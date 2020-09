Šabatová: Dejte mi 500 Kč nebo i 5000 Kč. Budu vás hájit v Senátu

Máte volných 500, 1000 nebo dokonce 5000 korun? Můžete je poslat Anně Šabatové, aby byla zvolena do Senátu. Bývalá ombudsmanka žádá o pomoc, protože za ní prý nestojí „velký průmysl, mocní sponzoři ani stranické kasy“. A chtěla by hájit české občany v Senátu. Příspěvek podle ní není jednorázová dobročinnost, ale dlouhodobá investice. A že je v Senátu Šabatová „nutná“, si myslí např. Karel Schwarzenberg.

Jak jsme vás již informovali, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová se chce v říjnových volbách dostat do Senátu za Brno. A tak rozjíždí kampaň. Jenže každá kampaň něco stojí, jak Šabatová sama přiznává, spolu s tím, že prostředky na vedení kampaně sama nemá. „Kandiduji jako občanská kandidátka s podporou menších stran a hnutí. Nestojí za mnou velký průmysl, mocní sponzoři ani stranické kasy," uvádí kandidátka Zelených. „Chci hájit české občany, obyčejné i neobyčejné lidi," tvrdí bývalá ombudsmanka.

A žádá o pomoc svých příznivců: „Má kampaň je založena na dobrovolné práci podporovatelů a dobrovolníků, přesto si vyžádá jisté náklady, které mi umožní soupeřit se zástupci bohatší konkurence. Žádám vás tímto o dar – který můžete chápat ne jako jednorázovou dobročinnost, ale jako dlouhodobou investici. Díky ní budu moci i nadále hájit občanská práva a lidskou důstojnost.“

Dodejme, že se nejedná jen o apel na obyvatele Brna, jak potenciální senátorka uvádí: „Anně Šabatové můžete pomoci do Senátu, i když nejste z Brna.“

„Každý, byť drobný příspěvek je pro mě dalším závazkem dělat svou práci, jak nejlépe dovedu,“ slibuje bývalá ombudsmanka. Pokud jde o výši příspěvku, ta je samozřejmě na každém dárci, nicméně doporučené částky začínají na 500 korunách a pokračují přes jeden tisíc, tři tisíce až k pěti tisícům korun. Dodejme, že peníze jdou Šabatové přes Stranu zelených, protože vyplněním formuláře uzavíráte smlouvu právě s touto stranou. Což není žádné překvapení vzhledem k tomu, že za Zelené Šabatová kandiduje.

„Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani,“ informují správci takto vybraných peněz.

Pokud jde o to, kdo pomáhá dělat Šabatové kampaň, i s tím se pochlubila. Je to dokumentarista Břetislav Rychlík, otec novinářky Apoleny Rychlíkové. „Je to 15 let, co jsme s Břetislavem Rychlíkem a jeho ženou Monikou natáčeli dokumentární cyklus Případ pro ombudsmana. Spolupráce pokračuje i dnes, ale tentokrát mně pomáhá Břéťa s kampaní do Senátu. Mockrát děkuji!“ pochlubila se a přidala odkaz na dobrovolnické stránky pro ty, kdo by jí taktéž chtěli pomoci s kampaní.

Není známo, zda finančně, ale morálně rozhodně Annu Šabatovou podpořil poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg. „Já ji znám přes 30 let. Seznámili jsme se ještě za totáče a opravdu jedna nejdůležitější adresa byla právě byt Anny Šabatové. Charta a celý odboj proti komunistickému režimu by bez nich byl jako bez mikrofonu. Přes ně šly do zahraničí ty nejdůležitější informace.

Anna Šabatová svým životem, svými zkušenostmi je pro mě klíčová osobnost, která by měla být v českém Senátě. Znám ji tak dlouho a tak dobře, že vím, že je někdo, kdo do českého Senátu je opravdu nutný, aby tam zazněl nezávislý hlas pro lidská práva a pro právo,“ vychvaloval poslanec svou dlouholetou známou.

Psali jsme: Šabatová do Senátu! volá dnes kníže Karel. Připomínka Havla i slov z roku 2010 Bývalá ombudsmanka Šabatová chce do Senátu. A dala o sobě vědět kopancem do Křečka i do Babiše „Vím, že Romové už ve středu do práce nepřijdou." Stanislav Křeček odhalil zkušenosti podnikatelů. Výbušné Černé na bílém: Romové v Česku čelí diskriminaci!

