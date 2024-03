S Ficem ne! Hašek, Němcová i Nerudová se radují. Opoziční Šimečka už se chystá do Prahy

reklama

Česko-slovenské mezivládní konzultace se v příštích týdnech či měsících neuskuteční, český kabinet to nepovažuje za vhodné, napsala ČTK v reakci na tiskovou konferenci po jednání vlády, kde to oznámil premiér Petr Fiala (ODS).

Česko a Slovensko mají podle premiéra řadu společných témat, která je namístě rozvíjet. Existují ale výrazné rozdíly v názorech na klíčová zahraničně-politická témata, doplnila ještě ČTK s tím, že podle slovenského premiéra Roberta Fica se česká vládní garnitura rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině.

To vyvolalo doslova bouře na sociálních sítích. Na síti X se k tomuto tématu vyjádřilo množství veřejně činných osob, které vesměs kvitovali Fialovo rozhodnutí.

Fico: „Česká vláda se rozhodla ohrozit naše vztahy proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině.“ Lžete! Česká vláda dělá vše pro to, aby zastavila russkou imperialistickou válku na Ukrajině! Slava Ukrajině! Slava Herojam!

https://t.co/jrQ7isXW9p — Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 6, 2024

Jedním z nich byl i bývalý hokejový brankář a potenciální kandidát na senátora za TOP 09 Dominik Hašek.

Ten na Ficovo prohlášení reagoval zmínkou o imperialismu a česko-ukrajinským zvoláním „Lžete! Česká vláda dělá vše pro to, aby zastavila russkou imperialistickou válku na Ukrajině! Slava Ukrajině! Slava Herojam!“

Svoje si k tématu řekl i politický sázkař a komentátor Hospodářských novin Michal Sirový.

Kdyby bylo Česko napadeno, jak byste chtěli, aby se chovali zahraniční politici?



Jako Fiala a sháněli pro nás zbraně?



Nebo jako Fico či Babiš a říkali by, že zbraně pro Česko jen prodlužují válku a že oni chtějí mír?



Podle mě to je jasný.



Ficova i Babišova pozice je nechutná. — Michal Sirový ???? (@sssirda) March 6, 2024

„Kdyby bylo Česko napadeno, jak byste chtěli, aby se chovali zahraniční politici,“ zeptal se na úvod svého příspěvku a předložil dvě možnosti.

„Jako Fiala a sháněli pro nás zbraně? Nebo jako Fico či Babiš a říkali by, že zbraně pro Česko jen prodlužují válku a že oni chtějí mír?“

Podle Sirového je volba jasná, preferuje Fialovo shánění zbraní a Ficova i Babišova slova o míru evokují jejich nechutnou pozici.

Fico: Češi se kvůli podpoře války rozhodli ohrozit vztahy se Slovenskem.



Je to přesně naopak. Češi se rozhodli podpořit obranu sousední země Slovenska před fašisty z Kremlu a Fico se rozhodl kvůli podpoře Kremlu ohrozil vztahy s ČR. — Marek Ženíšek (@zenisek_m) March 6, 2024

Jasno má i Marek Ženíšek, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten na Ficovo prohlášení o tom, že Češi se kvůli podpoře války rozhodli ohrozit vztahy se Slovenskem, reagoval s tím, že je to přesně naopak.

„Češi se rozhodli podpořit obranu sousední země Slovenska před fašisty z Kremlu a Fico se rozhodl, kvůli podpoře Kremlu ohrozil vztahy s ČR.“

Se svým názorem přispěchala i neúspěšná kandidátka na prezidentský úřad Danuše Nerudová.

Pane Fico, jednoznačný postoj české vlády nesměřuje proti Slovensku a Slovákům. Je směřován proti muži, který svými činy podkopává demokracii a základy právního státu. Rozhodla se nedávat prostor premiérovi a jeho ministrům, kteří svojí Putinovskou rétorikou ohrožují bezpečnost… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) March 6, 2024

„Pane Fico, jednoznačný postoj české vlády nesměřuje proti Slovensku a Slovákům. Je směřován proti muži, který svými činy podkopává demokracii a základy právního státu. Rozhodla se nedávat prostor premiérovi a jeho ministrům, kteří svojí Putinovskou rétorikou ohrožují bezpečnost především svých občanů a ve finále i celé Evropy. Tím mužem jste vy,“ obvinila Fica na závěr svého textu.

Pozadu nezůstala ani dlouholetá členka ODS Miroslava Němcová, která je poslední dobou známá svými razantními názory.

Vláda ČR ruší společné jednání s vládou SR (Seznam zprávy).

Pokud to tak je, vítám to. Fico zahájil demontáž demokratického zřízení. Spojenectví s Ruskem, brutální tlak na předsedu Ústavního soudu, „normalizace“ veřejnoprávních médií. O čem bychom se s ním mohli radit? — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) March 6, 2024

„Vláda ČR ruší společné jednání s vládou SR (Seznam zprávy). Pokud to tak je, vítám to. Fico zahájil demontáž demokratického zřízení. Spojenectví s Ruskem, brutální tlak na předsedu Ústavního soudu, „normalizace“ veřejnoprávních médií. O čem bychom se s ním mohli radit?“ má jasno bývalá vlivná politička.

Svojí troškou do mlýna přispěl i novinář Respektu Marek Švehla.

"Česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině." -- Tahle Ficova věta dokazuje, že se Fialova vláda rozhodla dobře. Fico nechce slyšet české důvody a dostal se do roviny čisté demagogie. — Marek Svehla (@mareksvehla) March 6, 2024

„Česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině – tahle Ficova věta dokazuje, že se Fialova vláda rozhodla dobře. Fico nechce slyšet české důvody a dostal se do roviny čisté demagogie,“ ohodnotil poměrně příkře postoj slovenského premiéra.

Bývalý ministr Klausovy a Tošenovského vlády Ivan Pilip má také jasno a souzní s výše uvedenými názory.

Zcela pochopitelné. Jak se dá dělat společné zasedání se skupinou lidí, se kterými si ani nechcete podat ruku?

Vztah se Slovenskem by měl nadále zůstávat nadstandardní, ale je nutné hledat jiné cesty.https://t.co/RdZvnlk9pw — Ivan Pilip (@ivan_pilip) March 6, 2024

„Zcela pochopitelné. Jak se dá dělat společné zasedání se skupinou lidí, se kterými si ani nechcete podat ruku?“ píše Pilip ve svém příspěvku a přidává fotografii, kdy oba premiéři směřovali na tiskovou konferenci. Před vznikem této fotografie si ale Fico prokazatelně ruku s Fialou podal.

„Vztah se Slovenskem by měl nadále zůstávat nadstandardní, ale je nutné hledat jiné cesty,“ má přesto jasno Pilip.

O našich vztazích se Slovenskem se zmínil i europoslanec Tomáš Zdechovský, který ale zároveň označil premiéra naší sousední země za nekompetentního.

„Robert Fico udělal to, co jsme všichni dlouho říkali. Dostal Slovensko do naprosté izolace. Česká republika byla a je nejbližším partnerem a spojencem Slovenska. Nemůžeme ale tolerovat naprosto nekompetentní vyjádření premiéra Fica.“

Robert Fico udělal to, co jsme všichni dlouho říkali. Dostal Slovensko do naprosté izolace.



Česká republika byla a je nejbližším partnerem a spojencem Slovenska. Nemůžeme ale tolerovat naprosto nekompetentní vyjádření premiéra Fica. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 7, 2024

Na situaci reagoval také Ficův hlavní politický rival ze strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka.

„Zajtra odchádzam do Prahy. Čakajú ma dôležité rokovania, s predstaviteľmi českého parlamentu aj vlády. Vladimírovi Mečiarovi trvalo päť rokov, kým zo Slovenska spravil čiernu dieru na mape Európy, Robert Fico ho dokázal dobehnúť za päť mesiacov,“ zmínil na úvod svého příspěvku působení prvního slovenského premiéra Vladimíra Mečiara.

„Pre kroky, ktoré Fico spolu s ministrom Blanárom spravili, sa česká vláda rozhodla zrušiť spoločné jednania s našou vládou. Je to obrovská hanba a poškodenie vzájomných vzťahov. Reálne je to asi najhorší moment od vzniku samostatných republík. Lenže Slovensko nie je ani Robert Fico, ani Juraj Blanár,“ ubezpečil šéf opozice svoje příznivce, že jeho názor na dané téma se s tím Ficovým nepotkává a pokračoval.

???????? Zajtra odchádzam do Prahy. Čakajú ma dôležité rokovania, s predstaviteľmi českého parlamentu aj vlády. Vladimírovi Mečiarovi trvalo päť rokov, kým zo Slovenska spravil čiernu dieru na mape Európy, Robert Fico ho dokázal dobehnúť za päť mesiacov. pic.twitter.com/jZ7jAoBWgz — Michal Šimečka (@MSimecka) March 6, 2024

„Obrovská časť ľudí na Slovensku považuje EÚ a NATO za náš prirodzený životný priestor, a Českú republiku za nášho najbližšieho partnera. A nikdy, naozaj nikdy by nepodali ruku vojnovým zločincom, ani nerobili užitočného idiota pre vraždiaci Putinov režim. Je to vláda s najslabšou väčšinou a ani zďaleka nereprezentuje názory väčšiny ľudí na Slovensku,“ je si navzdory nedávným volbám, které na Slovensku proběhly a ve kterých Fico zvítězil, jistý Šimečka.

„S týmto odkazom pôjdem zajtra do Prahy. Budem našim partnerom tlmočiť, ako jasné sú proeurópske a demokratické hodnoty množstva ľudí na ????. Aj to, aby si nerobili obraz o našej krajine na základe krokov Fica či Blanára, a aby sme naďalej prehlbovali naše dobré susedské vzťahy a spoluprácu, všade tam, kde je to možné,“ potvrzuje závěrem předseda opoziční strany Progresívne Slovensko fakt, že se vydá do České republiky hlásat jinou zahraniční politiku, než jakou propaguje předseda vlády jeho státu.

