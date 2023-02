Schillerová: Jsme připraveni převzít vládu. Kdykoliv

reklama

Na úvod rozhovoru v Prostor X Schillerová poukázala na to, že ANO nechce být jen kritickou opozicí, ale je připraveno i konat.

„Jsme připraveni kdykoliv převzít vládu. My máme recept, jak věci řešit.“

Řeč byla o tom, že ANO chce ve svém dopise Petru Pavlovi nastínit vládní problémy a probrat je s novým prezidentem. Schillerová je přesvědčena, že ke schůzce nového prezidenta s opozicí dojde.

Zmínka byla třeba o vyhlášení vlády ohledně důchodové reformy, které následně bylo ihned dementováno. ČT odvysílala materiál MPSV, který byl předprojednán v rámci koalice, aby druhý den byl mluvčím vlády negován. To Schillerová označila za trapné.

Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO se v republice politicky nic neděje a kroky kabinetu premiéra Petra Fialy mají obrovské zpoždění, jsou asociální a nejsou konzultovány s opozicí. To považuje Schillerová za „strašné fauly“.

„To, že máme meziroční inflaci 17,5 %, protože vláda s tím nic nedělala, jen na to koukala a myslela si, že jim spadne nějaký zázrak z nebe, tak teď mají odnést důchodci? To znamená, že nebudou mít ani promítnutou celou inflaci do valorizace penzí. To je nepřijatelné,“ ohradila se poslankyně za hnutí ANO a pokračovala s připomenutím bývalé vládní politiky z éry vlády Petra nečase (ODS) a ministra financí Miroslava kalouska (TOP 09).

„Říkám otevřeně, jestli oni tady budou ordinovat recept Nečas-Kalousek, zpomalení valorizace penzí, tak se obávám, že prostě bude problém.“

Scillerová ale nesouhlasí ani se zvyšováním věkové hranice odchodu do důchodu, kterou prezentoval ministr Jurečka a předsedkyně Sněmovny Pekarová a následně ji mírnil premiér Fiala.

Podle ní se nikdy v historii se nestalo, že by opozice nebyla přizvána k tvorbě podobného materiálu.

„My jsme tam nebyli, nemáme tam jediného zástupce, který by tam mohl říkat naše názory,“ řekla pro Prostor X bývalá ministryně s tím, že to odporuje příslibu pětikoalice, že bude komunikovat jinak, což v praxi podle Schillerové vypadá tak, že s opozicí nemluví vůbec.

Řeč byla i o ostravských rebelech. Schillerová v době komunálních voleb nezaznamenala žádné výtky od ostravského primátora, ani hejtmana Vondráka.

Moderátor ale konstatoval, že výtky Vondráka a Macury ale zaznamenal již před delší dobou.

Schillerová ale k Macurovým postojům namítla, že během kampaně stál vedle ní a Andreje Babiše.

„Mluvili jsme tam s lidmi, podepisovali jsme knížky, fotili se. Já jsem tam s ním i krátce mluvila a přestavovala jsem ho jako našeho úspěšného primátora a opětovného lídra. Nezaznamenala jsem od něj žádné vymezování proti hnutí ANO, proti naší politice a říkám si, co se stalo za těch pár měsíců od těch komunálních voleb doteďka, že změnil názor?“

Macura byl poté znovuzvolen primátorem v „dresu hnutí ANO“ a Schillerová by tedy považovala za fér, kdyby z funkce odstoupil.

Na druhu stranu Alena Schillerová odtajnila, že nikdy nebyla na stole rezignace předsedy strany. Bylo dohodnuto jen jakési stažení Babiše z mediální scény.

„Osobně si myslím, že on z něho stejně úplně neustoupí. Asi by to nebylo ani dobře, protože je takovou naší tváří, značkou, lidi na něho reagují,“ je si bývalá ministryně financí jistá.

Podle ní je také dobře, že si Andrej Babiš ponechal poslanecký mandát.

„To jsem jako předsedkyně nejsilnějšího poslaneckého klubu uvítala, protože on má jedno ze čtyř přednostních práv, a když vystoupí, tak to vždycky zarezonuje,“ uvedla k tomu s tím, že Babiš do Poslanecké sněmovny chodit bude.

Dokonce si myslí, že jeho docházka bude lepší, než u členů stávající vlády.

Odmítá přitom, že by předsednictvo ANO bylo jen orgánem, který čeká na názor Andreje Babiše, a pak mu ho odhlasuje.

Rozebíral se i vysoký schodek státního rozpočtu a kde vzít 220 miliard na strukturální deficit? Jak navrhuje Alena Schillerová řešit 220 miliardový strukturální deficit?

Chce úpravou různých daní, nebo škrty ušetřit 35 miliard ročně. Jde např. o spotřebitelskou daň, dotažení zdanění globálních firem, nebo na výdajové straně o škrty ve výdajích ministerstev.

„Dělá to úsporu 35 miliard,“ říká Schillerová s tím, že vláda o tomto plánu tvrdí, že je neambiciózní.

„Ale sami nemají nic. Velkou nulu!“

