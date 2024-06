Řvoucí Schmarcz se odmlčel. Ale dějí se kolem něj věci

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 3% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 1311 lidí

„Vy říkáte mladým klukům, policistům, že to na Filozofické fakultě pos*ali? Taháte do toho politiku!“ křičel komentátor Martin Schmarcz ve studiu CNN Prima News, když zásah na FF UK odsoudil předseda hnutí Přísaha a někdejší elitní policista Robert Šlachta. Schmarcz, historicky spřízněný s ODS, mu vyčetl i zásah v „kauze Nagyová“. Komentátor řval na Šlachtu tak, že mu moderátorka Pavlína Wolfová vypnula mikrofon a po reportáži, která jeho řvaní přerušila, už ve studiu nebyl.

Těsně před debatou přitom Martin Schmarcz na střet s Robertem Šlachtou lákal slovy „Konečně to CNN Prima promuje. Dívejte se, bude to stát za to...“ Pod příspěvkem pak po debatě dostal rady, že si příště má vzít prášky na uklidněnou a další.

„Komentátor ODSky chtěl obhajovat Rakušana. Velice rychle přišel na to, že v případu střelby na fakultě to prostě nejde,“ napsal k hádce na twitteru Šlachta.

Komentátor ODSky chtěl obhajovat Rakušana. Velice rychle přišel na to, že v případu střelby na fakultě to prostě nejde. pic.twitter.com/gYaMGTvHQP — Robert Šlachta (@RobertSlachta) June 19, 2024

Šlachtovi se pod příspěvkem ozvala exposlankyně Kateřina Dostálová. Schmarcz podle ní pracuje pro toho, kdo zaplatí. „ODS neexistuje a Martin Schmarz je komentátorem těch, kteří zaplatí. Dnes je můžeme pojmenovat jako progresivisty,“ myslí si Dostálová.

Schmarcz v minulosti působil jako mluvčí vlády Mirka Topolánka. V roce 2007 byl vyhlášen nejhorším mluvčím.

Hádku okomentoval i člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. Ten poukázal na riziko zvát si do televizních debat jako komentátory své kamarády. „Že je to kámoš… ok, nikdo nezakazuje zvát si do studia ke komentářům kámoše. Dost mi to tedy vadí v ČRo Plus a v ČT,“ napsal na facebooku Petrov. A hned doplnil, že veřejnoprávní média si nezvou kamarády redakcí, ale spíše komentátory, kteří jsou idologicky i myšlenkově spříznění. „Ale tam si možná nezvou až tak kámoše, jako komentátory, kteří řeknou to, co vyžaduje redakční politika a ideologický kurz, který je třeba držet,“ míní Petrov.

A Petrov se ptá. Je ve veřejném zájmu vidět komentátora s psychickými problémy? „Chování Martina Schmarcze bylo za hranicí, za kterou žádná média nemají jít. Dost hrozné by to bylo u politika, ale tam lze tvrdit, že existuje jakýsi veřejný zájem – vidět politika, který má zjevně psychické problémy. Vidět psychické problémy komentátora, ale žádný veřejný zájem nepředstavuje.“

A hned uhodil na to, že téma otevře na Radě. „Novela zákona o vysílání přinesla povinnost self regulace co se týče etiky i pro komerční televize,“ napsal a zdůraznil, že to bude téma dalšího zasedání. „Vím, že se moderátorka za chování komentátora CNN Prima News omluvila. Přesto 9. 7. na příštím zasedání RRTV chci v souvislosti s tímto případem otevřít debatu nad fungováním seberegulace komerčních televizí, které se mají řídit podobným etickým kodexem jako ČT. Že se to děje, má právě dozorovat RRTV,“ informoval Petrov.

K věci se na twitteru postavil i novinář Jaroslav Kmenta. „Debata-nedebata Šlachta x Schmarcz na Primě byla šokující. Exnovinář Schmarcz působil vyšinutě, explukovník Šlachta šíleně,“ napsal Kmenta. A pustil se do Roberta Šlachty, ač křikem studio vyplnil Schmarcz. „Že to nemá co dělat s novinařinou na jedné straně, je jasné. Ale tohle Schmarczovo faux pas odkrylo u Šlachty jednu vlastnost, která ho doprovází nejen v politickém životě. Jakmile se Šlachta dostane pod tlak a do ‚úzkých‘, chová se úplně přesně jako Andrej Babiš. Hledá oporu v informacích z jakoby ‚tajnoslužebáckých zdrojů‘ a jakési policejní studnice a útočí na nepřítele s jejich použitím, aby zničil pověst a kredit soupeře,“ myslí si Kmenta.

Z Kmentova pohledu rozhodil Schmarczovu koncentraci Šlachta a jeho ničím nepodložená tvrzení. „Rozstřelit mravní integritu nepřítele s pomocí nepodložených informací a pak ho dehonestovat je Babišova specialita. Je to něco, co připomíná estébácké praktiky. Policejní nebo estébácké praktiky jsou zlo, které zaplevelilo politiku do nebývalých rozměrů.“

Přesto od Kmenty doslat slovní záhlavec i Schmarcz. „Stejné zlo je ovšem i to, že v médiích vystupují jako experti novináři, kteří přitom novináři ve skutečnosti nejsou. Tahle ,metamorfóza‘ lobbistů, exmluvčích či politických podnikatelů na ,novinářského experta‘ a jejich zaplevelení veřejného prostoru v médiích, kterým to je jedno, je toxické stejně jako estébácké praktiky v politice,“ zakončil ortelem své zamyšlení Kmenta.

? Že to nemá co dělat s novinařinou na jedné straně, je jasné. Ale tohle Schmarczovo faux pas odkrylo u Šlachty jednu vlastnost, která ho… pic.twitter.com/HzX3khTbtP — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) June 19, 2024

Satirická glosátorka veřejného dění vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Jsem zděšena komentovala dění na CNN Prima News jako Schmarczovu frustraci z bídné situace v politice. „Když pracuješ v CNN Prima News jako nezávislý a nestranný komentátor, ale jednoho dne ti hrábne a všechna ta frustrace z toho, že vláda, kterou miluješ, stojí za hovno, musí ven. A vyřveš to všechno na Šlachtu. Jsem zděšena!“