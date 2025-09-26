S útoky na ruská ropná zařízení mohou Ukrajinci u Trumpa narazit

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Agentura Reuters k tomu poznamenala, že Donald Trump Ukrajince v těchto útocích podpořil. Ukrajinci jsou v těchto aktivitách tak úspěšní, že ruský prezident Vladimir Putin vydal částečný zákaz vývozu nafty z Ruské federace. Učinil tak navzdory tomu, že prodej tzv. černého zlata, tedy ropy a produktů z ropy, je pro ruský ekonomický státní rozpočet zcela zásadní.
Jenže toto omezení může ovlivnit celý svět.
„Zdánlivá účinnost této strategie by se však mohla pro západní ekonomiky ukázat jako problém. Mohla by totiž narušit křehkou rovnováhu mezi trestáním Moskvy a zamezením prudkého nárůstu cen energií. To platí zejména pro Trumpa, který si snížení domácích cen energií stanovil za klíčový volební slib. … Ukrajinská strategie zaměřená na energetickou infrastrukturu by proto mohla uspět v oslabení financí Kremlu, ale pokud vyvolá odvetu, která povede k trvalému nárůstu cen ropy, Kyjev by mohl ztratit dosavadní podporu Bílého domu,“ napsala agentura Reuters.
Státy jako Polsko či pobaltské země mezitím uvažují, jak se zachovat, až jejich vzdušný prostor znovu naruší ruské stroje. Poláci už Moskvu varovali, že ruské drony budou sestřelovat. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se nechal slyšet, že by se to rovnalo vyhlášení války Ruské federaci.
„Jasným příkladem je krize na Ukrajině, vyvolaná kolektivním Západem, jejímž prostřednictvím NATO a Evropská unie chtějí vyhlásit, již vyhlásily, skutečnou válku mé zemi a přímo se jí účastní,“ řekl Lavrov podle ruské státní agentury TASS.
Ve stejné době polské velvyslanectví v Minsku vyzvalo 25. září polské občany, aby „okamžitě opustili“ Bělorusko.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák