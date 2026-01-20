Nejvyšší soud Slovenské republiky (NS SR) definitivně osvobodil bývalého předsedu Nejvyššího soudu a exministra spravedlnosti Štefana Harabina v kauze týkající se schvalování ruské agrese na Ukrajině. Soud zamítl odvolání prokurátora a potvrdil osvobozující rozsudek Specializovaného trestního soudu (STS) z května předchozího roku. Tímto verdiktem končí více než dva roky trvající soudní spor, který vyvolal debaty o hranicích svobody projevu a politické motivaci stíhání.
Kauza sahá až do února 2022, tedy do doby po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Harabin tehdy na sociálních sítích napsal, že by na místě ruského prezidenta Vladimira Putina udělal to samé, a to „pacifikaci nacistů“. Podle obžaloby z června 2023, podané bývalým Úřadem speciální prokuratury, se jednalo o trestné činy hanobení národa, rasy a přesvědčení a schvalování trestného činu.
Specializovaný trestní soud v Pezinku Harabina osvobodil koncem května loňského roku s odůvodněním, že stíhaný čin nelze kvalifikovat jako trestný čin. Soudce Ján Buvala zhodnotil důkazy jako nedostatečné pro prokázání viny. Prokurátor Martin Nociar z Krajské prokuratury v Trnavě se proti tomu odvolal a požadoval vrácení případu k dalšímu projednání.
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že STS provedl důkazní řízení pečlivě a osvobozující rozsudek neobsahuje žádné vady. Soud shledal, že stíhaný čin nelze prokázat jako trestný čin, a zamítl odvolání prokurátora. Rozhodnutí je pravomocné a nelze proti němu podat další odvolání.
Harabin chce odškodnění a hodlá potřetí kandidovat na prezidenta
Rozhodnutí soudu vnímá Harabin pozitivně. Médiím řekl, že generální prokurátor by měl stíhat všechny, kteří na něj podali trestní oznámení. Rusko podle Harabina neporušuje mezinárodní právo, jen brání své území.
Harabinův právní zástupce Jan Foltán považuje rozhodnutí odvolacího soudu za správné. „Je to politický proces a politický proces nemůže mít základy v právu,“ zdůraznil obhájce.
Prokurátor Martin Nociar respektuje verdikt, ale uvedl, že se musí důkladně seznámit s jeho zdůvodněním.
Harabin před i po jednání útočil na prokurátora a vyzval ministra spravedlnosti Borise Suska ze Směru, aby ho odškodnil. Před budovou Nejvyššího soudu také potvrdil, že se znovu chystá kandidovat na prezidenta. Harabin se o prezidentský post opakovaně a neúspěšně ucházel. V předchozích volbách skončil na třetím místě za Ivanem Korčokem a Petrem Pellegrinim, kteří postoupili do druhého kola, přičemž za prezidenta byl nakonec zvolen Pellegrini. Harabin neúspěšně kandidoval i pět let předtím, tedy v roce 2019. Také tehdy skončil na třetím místě a do druhého kola prezidentských voleb nepostoupil.
Při odchodu z budovy soudu Harabin uvedl, že v obou volbách zvítězil on, což tvrdil i v minulosti. Avizovanou kandidaturu zdůvodnil tím, že v současnosti podle něj mají Slováci „amerického prezidenta“.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu podtrhuje napětí mezi právními interpretacemi a politickými pohledy na ruské akce na Ukrajině. Potvrzuje, že podobná prohlášení nelze vždy klasifikovat jako trestné činy podle slovenského práva, což vyvolává otázky o hranicích svobody projevu v kontextu mezinárodních konfliktů. Harabinův případ se stává symbolem odporu proti západnímu narativu o ruské agresi. Jeho vítězství může ovlivnit veřejnou debatu na Slovensku i v zahraničí, zejména v době pokračujícího konfliktu na Ukrajině.
Verdikt uzavírá jednu kapitolu v dlouhé kariéře Štefana Harabina, ale otevřená zůstává otázka, jak slovenská justice bude v budoucnu nakládat s podobnými případy souvisejícími s mezinárodními konflikty.
