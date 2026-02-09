Sankce na vlastní občany. EU porušuje zásady právního státu, říká David

Ivan David se ve svém komentáři zveřejněném na Facebooku kriticky vyjádřil k sankcím Evropské unie uvalovaným na jednotlivce. Podle něj tato opatření představují závažný zásah do základních práv a mohou mít pro postižené osoby existenční důsledky.
„Sankcionovaný jedinec nesmí být zaměstnán, nesmí vycestovat a nikdo mu nesmí pomoci. Nemá nárok na zdravotní péči, na nic. Je vyvrhelem z rozhodnutí EU,“ popisuje David sankce Evropské unie.
David ve svém komentáři uvádí příklad jednotlivců, na které byly uvaleny sankce Evropské unie, švýcarského plukovníka Jacquese Bauda a tureckého novináře Hüseyina Dogrua. Podle jeho názoru se ani jeden z nich nedopustil nezákonné činnosti a byli sankcionováni čistě kvůli svým názorům či veřejné činnosti, která neodpovídá oficiálnímu postoji Evropské unie k Rusku.
„Oba, Jak Baud, tak i Dogru, jsou sankcionováni za něco, co není trestné ani ilegální, ale odporuje ‚jedinému dovolenému‘ názoru v de facto válečném stavu s Ruskem. Jsou to ideozločiny a ty se v totalitních systémech vždy trestaly nejtvrději. Možná bychom si mohli my i EU vzpomenout na jedno místo za hradbami v Kostnici, kde se za ideozločiny upalovalo,“ napsal David.
Podle europoslance má zařazení turecko-německého novináře Hüseyina Dogrua a jeho portálu red.media na sankční seznam EU z května 2025 pro něj i jeho rodinu velmi vážné dopady. Sankce nyní podle Davida ale ohrožují i nejbližší rodinu novináře. Jeho manželka byla v době uvalení sankcí v pokročilém stadiu těhotenství. V tu chvíli měla pojišťovna pozastavit platby, a efektivně tak pozastavit zajištění péče pro ni i její dvě nenarozené děti. Novináři nakonec podle jeho vyjádření nezbylo nic jiného než si zažádat alespoň o podporu v nezaměstnanosti.
David také připomněl, že ještě před uvalením sankcí čelil Dogru mediálním kampaním ze strany některých německých deníků, které jej označovaly za ruského agenta, a v souvislosti se sporem s novinářem Nicholasem Potterem, který píše pro izraelský deník The Jerusalem Post, mu podle Davida dokonce hrozilo trestní stíhání za pomluvu.
Europoslanec David i z těchto důvodů vnímá sankce uvalované na jednotlivce jako „obdobu středověkého říšského achtu“.
„Vyhlašoval jej císař a nebylo možné se proti němu odvolat. Zrušit ho mohl jen císař. K tomu docházelo jen v případech, kdy se za postiženého postavila obrovská ozbrojená moc, kterou nebyl schopen císař zlomit. Takto vzniklo Švýcarsko,“ popsal David.
Největším „porušovatelem zásad právního státu“ je proto podle jeho názoru Evropská unie.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.