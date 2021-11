S Babišovým plánem to nepůjde. Skopeček odhalil další kroky. Přijde finta

reklama

Jaké budou podle Skopečka ty největší ekonomické úkoly před tou formující se vládou? „Rozdělil bych to na to, co by mělo být tím plánem – jako je konsolidace veřejných financí, to je dlouhodobá věc, kterou určitě musíme udělat a není to jenom o tom sražení deficitu a o zastavení zadlužování, ale ty veřejné finance mají celou řadu dalších problémů, roste tam neuvěřitelným způsobem podíl mandatorních výdajů, dneska máme větší mandatorní výdaje, než jaké jsou příjmy státního rozpočtu, to znamená, že ten deficit opravdu je z logicky věci těžko srazitelný na nulu, ve chvíli, kdy nemáme vyřešenou penzijní reformu a další velké věci, se kterými mandatorní výdaje souvisejí,“ sdělil Skopeček se slovy, že fiskální politika se v České republice koná procyklicky.

Anketa Myslíte, že prožijeme Vánoce a Nový rok v lockdownu? Ano 67% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 18298 lidí nová vláda přijde do křesel, jednotliví ministři přijdou ve chvíli, kdy už s tím rozpočtem nemohou pracovat tak, že by ho přepsali od začátku. Tam je skutečně možné hásit ty největší požáry, ty změny budou muset přijít, já si myslím, že se neobejdeme bez rozpočtového provizoria, alespoň v těch prvních měsících příštího roku, tak aby se s tím rozpočtem mohlo něco udělat. Říkal jsem to i před volbami a nemám důvod měnit názor: myslím si, že v rozpočtu na příští rok lze srazit ten deficit, co se týče provozních výdajů, co se týče dotací,“ zmínil Skopeček, že nyní se vláda musí zaměřit na provozní úspory na všech ministerstvech.

Kromě šestiprocentních úspor na ministerstvech by také šetřil na dotacích. „Jsou tam dotace podnikatelským subjektům, jsou tam dotace agropotravinářskému komplexu. Znovu to v posledních letech narůstalo řádově o desítky miliard korun, a já jsem přesvědčen, že je musíme ušetřit. Je tam podle mého názoru věc, kterou si nemůžeme dovolit – je tam plošná dotace na slevy na jízdné pro studenty a seniory. Já bych to zrušil, protože to považuji za věc, na kterou Česká republika nemá. Ve chvíli, kdy se zadlužujeme a půjčujeme si na důchody pro naše seniory, tak v takové chvíli poskytovat ze státního rozpočtu...,“ rozhorlil se Skopeček.

Řeč byla i o důchodové reformě. „Největší podíl na mandatorních výdajích mají vyplácené důchody. My jsme v poslední době, i před volbami valorizovali důchody i nad rámec zákonné valorizace, nad rámec toho, co požaduje zákon. To považuji za chybu, ne ve smyslu toho, že bych našim seniorům nepřál vyšší důchody, ale ve chvíli, kdy je dnes ten penzijní systém v deficitu a kdy prostě méně vybíráme na sociální pojištění, než vyplácíme naší generaci seniorů, tak nemůžu přicházet s vyšší než zákonnou valorizací, aniž bych řekl, kde na to vezmu pro příští dekády,“ sdělil Skopeček, že vláda by měla přijít s penzijní reformou, která bude garantovat i naší generaci nebo i generaci mladších lidí, že na jejich důchody bude. „Jestli to necháme jít tímto způsobem, tak na naše důchody opravdu ten stát mít nebude,“ dodal Skopeček. On sám by důchody zvyšoval podle zákonné valorizace. „Nadzákonná valorizace, to si nedovedu představit,“ uvedl.

Závěrem se pak hovořilo i o superhrubé mzdě. „Lidé, kteří říkali, že zrušení superhrubé mzdy bude stát 100 miliard, a mlátili nás tím o hlavu, tak by se v uvozovkách měli omluvit ve světle toho, že ta data, která vykazuje každý měsíc Ministerstvo financí, jsou daleko nižší, a v žádném případě k těm 100 miliardám to nedoputuje. A to ještě do toho nezapočítávám ani ten nepřímý přínos státního rozpočtu ve formě toho, že lidé ušetří a nakoupili více a zaplatili vyšší spotřební daně. A nikdo, kdo měl ty silné řeči, se k tomu nemá,“ sdělil Skopeček.

Jana Skopečka dnes navrhl na post místopředsedy Sněmovny poslanecký klub ODS. Poslancem je od roku 2017, dříve byl místopředsedou rozpočtového výboru.

