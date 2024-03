Schillerová o reformě důchodů: Co je to za nesmysl? Milionům lidí vytvářejí strach

Vládní koalice s opozicí se pokoušejí najít kompromis v reformě penzí. Stínová ministryně financí a šéfka poslaneckého klubu ANO po jednání promluvila o neshodách v otázce zvýšení odchodu věku do důchodu. Nelíbí se jí Ministerstvem práce a sociálních věcí navrhovaný princip, že by se člověk až v padesáti dozvěděl, kdy půjde do důchodu. Návrh v rozhovoru pro Novinky označila za nesmysl, který v lidech bude akorát probouzet strach a obavy.

Prezident Petr Pavel, který schůzku vlády a opozice moderoval, uvedl, že obě strany se shodly, že v budoucnu se bude zvyšovat věk pro odchod do důchodu. Schillerová takové tvrzení důrazně vyvrací. „To se nezakládá na pravdě. Takto jsme se neshodli. My jsme se shodli na tom, že je potřeba se dál bavit o parametrických změnách důchodového systému,“ uvedla v rozhovoru pro Novinky.

„Co se týče prodloužení odchodu věku do důchodu, je nezbytné, aby nám byla předložena analýza o stavu důchodového systému a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci země a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. To je analýza, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně jednou za pět let zpracovává a kterou schvaluje vláda. A měla by ji schvalovat zrovna tento rok,“ podotkla s tím, že analýzu ve verzi do připomínkového řízení by měli mít zástupci mimisterstva hotovou do 30. dubna.

Schillerová jako velmi problematické vnímá, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v reformě navrhuje, aby se věk odchodu do penze zvyšoval podle toho, jak se bude vyvíjet věk dožití. „Nesouhlasíme s automatickým nárůstem, který ministerstvo navrhuje. Podle něj by se měl člověk v padesáti dozvědět, jak se mění doba dožití a kdy vlastně půjde do důchodu. Co to je za nesmysl? Vždyť tady milionům lidí mění život a vytvářejí obrovské obavy a strach, jak to bude. Za nás pravděpodobně tak, jak to předložili teď, říkám ne,“ řekla důrazně.

„Lidé tomu musejí rozumět. Musejí včas vědět, že strop bude takto a takto, že ten a ten ročník půjde do důchodu tehdy a tehdy. A ne, že se to dozvědí až v padesáti od tří úředníků na ministerstvu práce, protože nikdo jiný tomu nerozumí,“ dodala Alena Schillerová.

