Šándor: To Putin může ještě udělat Ukrajině. Nemluví se o tom

Americký ministr obrany Lloyd Austin nedávno poděkoval České republice za dodávky zbraní na Ukrajinu a zmínil i vrtulníky, o kterých se nevědělo. Jsou takové úniky informací v pořádku? „Kdyby od samého začátku se dodávky zbraní nekomentovaly, tak by to byl asi problém, ale v současné době se stejně stala z toho věc veřejná. Takže to, že Austin řekl, že jsme dodali i vrtulníky Ukrajině, už v zásadě na tom nic nezmění. Samozřejmě si je Rusko vědomo, které země a jaké zbraně dodávají, může to být samozřejmě součástí určitého psychologického nátlaku na Rusko, aby si uvědomovalo, že ukrajinskou armádu nenecháme na holičkách, a pokud se ty dodávky podaří utajit tak, že je Rusové nezničí, což se bohužel často děje, tak by to samozřejmě bylo velmi prospěšné a samozřejmě by to konflikt na Ukrajině pozitivně ovlivňovalo ve prospěch Ukrajinců,“ uvedl Šándor.

Ruské jednotky obsadily město Svitlodarsk v Doněcké oblasti. Je šance, že se na toto území Ukrajinci vrátí? „Na začátku konfliktu proruští separatisté kontrolovali asi třetinu Doněcku nebo Donbasu, dnes Rusové kontrolují asi 80 procent, takže ty územní zisky jsou tady nezpochybnitelné. Je evidentní, že Rusové se vzdali taktiky nasazení větších tankových a mechanizovaných útvarů s tím, aby manévrovali a v zásadě rozbili a velmi rychle obklíčili ukrajinskou armádu. To se jim evidentně nedaří a postupují takzvanou salámovou metodou, že krok za krokem ta místa, která chtějí dobýt, dělostřeleckou a raketovou palbou likvidují a pak postupují. Dělají to samozřejmě i s cílem omezit vlastní ztráty, které nejsou schopny jaksi Rusové realisticky a efektivně nahrazovat. Zda se Ukrajinci někdy vrátí, je otázkou, čeho všeho chce Putin na Ukrajině dosáhnout, co všechno bude tím výsledkem, který on prohlásí za vítězství a co z toho může být nějaká vyjednávací pozice, kterou Rusko bude mít při vyjednávání s Ukrajinou. Co asi se nepodaří Ukrajině získat zpět, bude ten fakt, že Rusové dobytím Mariupolu odřízli Ukrajinu od Azovského moře, vytvořili si pevninské spojení z Krymu na Ruskou federaci, to si myslím, že i z hlediska symboliky Rusové asi vrátit nebudou chtít,“ poznamenal Šándor.

„Vše bude záležet na tom, jak bude ukrajinská armáda silná, jak bude ochotná k dalším obrovským ztrátám na lidských životech a zda by se chtěla pokusit dobýt tato území zpátky. V tuto chvíli to nevidím příliš realisticky,“ míní.

A kdo se podle Šándora rychleji v současné době vyčerpá? „Ani Rusové nemají rezervoár techniky jaksi nekonečný. Na druhou stranu Rusko si zaprvé nemůže dovolit prohrát, Putin nemůže předstoupit před národ a říct, že jsou na tom ještě hůře, než na tom byli před 23. únorem tohoto roku, to v žádném případě ne, a Rusko může udělat opatření, která budou Ukrajinu velmi bolet. Některá už víme, jsou to blokace ukrajinských přístavů a vůbec blokování Černého moře, takže ukrajinské lodě nemohou vyplouvat a nemohou realizovat obchodní záměry, které mají, což Ukrajinu ekonomicky velmi poškozuje. Rusko stále dodává na Ukrajinu plyn a ropu, Rusko stále platí Ukrajině tranzitní poplatky. Stále ještě funguje elektřina, uměl bych si představit – a ne že bych to chtěl, ale eliminovat výrobu elektrické energie na Ukrajině, nemyslím si, že by stříleli do jaderných elektráren, ale do těch tepelných, to je samozřejmě také možné, takže těch věcí, které Rusko v případě totální války by mohlo nasadit, samozřejmě ještě tady je dost,“ podotkl.

„Na druhou stranu si nemyslím, že pokud Rusko chce ovládnout velkou část Donbasu, že ho chce celý rozbít. Protože kdyby ho celý rozbilo a pak by ho chtělo ovládat a chtělo by ho připojit k Ruské federaci, nebo k nějakému autonomnímu statutu, tak by samozřejmě museli tu oblast dát do pořádku, museli by ji znovu vystavět, opravit, za zcela jistě nemalé částky, které se jim také nebudou dostávat,“ dodal.

Válka dnešním dnem vstoupila do čtvrtého měsíce. „Operace měla být řešena tak, že speciální jednotky podporované ruskou divizí se dostanou do správního centra Kyjeva, zajmou prezidenta, vládu, poslance, odvezou je do Moskvy tak, jak jsme to viděli v roce 1968 v Československu, tam je přinutí ke kapitulaci a v zásadě se to odehraje velmi rychle a západní svět to vezme jako fakt. To se nepovedlo, díky samozřejmě zpravodajským informacím, které Ukrajinci dostávali, byly velmi podrobné a velmi kvalitní, takže zabránili vytvoření jaksi toho včasného leteckého mostu přes letiště Hostomel, a tím vlastně vyslání jednotek do Kyjeva. Rusko nikdy nemělo zájem ani na to nemělo sílu, aby obsadilo Kyjev vojensky jako takový, ale tento plán tu byl. Myslím si, že velmi podcenili Rusové jaksi odhodlanost Ukrajinců bránit svoji zemi, a to je také jedním z hlavních faktorů, proč se Ukrajině daří v tom konfliktu s Ruskem tak, jak se jí daří a proč také 9. května nebyla ruská přehlídka v Kyjevě. Tyto počáteční chyby, které byly dány podceněním připravenosti Ukrajiny a odhodlání bojovat, přecenění vlastních sil, ty stály za tím neúspěchem Ruska a díky tomu nedošlo k té přehlídce a díky tomu nedošlo k rozbití Ukrajiny, respektive ke změně režimu a k ovládnutí Ukrajiny podle ruského narativu,“ zhodnotil Šándor.

