a to‘,“ vypravoval Michálek.

Zdechovský nabídl jiný pohled.

„Tahle vláda se do historie zapíše tím, že dokáže prosadit věci, které tady 30 let nikdo prosadit nedokázal. Ale k tomu musíme táhnout za jeden provaz,“ kontroval Zdechovský s dovětkem, že podle jeho informací vynesli některé údaje právě Piráti a konstatoval, že pokud snad nechtějí Piráti působit v současné vládě, mohou z ní odejít.

„My vedeme diskusi s lidovci. S ministrem Jurečkou, jednáme s předsedou poslaneckého klubu Markem Výborným a pokud se tady naznačuje něco o okopávání kotníků, tak je to o tom, že když zaznívá kritika z Bruselu, kde nejde o součást vlády v ČR, tak to je to okopávání kotníků,“ pravil Michálek.

„Zásadním problémem Fialovy vlády je fakt, že prakticky všichni prezentují své nápady přes veřejná média, což by se podle mě nemělo dít. To je podle mého jen boj o voliče,“ zlobil se Síla.

„Tak to v politice už chodí,“ prohlásila na to konto Terezie Tománková.

Zdechovský byl přesvědčen, že vláda dokáže ušetřit. „Půjde to, koalice SPOLU bude mít tento rok připravené, kde škrtne 100 miliard."

Když dostala prostor Balaštíková, konstatovala, že vláda jednou žádá důchodce, aby se uskromnili, poté žádá mladé lidi, aby se uskromnili, „ale na sebe sáhnout nenechá“. „Já jsem třebas čekala, že bude zrušeno ministerstvo pro evropské záležitosti. Ale nestalo se to a hup, už tam máme nového ministra,“ zlobila se Balaštíková. „Vy mně řeknete, ušetříme sto miliard. Tak já nevím, jestli máte kouzelný proutek,“ kroutila hlavou.

Poté konstatovala, že vláda by především měla snížit náklady na energie, což by podle ní prospělo celé republice.

Síla poté konstatoval, že SPD není pro zvyšování daní a zrušení superhrubé mzdy, pro které hlasovala i SPD na konci roku 2021, považuje za správné. Protože to narovná podmínky.

Zdechovský ujišťoval, že lidovci opravdu ve vládě působí jako její sociální svědomí. „Já vám garantuju, že ministři jsou sociálním svědomím této vlády a nikde nebudou hlasovat pro to, co by poškodilo nejohroženější občany,“ vysvětloval Zdechovský.

„Já bych vám, pane Zdechovský, jen řekla, že váš ministr je první, kdo chce oškubat české občany. Konkrétně myslím návrh vyplácet dávky místo zvyšování důchodů."

„Ze zákona měli důchodci nárok na více peněz, vláda jim je sebrala. Je to sedm tisíc korun. Důchodci už teď mají hluboko do kapsy a vy jim seberete ještě sedm tisíc. Vám se to zdá fér?“ zlobil se Síla.

Balaštíková upozornila, že někdo, kdo se živil jako pokrývač, bude ve vyšším věku těžko přesluhovat.

Zdechovský okamžitě nabízel, že takový člověk může po ukončení své první profese pracovat např. jako ostraha v obchodních domech. Krom toho se podle Zdechovského jedná o seznamu profesí, ve kterých budou lidé moci odejít do důchodu dříve.

Pirát Michálek poté zdůraznil jednu věc.

„Není to tak, že ministr hájí finanční prostředky svého resortu. Je to tak, že ministr této vlády musí hájit program této vlády a třeba bude muset šetřit i na svém ministerstvu, i když to třeba bude znamenat snížení komfortu. My např. zvažujeme snížení počtu poboček finančních úřadů.“

Další věcí, o které se koalice baví, je prý omezení dotací pro firmy. Např. firmy, jako je Agrofert.

Balaštíková začala Agrofert okamžitě bránit a upozorňovala, že Agrofert i jiné firmy jsou firmy úspěšné, ale dotace potřebují ne proto, aby vydržely na českém trhu, ale aby mohly konkurovat jiným firmám v EU. Pokud by se dotace pro zemědělství zrušily v celé EU, pak by byl Agrofert podle Balaštíkové v tomto prostoru králem.

Jedním dechem dodala, že nehájí zdaleka jen Agrofert, ale všechny úspěšné střední a velké firmy.

Síla dal tady Balaštíkové za pravdu a označil dotace za škodlivé.

Balaštíková poté nabízela cestu, jak snížit ceny potravin v Česku. Šla by prý cestou zákona o cenách. „Mrzí mě, že se dovolilo, aby se obchodní řetězce chovaly jinak, než v těch svých zemích,“ zlobila se.

Poté však znovu zopakovala, že v Česku jsou vysoké ceny potravin do značné míry způsobeny tím, že máme velké náklady na energie.

Síla spolu s Balaštíkovou také žádal snížení cen energií v Česku a vedle toho volal po zavedení nulové DPH u potravin, jak to udělali i v Polsku.

Michálek tady připustil, že u ovoce a zeleniny by snížení DPH stálo za úvahu.

Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Dodávky ukrajinského obilí.

Vzhledem k tomu, že to obilí působí 0,1 procenta celkového využitého obilí a toto obilí je důsledně kontrolováno. Kdyby se tam našel nějaký problém, tak bude odstraněno.

Balaštíková nabídla jiný pohled.

„Já neříkám, nepomáhejte Ukrajině. Pomáhejme, ale odsud posuď,“ uvedla Balaštíková s tím, že podporu Ukrajiny nelze provádět na úkor českých zemědělců.

Síla se přidal.

„Na Ukrajině je povoleno pěstovat geneticky upravené potraviny a to se dostává na náš trh. Hlavně je potřeba to kontrolovat. EU tady v posledním roce naprosto zaspala,“ rozčiloval se Síla.

