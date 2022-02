SPD bez roušek. Pak už ano a Okamura začal být nepříjemný

Sněmovna má před sebou další kolo jednání o novele pandemického zákona. A SPD dává jasně najevo, co si o tomto zákonu myslí. Předseda SPD Tomio Okamura předstoupil na tiskové konferenci se všemi svými 19 souputníky – poslanci a poslankyněmi – a spustil kanonádu. Ani jeden ze zákonodárců SPD přitom neměl nasazený respirátor. Po začátku schůze Sněmovny si je již nasadili a Okamura přitvrdil: Fialova vláda má prý fašizující tendence a dovoluje si, co si nedovolili ani komunisté.

Poslanci by dnes opět měli jednat o novele pandemického zákona, který v současné podobě skončí na konci tohoto měsíce. Vláda Petra Fialy (ODS) tlačí na prosazení novely pandemického zákona. Premiér Fiala upozornil, že vláda by nejraději pandemický zákon vůbec nevyužila, ale chce být připravena pro případ, že by bylo nutné k němu sáhnout. To, že opozice projednání novely blokuje, přirovnal k situaci, kdy hasiči musí bojovat s požárem, ale kdosi by jim sebral stříkačku.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie projednávání novely zákona dosud úspěšně blokovalo a Okamura dal na tiskové konferenci jasně najevo, že v tomto boji proti novele hodlá pokračovat. V jednom šiku za ním stáli všichni zákonodárci za SPD. Všichni bez respirátorů.

„Hnutí SPD dnes udělá maximum pro to, aby nebyl přijat pandemický zákon, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu,“ začal Okamura s tím, že předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová svolala tuto schůzi proto, aby byla novela pandemického zákona projednána ve stavu legislativní nouze.

„SPD kritizuje pandemický zákon od samého počátku a považuje i touto vládou předkládanou novelu za další legislativní paskvil. Jedná se v podstatě o kodifikaci nouzového stavu, který je ale součástí opatření v rámci ústavního zákona o bezpečnosti, kterým jsou občané omezováni na svých právech, tento zákon proto nemůže být nahrazen obyčejným zákonem a SPD udělá maximum pro to, aby tento zákon nebyl přijat,“ hřímal Okamura.

Stát by podle něj neměl mít právo na základě tohoto zákona narušovat soukromí a nařizovat mu nástup do karantény po návratu z rizikové země. Podle Okamury není vyřešeno ani to, které země mohou do rizikové skupiny patřit, ani skutečnost, že někteří lidé vůbec mobil nemají a ze zákona ho ani vlastnit nemusí. Přitom by se podle pandemického zákona měli SMS odesílajícím je do karantén podvolit.

„Bez ústavního zákona. To je přece diktatura, to jsou přece diktátorské manýry, od toho je tady ústava ke schválení toho, aby vláda, notabene vláda, kterou nevolila většina občanů, když započítáte propadlé hlasy, milionu propadlých hlasů pro strany pod 5 procent, tak od toho je tady ústava a nestačí prostá většina, aby tady někdo omezoval ústavou zaručenou svobodu občanů. Tahle vláda předvádí absolutní totalitní zvůli, že na základě prosté většiny, formou běžného zákona, chce omezovat ústavou garantovaná práva občanů. I práva na soukromé společenské akce. To znamená, že omezí svatby a třeba pohřby,“ bušil do Fialovy vlády Okamura.

Rozčílil se také nad tím, že koalice ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů chce diskusní prostor k tomuto zákonu omezit na dvakrát pět minut. „Všechno tady osekávají tak, aby se opozice nemohla vyjádřit. To je skutečně nejhorší vláda, kterou jsem kdy zažil,“ hřímal dál Okamura.

Fialova vláda podle něj prosazuje jen korespondenční volbu a pandemický zákon a vůbec nepomáhá lidem, jak se to děje v Polsku a v Maďarsku. „Já myslím, že je to na okamžitou demisi, protože na zdražování řešení nemají, ale na tyto totalitní praktiky ano,“ nedal se Okamura zastavit.

Místopředseda SPD Radim Fiala také vyzval vládu Petra Fialy k demisi.

Okamura: Fašizující tendence Fialovy vlády

Po začátku schůze Sněmovny si Okamura vzal slovo.

„Obsah tohoto vládního návrhu je bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů, proto poslanci hnutí SPD tuto novelu nepodpoří. Svoboda je nejen ústavní právo, ale dámy a pánové, je to zcela přirozené právo lidské, se kterým se narodíme bez ohledu na ústavu, ale i jiné právní vyhlášky,“ hřímal Okamura s tím, že svobodu lze omezit jen ústavně a nikoli formou obyčejného zákona. Pandemický zákon omezuje právě svobodu podnikání i svobodu v právu na vzdělání a z Okamurova pohledu jde o totalitní zákon, který má úzké skupině politiků dát do rukou nástroj na odebrání svobody většině společnosti.

„Měli bychom být demokratická země, kde je majitelem země občan a nikoli nějací elitáři a nějací politici, kteří mají v sobě, že chtějí ostatní občany dirigovat jako loutky a nakazovat jim, co smí a co nesmí,“ bušil Okamura dál do vlády, které ihned vyčetl, že pandemickým zákonem chce obejít ústavu a omezovat svobodu občanů na základě běžného zákona.

Okamura dal najevo, že nechápe, proč vláda útočí na českou ústavu zrovna teď, když země jako Španělsko, Velká Británie či Rakousko ruší covidové restrikce a snaží se vrátit k normálnímu životu. Zdá se mu, že českým vládním politikům příliš zachutnala moc, příliš jim zachutnala možnost rozhodovat o tom, co lidé smí a co nesmí. „To je jasně totalitní manýr. A některé ty zákazy, které vy tam prezentujete v rámci běžného zákona, to si nedovolili ani komunisté. Já se občas zdráhám použít to slovo, ale asi ho použiju, že tato vláda má fašizující tendence,“ vypálil předseda SPD.

Poté konstatoval, že všem poslancům má ležet na srdcích péče o zdraví občanů, ale jedním dechem dodal, že pravicové vlády v minulosti zapříčinily to, že lidé dnes často nemají dost peněz ani na to, aby si nechali spravit zuby.

Upozornil také na to, že za leden pětikoalice nenavrhla žádný zákon, který by lidem plošně pomohl. Aby měli lidé více peněz v peněženkách a aby se cítili bezpečněji. Místo toho vláda prosazuje zavedení korespondenční volby a novelu pandemického zákona, který fakticky zavádí nouzový stav téměř na nekonečnou dobu, což podle Okamury dokládá, jak je celá Fialova vláda nekompetentní.

Po pár minutách sáhl k jednomu srovnání a upozornil, že zatímco polská a maďarská vláda snižují DPH u energií, u potravin či pohonných hmot, česká vláda nedělá z Okamurova pohledu pro občany vůbec nic. Pomáhá jen sama sobě, ať už tím, že si zřídila nová ministerstva, nebo tím, že prosazuje korespondenční volbu. Ta má podle Okamury zachránit TOP 09 před vypadnutím ze Sněmovny. Podle Okamury navíc korespondenční volby umožňují volební podvody.

„Vy už sosáte plnými doušky, ale na občany čas nemáte. A vrcholem bylo, když jsem se dočetl, že máte i třetí prioritu na leden. Četli jste to určitě i mnozí z vás, že česká vláda připravuje anketu na národního ptáka,“ kroutil hlavou Okamura nad srovnáním toho, co dělá česká vláda a co dělá polská a maďarská vláda.

Uhodil i na předsedu ODS a premiéra Petra Fialu, který podle Okamury předsedá nejhorší vládě od roku 1989.

„Je to bez energie a lidé už se ptají, kde je premiér. Lidé byli zvyklí, že premiér je vidět a že řeší nějaké problémy, ale kde je každý den vlastně premiér? On tady někde je a někde něco občas řekne, ale ten dotaz kde je, znamená, kde je ten lídr?“ ptal se předseda SPD.

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová mu odpověděla. „Pan premiér je omluven řádně z pracovních důvodů do půl dvanácté.“

„Ano, ale teď jsme si asi nerozuměli. Já jsem tady zdůrazňoval, že neříkám, že se nepohybuje v České republice. Děkuji, že jste to tady řekla, ale my jsme si asi nerozuměli, vy jste asi neposlouchala ten můj projev. Já se neptám doslova, kde je. To snad pochopil každý, kdo sleduje ten můj projev. Já říkám, kde je a myslím, že premiér má být tím lídrem, má být vidět u řešení každodenních problémů, já jsem mluvil o zdražování a vy tady hodnotíte tu jeho docházku dnes a tady. Tak to nevím teda. Ale já doufám, že mluvím pro dospělé lidi, kteří chápou nějaké souvislosti toho mého projevu,“ kroutil hlavou Okamura.

