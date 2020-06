S Paříží, jak ji znáte, je konec. Auta pryč! Vše pro kola a chodce. Až budete číst ta čísla...

„Určitě jste si všimli, že v poslední době se v Praze žije naprosto bombasticky. Na silnicích a na křižovatkách se zjevilo mystický abstraktní umění, semafory blikají víc červeně, do centra se vracej dopravní zácpy a konečně je v Praze víc místa pro sousedský setkávání, který nám tady tak chybělo, a toho místa je víc než sousedů,“ poznamenal Daniel Vávra ironicky v půlce června. Nyní chce nově zvolená starostka Paříže z hlavního města Francie vytvořit město nesčetného množství sousedských čtvrtí, kde „vše, co potřebujete, najdete do 15 minut od domova.“ V rámci svého plánu počítá s uzavřením 72 % parkovacích míst na ulici. 60 000 parkovacích míst má tak být nahrazeno cyklostezkami a místem pro chodce. S informací přišel Forbes.

V polovině června vydal herní vývojář a slavný Čech Daniel Vávra video, kde kritizoval vedení města ohledně rozvoje dopravy. „Určitě jste si všimli, že v poslední době se v Praze žije naprosto bombasticky. Na silnicích a na křižovatkách se zjevilo mystický abstraktní umění, semafory blikají víc červeně, do centra se vracej dopravní zácpy a konečně je v Praze víc místa pro sousedský setkávání, který nám tady tak chybělo, a toho místa je víc než sousedů,“ poznamenal ironicky Vávra na videu umístěném na serveru YouTube.

„Řeč je o zklidňování, o sousedském setkávání, o prostoru pro kulturu na ulici a hlavně o bytostně traumatizující nenávisti k autům a ke všem lidem, kteří se do nich někdy posadili. Vo tom to bude,“ podotkl Vávra k uzavření Smetanova nábřeží. „Okamžitě se muselo zablokovat Smetanovo nábřeží, aby si tam dvě restaurace mohly udělat zahrádku od tramvajových kolejí... To si tak popíjíte kávu za 150 korun nebo jíte polívčičku za 300 a za zadkem vám jezdí tramvaj,“ poznamenal Vávra. Majitel jedné z oněch restaurací za to lobboval dva roky a nakonec dosáhl svého cíle. Jen na to doplatí lidé, kteří žijí v okolí, protože okolní ulice jsou ucpané, hluk se v ulicích ozývá o to víc a lidé musí dýchat zplodiny.

Zdůraznil, že je všemi deseti pro to, aby se v každém městě udržel nějaký balanc mezi praktičností v dopravě a pohodlím lidí, kteří ve městě žijí. Osobně nemá nic ani proti ježdění na kole. Má však pocit, že někteří ideologičtí fanatici, kteří snad všechny občany, kteří nejezdí na kole pořád, chtějí buď donutit používat kolo, nebo je podle Vávry dokonce zničit. Jistěže zrod automobilismu vedl k tomu, že se ulice zaplnily auty, ale podle Vávry je iluzorní myslet si, že před postavením prvního automobilu panoval v ulicích městský ráj. To je omyl. Po ulicích jezdili koně, kteří táhli kočár, drožky, rykšové a jiné povozy, a protože každý kůň vyměšuje, na ulicích byla spousta kobylinců. „Na konci 19. století to vypadalo tak, že se ty města utopí v hovnech,“ pravil Vávra s tím, že proroci zkázy tehdy městům předvídali „hovno zkázu“. Jenže k té nedošlo.

A stejně tak nedojde ani k další zkáze. Bez ohledu na to, jak dlouho o tom budou mluvit kupříkladu lidé ze spolku Auto*Mat. Ty Vávra počítá mezi fanatiky, kteří nechtějí vést reálnou diskusi a argumentují rozsahem cyklostezek v Berlíně, aniž by vzali v potaz, že v Berlíně žije asi třikrát tolik víc lidí než v Praze. Také má třikrát víc cyklostezek. Při srovnání počtu obyvatel jsme na tom s cyklostezkami podobně. Přestože Berlín leží povětšinou v rovině a není tak kopcovitý jako Praha.

28. června byla zvolena starostkou Paříže socialistka Anne Hidalgo. Informoval o tom například server Forbes. Hildago je starostkou města již od roku 2014. Druhé kolo komunálních voleb, které bylo díky pandemii koronaviru odloženo, mělo právě díky koronaviru rekordně nízkou účast. Účast byla okolo 40 %.

V rámci svého manifestu plánuje socialistka Hidalgo proměnit francouzské hlavní město v nesčetné množství sousedských čtvrtí, kde „vše, co potřebujete, najdete do 15 minut od domova“. Ale nejlépe ne autem. Místo toho chce, aby více Pařížanů chodilo pěšky nebo jezdilo na kole. Plány na „město patnácti minut“ – nebo Ville Du Quart D'Heure – byly odhaleny 21. ledna kampaní Hidalgo na znovuzvolení, Paris En Commun. Plány, jejichž cílem je proměnit Paříž v město přátelské k lidem, staví na „Plan Vélo“, na dopravních změnách, které se uskutečnily během jejího prvního funkčního období, mezi něž patří odstranění prostoru pro automobily a nahrazení prostorem pro cyklisty a chodce.

Hidalgo představila více plánů pro lidi na prvním místě pro Paříž během volební kampaně, která se odehrávala v obchodě s koly 28. ledna. Jeden z těchto plánů se týkal toho, že každá ulice ve francouzském hlavním městě má mít cyklistickou stezku a všechny městské mosty mají mít chráněné cyklostezky.

„Pokud se vám líbila Sezóna 1 [Plan Vélo], budete milovat Sezónu 2,“ řekla socialistka a starostka hlavního francouzského města. 29. ledna Hidalgo odhalila, že prostor potřebný k tomu, aby byla Paříž přátelská pro cyklisty, by většinou přišel na úkor motoristů. Podle jejího plánů odstraní Paříž 72 % parkovacích míst na ulici. Podle studie z roku 2019 Atelier Parisien d´Urbanisme (Apur) je v Paříži 83 500 parkovacích míst na ulici – Hidalgo tedy plánuje odstranit 60 000 z nich.

