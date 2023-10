STAN tak, jak ho Rakušan nechce vidět. Politik řekl vše

Jana Bobošíková, někdejší europoslankyně a publicistka, si posvítila na hnutí STAN. Nejprve podala svůj pohled na minulost hnutí STAN a poté vyzpovídala středočeského opozičního zastupitele za hnutí ANO Martina Hermana a chtěla vědět, co si o kauzách hnutí STAN myslí. Ten si nebral servítky a zmínil i zmrzačené a zabité osoby. Opakovaně konstatoval, že to, co předvádí hnutí STAN, už by v jiné civilizované evropské zemi vedlo k pádu vlády.

Publicistka Jana Bobošíková si ve svém internetovém pořadu Aby bylo jasno posvítila na hnutí STAN. Jako hosta si pozvala středočeského zastupitele za hnutí ANO a bývalého radního města Kolína, kde dlouho vládl předseda STAN Vít Rakušan, Martina Hermana.

Ale než vyzpovídala opozičního politika, podívala se na nedávnou minulost hnutí STAN.

Připomněla, že Rakušan měl krátce po úspěchu hnutí STAN ve volbách v roce 2021 radost z toho, že ze Sněmovny zmizeli komunističtí poslanci. Bobošíková na to konto poznamenala, že i dnešní ministr školství ze STAN Mikuláš Bek byl před rokem 1989 kandidátem na vstup do komunistické strany. Připomněla také bývalého předsedu poslaneckého klubu STAN Jana Farského, dnes uchazeče o post europoslance za STAN, „který se domníval, že je v pořádku, aby vykonával svou funkci poslance 8 měsíců distančně ze stáže ve Spojených státech“.

Stranou pozornosti Jany Bobošíkové nezůstala ani kauza současného europoslance za STAN Stanislava Polčáka, jenž „požadoval takřka 8 milionů korun jako odměnu za zastupování obcí v kauze Vrbětice“.

Zmínil též kauzu Dozimetr se zlínským podnikatelem Michalem Redlem v hlavní roli, s nímž podle policie spolupracoval také někdejší pražský radní za STAN Petr Hlubuček. Vazby na Redla měl i někdejší ministr školství Petr Gazdík, který kvůli těmto kontaktům na post ministra rezignoval.

„V současné době předseda STAN Rakušan vyniká lhaním na sociálních sítích, označováním občanů za šmejdy, vytvořením týmu KRIT, který připravuje propagandistická hesla pro obhajobu politiky vlády a vyhrožováním občanům,“ těmito slovy shrnula Rakušanovu činnost Bobošíková.

Po této delší vsuvce Herman konstatoval, že nechápe, jak může být hnutí STAN ještě stále vládní stranou. „Pro mě je to stejně nepochopitelné, jako, myslím si, pro velkou část občanů této republiky. Dovoluju si předpokládat, že v každé jiné zemi EU by tohle stačilo nejen na odvolání ministra, ale i na pád vlády. Ale u nás se to prostě neděje. U nás jsou věci, o kterých píše jen někdo. Ostatní je ignorují. To prostředí tady bohužel takové je,“ posteskl si s tím, že když byla hejtmankou Jaroslava Pokorná Jermanová, média si všímala i toho, že se její muž vozí krajským autem. Ale vazeb hnutí STAN na organizovaný zločin si všímá málokdo.

Nedovede si prý vysvětlit ani to, jak premiér Fiala může stále Rakušana hájit a odmítat schůzku se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Stejně tak nechápe, jak se Rakušana mohl zastat i prezident Pavel.

Herman připomněl, že Redl spolupracoval i se zločincem Radovanem Krejčířem, který si v Jihoafrické republice odpykává trest 35 let vězení. V Česku Herman spojil s Krejčířem osoby, které byly zavražděny, jiné zmrzačeny a další, které musely vstoupit do programu na ochranu svědků. „Ale pan Redl pravděpodobně někoho uplatil, nechal si vystavit papíry na hlavu a vyšel bez trestu. A ta souvislost mezi hnutím STAN a panem Redlem, ta už je prostě jasná,“ konstatoval opoziční zastupitel.

S kauzou Dozimetr a Michalem Redlem je podle krajského opozičního zastupitele spojena i středočeská hejtmanka Petra Pecková.

„Já si to myslím na základě toho, co bylo zveřejněno. Zveřejněny byly úryvky z odposlechů,“ poznamenal Herman s tím, že z odposlechů vyplývá, že v kauze Dozimetr figurovala i středočeská správa silnic, kde měla být hejtmanka Pecková údajně jednou z osob, která se starala o organizační strukturu celé věci. „A já si prostě myslím, že to tak opravdu bylo,“ podotkl i to, že po nástupu hejtmanky se měnila i náměstkyně ve středočeské správě silnic. Ta již ve své funkci není a byla odejita.

