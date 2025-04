SPOLU má Prahu, ANO všechno ostatní. Nepomůže ani „faktor Kuba“

Světlo světa spatřil další průzkum, který ukazuje jasnou dominanci Babišova hnutí ANO na české politické scéně. Koalice SPOLU by zvítězila jen v Praze se ziskem 29 procent hlasů. V roce 2021 přitom ve stejném volebním kraji koalice SPOLU získala 40 procent. Druhé hnutí ANO se momentálně v Praze těší podpoře 23 procent voličů. V roce 2021 hnutí v Praze obdrželo hlasy 17,5 procenta voličů. Třetí hnutí STAN by momentálně v Praze získalo 15,4 procenta hlasů a Piráti 9 procent. Motoristé, SPD a STAČILO! by se v Praze nedostaly do sněmovny.

V Ústeckém kraji podle průzkumu agentury STEM by Andrej Babiš s hnutím ANO zvítězil drtivě. Obdržel by přes 42 procent hlasů. Druhé SPOLU by získalo 15 procent hlasů.

V Jihomoravském kraji by hnutí ANO získalo 30 procent, koalice SPOLU 20 procent. V roce 2021 koalice SPOLU získala 30 procent a hnutí ANO získalo 25 procent hlasů. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by překonalo STAN, STAČILO!, SPD, Piráti. Motoristé by podle tohoto průzkumu na jihu Moravy do sněmovny nepronikli.

V Moravskoslezském kraji kraluje Babiš podobně jako v Ústeckém kraji. Tady by hnutí ANO získalo takřka 40 procent hlasů. Koalice SPOLU by získala 13,8 procenta. V tomto kraji by se do sněmovny dostali ještě SPD, STAN, Piráti a STAČILO!. A možná Motoristé, kteří oscilují těsně na hranici 5 procent.

V Libereckém kraji by hnutí ANO momentálně obdrželo přes 30 procent hlasů, druhá koalice SPOLU by získala necelých 20 procent hlasů a STAN o procento méně. Vzhledem k tomu, že jde o malý volební kraj, z hlediska počtu mandátů, které se rozdělují, ostatní strany by pravděpodobně poslanecký mandát nezískaly. 5 procent tu na zisk mandátu nestačí.

40 procent by hnutí ANO získalo i na Vysočině, 39 procent v Karlovarském kraji. Koalice SPOLU má v Karlovarském kraji 13 procent hlasů. Na Vysočině to je 17 procent. Přitom v roce 2021 v Karlovarském kraji získala koalice SPOLU 20 procent a hnutí ANO 33 procent. Pokud jde o výsledky na Vysočině, v roce 2021 zde koalice SPOLU získala 28 procent a hnutí ANO 27 procent.

