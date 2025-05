Macinka sekl Zdechovského. Přišla zmínka o Říši

Kandidaturu Filipa Turka za stranu Motoristé sobě v letošních parlamentních volbách oznámil předseda politického subjektu Petr Macinka v pořadu XTV Podtrženo, sečteno. „Bude hlavním kandidátem Motoristů. Nastává jeho přesun z evropské opozice do české národní politiky. Lidí, kteří tady toho už mají dost, je víc. Teď je třeba dělat něco pro lidi, kteří žijí v České republice,“ řekl předseda strany Motoristé sobě Macinka a dodal, že přesunem z unijní politiky do té národní teď utrpí lidé v celé Evropě, jejichž zájmy Turek v Bruselu také zastupoval. „Teď je třeba dělat pořádek doma,“ objasnil důvod „návratu“ Filipa Turka.

„Mohlo to být vůbec jinak? Mohl si dovolit nekandidovat?“ zeptala se moderátorka pořadu Alex Mynářová. „Máme za sebou několik týdnů a měsíců pečlivého zvažování a vyhodnotili jsme to takto,“ odpověděl Macinka. Mynářová pak připomněla, že Turka přesvědčovali Miloš Zeman, Václav Klaus i Andrej Babiš a další. „Všichni by ho rádi měli tady, když vidí jeho razanci, se kterou postupuje. Myslí si, že takto odvážný člověk by se hodil do české politiky, kterou může ovlivnit možná trochu víc než v Bruselu, kde je v opozici,“ soudí Macinka.

Filip Turek AUTO



Turek má být volební jedničkou ve Středočeském kraji, kde se postaví Vítu Rakušanovi. „Ten z něho asi radost mít nebude,“ vyjádřil svůj názor Macinka. „Možná mu dnes přestane chutnat,“ přisadila si moderátorka. „To doufám,“ dodal šéf strany.

Evropa je zelená a zbrojařská. Na dluh

Dále se host Alex Mynářové a pořadu Podtrženo, sečteno vyjadřoval k novinovému titulku: „Do Budapešti se sjeli konzervativci a tepou EU. Babiš mluvil o ideologickém fanatismu.“

„Ideologický fanatismus, to jsou správná slova v souvislosti s Evropskou unií, protože ta se stále více ideologizuje – ale ve špatném smyslu slova,“ konstatoval Macinka. EU je podle něj odtržená od reality. „Oni si opravdu myslí, že naše budoucnost je zelená, na dluh. A do toho ještě zbrojařská – rovněž na dluh. Já nevím, kde na to chtějí vzít,“ řekl předseda Motoristů a hovořil o silné ideologii, která je až náboženská.

Dále připomněl slova Viktora Orbána, že občané už se necítí bezpeční ve svých zemích a že tu probíhá organizovaná výměna obyvatelstva. „V duchu zbytnělých lidských práv se přijímají miliony migrantů z kulturně velmi vzdálených zemí. Je jim umožňováno žít u nás podle pravidel, která si zvolili. To způsobuje problémy, které dopadají na bezpečnost a bezpečí běžných, skoro bych chtěl říct původních obyvatel Evropy, což jsme my. Vidíme, jak to v posledních deseti letech vypadá. Vždyť si vzpomeňme, že byla doba, kdy neuplynul týden, aby v Německu nevybuchla nějaká bomba, aby někdo někoho neposekal mačetou, nebylo hromadné znásilnění, nevybuchlo letiště, nebyla vystřílena redakce, klub,“ uvedl Macinka. Jde podle něj o důsledek „kulturního obohacení“, které si vymysleli „soudruzi v Bruselu a v Německu“.

A teď když někdo řekne, že je to špatně, hned je to pravicový populismus nebo dokonce přátelství s Ruskem. „S populismem to nemá nic společného. Je to nazývání věcí pravými jmény. Lidé, kteří sem přicházejí a které sem zveme, jsou zásadním ohrožením bezpečnosti. Je to hrozba teroristických útoků. Lidé se bojí chodit po městě, bojí se o své děti. Nic z toho nemuselo být,“ domnívá se předseda strany Motoristé sobě. Dále zdůraznil, že imigranti nepracují. V Německu se podle něj polovina z nich nikdy nezapojila do práce.

„Jsou tam deset let na štědrých sociálních dávkách. Ta druhá polovina funguje jako překladatelé pro tu první polovinu, aby věděli, kam mají na úřadu jít, kde mají ruku natáhnout a kde si mají vzít sociální dávky. To je obohacení v uvozovkách a něco, čeho bychom se měli zbavit,“ soudí Macinka. Bojí se však, že migrační problém brzy čeká i Česko. „Naše v uvozovkách statečná vláda schválila migrační pakt, to znamená, že buď budeme platit desítky miliard za to, že u nás nebudou, nebo u nás budou. A budeme mít stejný problém jako Němci, Holanďané, Belgičani, Francouzi, Rakušané, Švédové… Všechny země, kam si tyto lidi pustili,“ řekl politik.

Migrace podle Macinky představuje pro Motoristy jedno z hlavních témat. „Problematika vnitřní bezpečnosti je to nejdůležitější. Na jedné straně nás stát nesmí nechat zkrachovat, jak se o to snaží pan Stanjura, ale taky se tu musíme cítit bezpečně. Nemůžou se tu prohánět tisíce různých imigrantů. Ti lidé sem nepatří, neváží si nás, jsme jim ukradení. Jenom tady chtějí žít podle svých vlastních pravidel, a to je nepřijatelné. Potřebujeme vyhlásit válku migračnímu paktu a udělat všechno pro to, aby nikdy nezačal na našem území platit,“ řekl Macinka.

Trestná výprava na Slovensko

Dále moderátorka Mynářová odcitovala titulek z portálu Echo24: „Fico pod tlakem: Merz hrozí utnutím peněz. Slovenského ministra rozčílila ‚trestná výprava z Bruselu‘.“ Macinka reagoval slovy, že si v Bruselu nemohli vybrat lepšího brouka Pytlíka české nebo evropské politiky než Tomáše Zdechovského. „Ten člověk je úplně perfektní pro roli někoho, koho dobře známe z historie: někoho jako byl zastupující říšský protektor, který přijíždí na trestnou výpravu pokárat Slovensko,“ poukázal Macinka.

Tím, že se má zkontrolovat, jestli se na Slovensku nerozkrádají evropské dotace, EU podle předsedy Motoristů připouští, že evropské dotace samy o sobě mají korupční potenciál. „Je to trefa do vlastní nohy. Německý kancléř Merz tuto trestnou výpravu obhajuje. Říká, že nemůžeme dopustit, aby rozhodnutí EU závisela na menšině. Myslí tím Slovensko, které si občas dovolí vyslovit názor opačný, než má bruselské vedení. A také samozřejmě myslí Maďarsko, kde je poměrně silný Viktor Orbán. Tak tam se jim to moc nedaří. I když uvidíme. V Maďarsku jsou také volby. Evropská propaganda, která tam začíná sílit, je nemilosrdná. Slovensko je rozklíženo, proto se tam posílají trestné výpravy. Fico nespolupracuje s Bruselem, nehraje jejich hru. Chová se jako premiér suverénní země, což se Německu nelíbí, protože všechny ostatní země, kromě Německa a Francie, nemají být suverénní. Musí poslouchat to, co si vymyslí Německo,“ domnívá se Macinka.

