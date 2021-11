SPD do vedení Sněmovny? Ne, extremisti! Vondráček? Ne, lichva, proruské kroky... Richterová škrtala v ČT

Nová Poslanecká sněmovna má za sebou první setkání. Podle čeho si bude vybírat nové vedení a proč velká část poslanců nechce v čele Sněmovny členy SPD? O tom hovořila v pořadu Interview ČT24 poslankyně Olga Richterová, kandidátka na místopředsedkyni Sněmovny za Pirátskou stranu. Reagovala rovněž na vyjádření některých Pirátů, že by měli jít do opozice. Porušení koaliční smlouvy s hnutím STAN je prý „vážné“.

Nová Sněmovna zasedla a vše nahrává tomu, že Petr Fiala bude jmenován premiérem. Prezidentovi má předat seznam kandidátů na ministry, zatím podle Richterové není seznam kompletní: „To teprve bude na pořadu dne. Ještě to není v konečné fázi,“ uvedla.

O tom, kdo povede ministerstva za Piráty, se bude v rámci strany ještě diskutovat. „Jména mohou ještě změnit vnitrostranické poměry, nyní se vedou diskuse,“ řekla na dotaz, zda budou ministry pánové Bartoš, Lipavský a Michálek. Pirátům má připadnout místní rozvoj, zahraniční věci a legislativa.

Hovořila také o Ministerstvu práce a sociálních věcí, které by ráda vedla, ale nabídka nepřišla i kvůli tomu, jak Piráti dopadli ve volbách kvůli kroužkování: „Chci ale dál bojovat za vše, co si o této problematice myslím a co myslím, že je potřebné. Vešly mi do toho osobní situace i to, jak jsme jako Piráti dopadli ve volbách skrze kroužkování. V kombinaci toho, že nám to ani nebylo nabídnuto, jsme šli ve vyjednávání jiným směrem,“ řekla smířlivě.

Následně hovořila o tom, kdo by měl být ve vedení Sněmovny, SPD rozhodně ne: „Je správné myslet na to, že hnutí ANO dostalo obrovskou voličskou podporu, takže pro ně jsou připraveni dva místopředsedové Sněmovny, to je adekvátní. Je dobré zohlednit i to, že je zde strana, která má také podporu voličů, ale je pravidelně zmiňována ve zprávě vnitra o extremismu,“ upozornila.

K neúčasti SPD ve vedení Sněmovny poté ještě dodala: „Je to rozhodnutí koalic SPOLU i koalice PirSTAN. Velikou roli hraje to, že jde o stranu, která je natolik napojená na různé extremistické proudy, až se pravidelně objevuje v té zprávě vnitra,“ zopakovala, že to je hlavní argument, proč není SPD ve vedení Sněmovny žádaná.

Co ale říká na to, že SPD je zároveň stranou, která byla do Sněmovny zvolena v demokratických volbách a nedostane tuto šanci? „Já tomu rozumím, ale zároveň je v demokracii potřeba připomínat i to, když se někdo chová extremisticky, a že jsou tu nějaké demokratické hranice,“ uvedla Richterová.

Také volba Radka Vondráčka za hnutí ANO je Richterové proti srsti: „Je to zejména kvůli tomu spojení s exekutory a lichváři. A také kvůli některým proruským krokům, je toho celá řada,“ sdělila, proč by neměl usednout na postu místopředsedy Sněmovny.

Čeká nyní Richterová potíže při vnistrostranickém hlasování o koaliční smlouvě? Mnozí členové hovoří o „rozvodu“ Pirátů se STAN a odmítají vstup do vlády. „Já čekám, že se členové teď budou velmi intenzivně ptát, máme v plánu řadu diskusí. Je na nich, aby se poté sami rozhodli. Směřujeme to tak, aby to bylo v řádu týdne, může se stát, že to potrvá déle,“ sdělila.

Sama prý neuvažovala ani vteřinu o tom, že by Piráti měli zamířit do opozice, respektuje ale ty, kteří o tom nyní uvažují. „Proto opravdu svrchovaně rozhodne naše členstvo,“ podotkla, ale jak, rozhodně nechtěla predikovat. „V mém okolí členové, se kterými se bavím, chtějí, abychom byli součástí vlády,“ odvětila na otázku, zda Piráti chtějí většinově být součástí vlády.

Piráti také přišli s analýzou, co vše se podepsalo na výsledku voleb. Jsou v ní závažná zjištění ohledně porušování koaliční smlouvy se Starosty, což Richterová potvrdila: „Je to opravdu tak vážné, nemile mě to překvapilo. Byť k těmto porušením došlo, tak není čas se tomu teď věnovat. Máme úkol složit vládu a Sněmovnu, nastupuje vlna covidu a je tu neuvěřitelná inflace,“ zmínila, že zde jsou prioritní výzvy, kterým naše země musí čelit.

To, že je partneři podvedli s kroužkováním, se bude řešit na pozadí: „K tomu, co se stalo, se vyjadřují nyní naše vnitřní orgány, pak bude ještě probíhat interní debata s naším koaličním partnerem. Pochybení v koaliční smlouvě, které nebylo fér, se bude řešit,“ dodala Richterová.

Předseda Starostů Vít Rakušan říká, že nálada v jeho straně je nyní taková, že příště jdou do voleb sami. Platí to samé u Pirátů? „Byla tu společná vize, která se podařila naplnit, aby zemi neovládl oligarcha. Kontext nějaký byl, cíle bylo dosaženo, odnesli jsme si šrámy a do budoucna jdeme s tím, co budoucnost přinese,“ uzavřela neurčitě.

