Sankce na ruskou ropu mohou dopadnout i na Česko

26.10.2025 6:30 | Zprávy

47. prezident USA Donald Trump si došlápl na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Doufá, že omezí ruskou schopnost financovat válku. Jenže ekonom Lukáš Kovanda tvrdí, že Trumpův krok zasáhne také Maďarsko, Slovensko i Česko. A zachránit nás prý pravděpodobně zvládne jen Viktor Orbán.

Foto: Youtube/TalkShowsCentral
Popisek: Zásobníky ropy

Donald Trump nařídil uvalit sankce na dva ruské ropné giganty. Ruský prezident mu vzkázal, že Rusové tomuto tlaku ustupovat nebudou.

Server Politico upozornil, že Trumpův tlak nepocítí jen Rusové, ale také Maďaři a Slováci. Slovensko a Maďarsko jsou jediné dvě země stále velmi závislé na dovozu ruské ropy.

A ze Slovenska teče část ropy i do Česka. Pro Slovensko i pro Maďarsko by prý kompletní zastavení toku ruské ropy, k čemuž může dojít, mohlo představovat opravdu velký problém. Server Politico uvedl s odvoláním na jednoho ze slovenských vládních úředníků, který si přál nezveřejňovat své jméno, že naši východní sousedé požádají Donalda Trumpa o udělení výjimky.

A jediný, kdo by tady mohl zamíchat kartami, je maďarský premiér Viktor Orbán. Protože právě on má ze všech středoevropských lídrů s Trumpem nejlepší vztahy. Tak to vidí ekonom Lukáš Kovanda, který navíc na sociální síti X začal vypočítávat, kolik ropy ze Slovenska do České republiky vlastně teče.

„Případné zastavení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko by vytvořilo silný tlak na růst cen pohonných hmot v celém středoevropském regionu, tedy i v Česku, jehož zejména východní část zásobuje pohonnými hmotami zmíněný Slovnaft. Od letošního června Slovnaft musí Česku dodávat výhradně paliva vyrobená z neruské ropy, avšak zastavení dodávek ruské ropy by alespoň přechodně tlačilo na růst cen pohonných hmot obecně, neboť Slovnaft by například mohl být nucen slovenskou vládou k omezení exportu a upřednostnění dodávek pro domácí, slovenský trh,“ napsal Kovanda s tím, že ze Slovenska Česká republika jen letos od ledna do srpna koupila motorovou naftu za 8,6 miliardy.

Šlo o 511,5 tisíce tun ropných produktů, meziročně o 18,2 procenta více, rozváděl Kovanda myšlenku s odkazem na data Českého statistického úřadu.

 

autor: Miloš Polák

