Sankce na ruskou ropu mohou dopadnout i na Česko

Server Politico upozornil, že Trumpův tlak nepocítí jen Rusové, ale také Maďaři a Slováci. Slovensko a Maďarsko jsou jediné dvě země stále velmi závislé na dovozu ruské ropy.
A ze Slovenska teče část ropy i do Česka. Pro Slovensko i pro Maďarsko by prý kompletní zastavení toku ruské ropy, k čemuž může dojít, mohlo představovat opravdu velký problém. Server Politico uvedl s odvoláním na jednoho ze slovenských vládních úředníků, který si přál nezveřejňovat své jméno, že naši východní sousedé požádají Donalda Trumpa o udělení výjimky.
A jediný, kdo by tady mohl zamíchat kartami, je maďarský premiér Viktor Orbán. Protože právě on má ze všech středoevropských lídrů s Trumpem nejlepší vztahy. Tak to vidí ekonom Lukáš Kovanda, který navíc na sociální síti X začal vypočítávat, kolik ropy ze Slovenska do České republiky vlastně teče.
„Případné zastavení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko by vytvořilo silný tlak na růst cen pohonných hmot v celém středoevropském regionu, tedy i v Česku, jehož zejména východní část zásobuje pohonnými hmotami zmíněný Slovnaft. Od letošního června Slovnaft musí Česku dodávat výhradně paliva vyrobená z neruské ropy, avšak zastavení dodávek ruské ropy by alespoň přechodně tlačilo na růst cen pohonných hmot obecně, neboť Slovnaft by například mohl být nucen slovenskou vládou k omezení exportu a upřednostnění dodávek pro domácí, slovenský trh,“ napsal Kovanda s tím, že ze Slovenska Česká republika jen letos od ledna do srpna koupila motorovou naftu za 8,6 miliardy.
Šlo o 511,5 tisíce tun ropných produktů, meziročně o 18,2 procenta více, rozváděl Kovanda myšlenku s odkazem na data Českého statistického úřadu.
Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko se kvůli Trumpovým sankcím mohou zastavit, píše server Politico. Slovensko přitom dováží do ČR skoro pětinu paliv, „zachránit“ tyto dodávky může dost možná už jedině Orbán— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 25, 2025
Sankce americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa na…
autor: Miloš Polák
