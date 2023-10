Scénář pro Pásmo Gazy. V Izraeli mají na nejvyšších místech jasno

Izrael chce podle vyjádření ministra obrany Yoava Gallanta nebo předsedy opozice Jaira Lapida po zničení Hamásu odejít z Pásma Gazy a předat území do palestinské samosprávy. „Po zneškodnění hnutí Hamás se Izrael zřekne odpovědnosti za život v Pásmu Gazy,“ uvedl Gallant. Jair Lapid ale varuje, že palestinská vláda Mahmúda Abbáse je možná příliš slabá na to, aby mohla převzít Pásmo Gazy, kde od roku 2007 vládne Hamás.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant na zasedání výboru pro zahraniční věci a obranu prohlásil, že poté, co Izrael zlikviduje Hamás, vzdá se odpovědnosti za Gazu a zavede nový bezpečnostní režim.

„Sedmý říjen je dnem, který zahájil proces zničení Hamásu," řekl Gallant a dodal, že válka bude rozdělena do tří fází, z nichž první je ostrá palba a později taktické manévry, jejichž cílem bude zavraždit operativce Hamásu a poškodit infrastrukturu, aby byl Hamás zničen.

uvedl ministr obrany podle informací serveru Haaretz.

Stejně situaci vidí i lídr izraelské opozice Jair Lapid, který ale upozorňuje, že palestinská vláda Mahmúda Abbáse by na území ze Západního břehu Jordánu měla špatný přístup a navíc plně nekontroluje ani toto své území. Obyvatelé Gazy by Abbásovu vládu navíc mohli vnímat jako kolaboranty s Izraelem.

Lapid ve čtvrtek prohlásil, že podle něj by bylo nejlepším řešením pro pásmo Gazy po zničení Hamásu navrácení pobřežní enklávy pod kontrolu Palestinské samosprávy sídlící na Západním břehu Jordánu. „Myslím si, že nakonec bude nejlepší, když se Palestinská samospráva vrátí do Gazy," řekl pro list Times of Israel.

„Není to ideální, a pokud se mě ptáte, jaká by měla být strategie odchodu, měla by to být výzva mezinárodnímu společenství, aby pomohlo palestinské samosprávě převzít kontrolu," dodal s tím, že tak to se sporným územím probíhalo i v minulosti.

Hamás v roce 2007 násilným převratem vytlačil Palestinskou samosprávu z Gazy a nyní řídí pásmo jako státeček nezávislý na kontrole Palestinské samosprávy. Palestinská samospráva sídlí v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu, kde ale kvůli obviněním z korupce, slabosti a spolupráce s Izraelem slábne její moc.

Lapid zároveň slíbil, že Izrael si nedá pokoj, dokud Hamás nezmizí. „Ale vedeme boj s Hamásem, nikoli s lidmi v Gaze,“ dodal Lapid.

