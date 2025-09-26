S útoky na ruská ropná zařízení mohou Ukrajinci u Trumpa narazit

26.09.2025 8:33 | Monitoring

Ukrajinci již nějaký čas útočí na ruskou ropnou infrastrukturu a v některých regionech Ruské federace se začínají prodlužovat fronty u čerpacích stanic. Podle agentury Reuters 47. prezident USA Donald Trump Ukrajince v těchto útocích podporuje. Ale v Kyjevě by si prý měli dát pozor. Trump totiž může změnit názor a mohl by se na Ukrajince naštvat. Mezitím ruský ministr zahraničí vyrukoval s velmi silným prohlášením.

S útoky na ruská ropná zařízení mohou Ukrajinci u Trumpa narazit
Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na cíl

Válka na Ukrajině trvá už přes tři a půl roku a Ukrajinci v jednu chvíli začali útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. V posledních měsících tyto své útoky notně zintenzivnili. Až tak, že v některých ruských regionech narůstají fronty u čerpacích stanic.

Agentura Reuters k tomu poznamenala, že Donald Trump Ukrajince v těchto útocích podpořil. Ukrajinci jsou v těchto aktivitách tak úspěšní, že ruský prezident Vladimir Putin vydal částečný zákaz vývozu nafty z Ruské federace. Učinil tak navzdory tomu, že prodej tzv. černého zlata, tedy ropy a produktů z ropy, je pro ruský ekonomický státní rozpočet zcela zásadní.

Jenže toto omezení může ovlivnit celý svět.

„Zdánlivá účinnost této strategie by se však mohla pro západní ekonomiky ukázat jako problém. Mohla by totiž narušit křehkou rovnováhu mezi trestáním Moskvy a zamezením prudkého nárůstu cen energií. To platí zejména pro Trumpa, který si snížení domácích cen energií stanovil za klíčový volební slib. … Ukrajinská strategie zaměřená na energetickou infrastrukturu by proto mohla uspět v oslabení financí Kremlu, ale pokud vyvolá odvetu, která povede k trvalému nárůstu cen ropy, Kyjev by mohl ztratit dosavadní podporu Bílého domu,“ napsala agentura Reuters.

Státy jako Polsko či pobaltské země mezitím uvažují, jak se zachovat, až jejich vzdušný prostor znovu naruší ruské stroje. Poláci už Moskvu varovali, že ruské drony budou sestřelovat. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se nechal slyšet, že by se to rovnalo vyhlášení války Ruské federaci.

„Jasným příkladem je krize na Ukrajině, vyvolaná kolektivním Západem, jejímž prostřednictvím NATO a Evropská unie chtějí vyhlásit, již vyhlásily, skutečnou válku mé zemi a přímo se jí účastní,“ řekl Lavrov podle ruské státní agentury TASS.

Ve stejné době polské velvyslanectví v Minsku vyzvalo 25. září polské občany, aby „okamžitě opustili“ Bělorusko.

„Velvyslanectví znovu opakuje, že vzhledem ke zvýšenému napětí, probíhající válce v regionu a opakovaným svévolným zatýkáním polských občanů Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje žádné cesty do Běloruské republiky. V případě drastického zhoršení bezpečnostní situace, uzavření hranic nebo jiných nepředvídaných okolností může být evakuace výrazně obtížnější nebo dokonce nemožná. Ministerstvo zahraničních věcí apeluje na polské občany, kteří zůstávají v Běloruské republice, aby okamžitě opustili její území s využitím dostupných komerčních i soukromých prostředků,“ stojí v prohlášení velvyslanectví.

Psali jsme:

Kde byl, chlastal? Okamura vytočil Farského. Jedna věta o Rusku
Maďarsko: To západní Evropa kupuje ruskou ropu! Těmito cestami
Pavel v OSN promluvil o světovém míru
Reuters: Ukrajině hrozí omezení pomoci

 

Zdroje:

https://tass.com/politics/2021401

https://www.gov.pl/web/bialorus/przywrocenie-ruchu-granicznego-na-przejsciach-granicznych-z-republika-bialorusi

https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraine-strikes-russian-oil-might-be-too-successful-trumps-liking-2025-09-25/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

