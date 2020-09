Šándor: Češi nejsou zlí. Nechte jim jejich odpovědnost. Žádný spasitel, žádný politik

reklama

Za úterý přibylo v České republice takřka 2400 lidí s koronavirem. Za středu šlo o 2300 nakažených. V porovnání s jarní vlnou, kde bylo kolem 300 nakažených denně, tak jde o opravdu vysoká čísla. Bezpečnostní analytik Andor Šándor v této situaci vyzval vládu, aby komunikovala se svými občany, jak se sluší a patří a nejen přes twitter.

„Domnívám se, že by politici na všech úrovních měli komunikovat s námi občany, voliči, v době krize, a pokud navíc omezují náš život, klasickými prostředky veřejnoprávních a jiných medií, a ne prostřednictvím twitteru,“ uvedl na sociální síti Facebook.

Ale zároveň poslal zásadní vzkaz i všem svým spoluobčanům.

V souvislosti s nemocí covid-19, která vedle seniorů ohrožuje např. také obézní občany, si položil otázku, zda by nebylo vhodné vést občany ke zdravějšímu životnímu stylu, a to už od školních let.

„S ohledem na často zmiňované souvislosti s vážným průběhem nemoci Covid 19 (obezita, vysoký tlak apod., tedy i oslabená imunita), není na čase, abychom se konečně vážně zajímali o to, jak vlastně žijeme? Co zavést předmět Zdravý způsob života v celém vzdělávacím spektru? Vím, že se to nebude líbit farmaceutickým a potravinářským firmám, ale je lepší, abychom zvítězili my, a nikoliv ony,“ zdůraznil Šándor.

Nakonec Čechy, Moravany a Slezany vyzval, aby nečekali na politického spasitele, který všechno vyřeší, ale aby vzali život do svých rukou.

„Čím blíže a častěji může člověk mluvit s běžnými lidmi této země, tím více jim může porozumět. Nejsou v zásadě vůbec sobečtí, zlí, vypočítaví, jen chtějí to svoje malé štěstí v životě, nemuset se bát, že o něj přijdou. Kdo jim má právo to vyčítat?! Jenom jak jim vysvětlit, že žádný spasitel, natož politik, jim to nemůže splnit. Je to jen v jejich moci. Je to jenom jejich život, za který mají odpovědnost. Ať ji použijí. Pak se aspoň přiblíží k tomu, co chtějí. A to není málo,“ konstatoval Šándor.

