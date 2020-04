Schillerová: Důchody porostou a daně snižuji. Mrzí mě, pokud říkáte...

reklama

Babišova šéfka státní kasy vysvětlovala, že stát sice plánuje zvednout zálohy za státní pojištěnce, plynoucí do zdravotnictví, ale ujišťovala, že živnostníků se to v žádném případě nedotkne.

„Nezvedají se zálohy na zdravotní pojištění, ale platby státu za státní pojištěnce. Stát platí zdravotní pojištění například za děti, důchodce, nezaměstnané a za vězně. A tyto měsíční platby státu stoupnou z nynějších 1067 Kč o 500 Kč od června a od příštího roku o dalších 200 Kč za měsíc. Tímto krokem reagujeme na propad příjmů a zároveň zvýšení výdajů systému zdravotního pojištění,“ uvedla Schillerová

Jedním dechem dodala, že vláda se živnostníkům naopak snaží pomoct.

„Co se týče živnostníků, vláda naopak rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení záloh na zdravotní a sociální pojištění. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ tedy nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné,“ podotkla ministryně.

Vláda podle šéfky státní kasy přijala celou řadu opatření, aby živnostníkům pomohla.

„Jedná se například o rozšíření ošetřovného, finanční kompenzace pro zaměstnavatele nebo bezúročné půjčky pro současnou situací postižené podnikatele. Dále došlo k prominutí zálohy na daň z příjmů splatné v červnu a také k vyhlášení šestiměsíčních prázdnin v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky,“ zdůraznila Schillerová.

Pokud jde o ošetřovné, uvedla, že za normálních okolností ho lze čerpat na děti do 10 let věku, ale vláda se rozhodla, že umožní čerpat ošetřovné na děti do 13 let věku. Pravdou však je, že na základní školu chodí děti zpravidla do 15 let věku, takže rodiče žáků osmých a devátých tříd na tuto pomoc nedosáhnou. I když i jejich děti musejí zůstat doma. Školy se pro ně mohou otevřít až v září, pokud se ještě něco nezmění.

Zmínila také program Pětadvacítka, tedy jednorázovou pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné na březen a duben. Původně slibovala, že živnostníkům vláda pošle 15 tisíc korun měsíčně, ale za březen a duben se tak nestalo. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) však přislíbil, že v květnu OSVČ přijde 15 tisíc. Schillerová posléze slova svého šéfa potvrdila.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přišli jsme také s přímou finanční podporou živnostníkům, programem Pětadvacítka. Tento kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč se vztahuje na období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Protože kvůli preventivním vládním opatřením budou mít živnostníci zavřené provozovny i v květnu, nebo dokonce ještě začátkem června, nemůžeme je samozřejmě nechat bez další finanční podpory. Proto se Pětadvacítka prodlužuje a pokračovat bude i po 30. dubnu. Kompenzační bonus bude znovu 500 Kč na den, a to do konce omezujících opatření, což je zatím 8. června,“ pokračovala Schillerová.

„Před několika dny také vstoupilo v účinnost úvěrové moratorium, které běžným spotřebitelům, ale také OSVČ a firmám umožňuje odložení splátek úvěrů a hypoték až o půl roku, a to u jakékoliv banky nebo nebankovního poskytovatele úvěrů,“ dodala ještě.

Své spoluobčany ujistila, že se vláda snaží myslet na všechny lidi, které zasáhla koronavirová krize.

„Ujišťuji Vás však, že každý den jednáme o nových a nových opatřeních, která pomohou tuto nelehkou situaci přečkat. Snažíme se myslet opravdu na všechny,“ napsala jednomu ze čtenářů.

Pár slov věnovala také platům lékařů a sester, kteří se strají o covid pozitivní pacienty. Ačkoli tuto oblast nemá na starosti, je to věc zdravotních pojišťoven, počítá s tím, že lidé ve zdravotnictví se mohou těšit na více peněz.

„Zdravotnická zařízení jsou placena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny již deklarovaly, že budou v této mimořádné situaci vycházet poskytovatelům péče vstříc. V individuálních případech jsou připraveny k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s pandemií COVID-19,“ uvedla členka vlády.

Občany ujišťovala, že stát v posledních letech hospodařil tak dobře, že si může dovolit lidem postiženým koronavirovou krizí opravdu pomoct. S přebytky končilo hospodaření obcí i krajů a celkové zadlužení státu je jedno z nejnižších v EU.

Zmínila také náhrady za možný ušlý zisk v časech koronavirové krize.

„Co se týče náhrad škod, ve svých vyjádřeních jsem vycházela z právního výkladu Ministerstva vnitra, který hovoří jasně: v případě žádostí o náhradu škody se hradí pouze skutečná škoda v důsledku konkrétního zásahu, a nikoliv tvrzený ušlý zisk. ... Ujišťuji Vás, že s kolegy pracujeme dnem i nocí, abychom stabilizovali ekonomiku a hlavně dali lidem naději, že tato nelehká situace snad brzy skončí. Vládní opatření k zabránění šíření nemoci COVID-19 jsou na denní bázi konzultována na vládě i na krizovém štábu, a věřte, že vše důkladně promýšlíme především s ohledem na zdraví občanů a také aktuální vývoj situace. Zdraví občanů je nyní pro nás absolutní prioritou,“ napsala.

Pro podnikatelům, kterým hrozí insolvence se prý snaží pomoct i ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová.

„V této nelehké době se snažíme lidem maximálně pomáhat. Kolegyně Marie Benešová z Ministerstva spravedlnosti připravila balíček ‚lex covid justice‘, který přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení, umožňuje přerušit některé exekuce a prominout zmeškané lhůty. Bližší informace k tomuto zákonu naleznete přímo na stránkách Ministerstva spravedlnosti,“ doporučila lidem místo, kde se mohou dozvědět víc.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Radu dali i lidem v exekuci.

„Pokud se nacházíte v exekuci, určitě doporučuji neprodleně kontaktovat exekutorskou kancelář a pokusit se domluvit na odkladu splátek,“ doporučila občanům.

Čtenáře také ujistila, že vláda kromě koronavirové pandemie řeší i další problémy. Prý kupříkladu nezapomíná na důchodovou reformu.

„Mohu Vás ujistit, že v příštích letech důchody budou růst. Určitě nebudou klesat. Zároveň ale už dnes víme, že okolo roku 2030, až začnou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. let, bude již demografické složení naší společnosti takové, že pokud bychom do té doby opravdu s ničím nepřišli, problém s udržitelností našeho důchodového systému už nebude jen hrozbou, ale tvrdou realitou,“ upozornila členka vlády.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Připravení návrhu důchodové reformy proto zůstává jednou z priorit této vlády. Cílem je vytvořit stabilní důchodový systém, na němž by byla shoda napříč politickým spektrem a který by se neměnil s každou nastupující vládou, jako se to stalo u tzv. druhého pilíře. Je nejvyšší čas přijít s řešením, které do budoucna obstojí. S tímto záměrem jsme rovněž oslovili OECD, aby detailně analyzovala český důchodový systém a přišla s nezávislým návrhem na řešení. Takové, které bude nejen spravedlivé, ale i rozpočtově udržitelné. Závěry bychom měli obdržet již v létě letošního roku,“ dodala.

Informace, které vláda touto cestou obdrží, by kabinetu mohly pomoct při řešení otázek s českou důchodovou reformou.

Stranou její pozornosti nezůstalo ani daňové zatížení českých občanů. Jeden ze čtenářů si postěžoval, že vláda lidem ztěžuje život a daňové zatížení zvyšuje, a ministryně odepsala, že jí tento názor mrzí, protože to vidí přesně obráceně.

„Přiznám se, že mě Váš názor trochu zamrzel, protože naše vláda daňové zatížení rozhodně nezvyšuje. Právě naopak, díky lepšímu výběru daní jsme od roku 2014 snížili daňovou zátěž občanů a firem už o 130 miliard korun. Ať už formou rozšíření druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, snížením DPH na stravovací služby, noviny a časopisy, zvýšením slev na děti, zavedením školkovného, osvobozením výsluh nebo vrácením slevy na dani pracujícím důchodcům. Navíc od května dojde k dalšímu snížení DPH, a to na celou řadu odborných služeb a na oblast stravování. Sníží se také DPH na vodné a stočné o třetinu s tím, že využijeme všech regulatorních pravomocí k tomu, aby tuto úlevu pocítili všichni občané jako koneční spotřebitelé,“ uvedla členka vlády.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Pružně reagujeme na možný dopad koronavirové krize na exportéry „Jsem rád, že fotil jen stříhání vlasů.“ Hamáček se pochlubil fotkami z koupelny, lidé se baví Odbojář Černý z Trikolóry: Kalouskovi není ani vůz hnoje dost. Pozor na neziskovky co mají na štítě „pomoc“, ty pomáhají jen cizím Kalousek prohloubil minulou krizi a teď kritizuje? Aby nás EU pod rouškou pomoci nesvázala... Klausův politik zase bez filtru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.