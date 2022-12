Schwarzenberg má narozeniny, všichni mu popřáli. Přišla nepříjemnost. „Nechutná“

Někdejší ministr zahraničí a expředseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, mnoho let patřící mezi nejvýraznější osobnosti české politické scény, slaví dnes 85. narozeniny. Gratulace nejen z řad politiků na sociálních sítích vyzdvihují především jeho úsilí za demokracii a ochranu lidských práv. Emoce vzbudilo přání zahrnující i prezidentskou kampaň. Bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek to označil za „nechutné“.

K půlkulatým narozeninám Karlu Schwarzenbergovi popřála na svém twitteru TOP 09. „Dnes má narozeniny náš čestný předseda Karel Schwarzenberg. Státník, který pro tuto zemi, demokracii a ochranu lidských práv udělal nesmírně moc. Mezinárodně respektovaná osobnost a člověk s laskavým srdcem. Milý Karle, přejeme všechno nejlepší,“ uvedla ve svém blahopřání. Připojila i krátký sestřih jeho vtipných odpovědí z nejrůznějších rozhovorů.

Dnes má narozeniny náš čestný předseda @schwarzenberg_k.

Státník, který pro tuto zemi, demokracii a ochranu lidských práv udělal nesmírně moc. Mezinárodně respektovaná osobnost a člověk s laskavým srdcem. Milý Karle, přejeme všechno nejlepší!?? pic.twitter.com/SCfop3ddV5 — TOP 09 (@TOP09cz) December 10, 2022

Mezi gratulanty se připojila i současná předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Za „příznačné“ považuje, že kníže slaví narozeniny v den, kdy slavíme Mezinárodní den lidských práv. „Jak příznačné – jejich ochraně totiž věnoval a věnuje velkou část svého života. Jsem moc ráda, že může být na naši zahraniční politiku opět hrdý. Hodně zdraví, sil a humoru přeji, milý Karle!“ pogratulovala Schwarzenbergovi k životnímu jubileu.

Dnes má narozeniny Karel Schwarzenberg a zároveň slavíme Mezinárodní den lidských práv.

Jak příznačné - jejich ochraně totiž věnoval a věnuje velkou část svého života. Jsem moc ráda, že může být na naši zahraniční politiku opět hrdý. Hodně zdraví, sil a humoru přeji, milý Karle! pic.twitter.com/3Lti3cVMeB — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) December 10, 2022

V podobném duchu si na knížete vzpomněl i poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. „Dnes si připomíná Den lidských práv a Karel Schwarzenberg slaví narozeniny. Vše nej!“ napsal.

Dnes si připomíná Den lidských práv a @schwarzenberg_k slaví narozeniny. Vše nej!?? pic.twitter.com/Qg0VTcZdQ1 — Marek Ženíšek (@zenisek_m) December 10, 2022

Reportér iDNES.cz Josef Kopecký zalitoval, že před deseti lety nevyhrál prezidentské volby právě Karel Schwarzenberg a zůstal poražen Milošem Zemanem. „Kníže Karel Schwarzenberg slaví 85 let. Od rána si říkám, jakým směrem by se ubírala Česká republika, kdyby před deseti lety neslavily úspěch nenávistné výpady a strašení sudetskými Němci, cizáky a šlechtou...Všechno nejlepší, pane Schwarzenbergu!“ vzkázal ve své gratulaci.

Kníže Karel Schwarzenberg @schwarzenberg_k slaví 85 let. Od rána si říkám, jakým směrem by se ubírala Česká republika, kdyby před deseti lety neslavily úspěch nenávistné výpady a strašení sudetskými Němci, cizáky a šlechtou... Všechno nejlepší, pane Schwarzenbergu! — Josef Kopecký (@PepaKopecky) December 10, 2022

Osobní přání připojil také místopředseda Senátu Tomáš Czernin (TOP 09). „Milý Kary, jsou věci lidské a věci Boží. Děkuji Pánu, že nám Tě poslal a prosím, aby nám Tě ještě dlouho zachoval. Děkuji Ti, že možná ne zcela záměrně, jsi hluboce ovlivnil můj život. Jsem Ti vděčný za všechno, co jsi vykonal pro naši zemi,“ sdílel své blahopřání k narozeninám čestného předsedy TOP 09.

Dnes slaví 85 let @schwarzenberg_k.

Milý Kary, jsou věci lidské a věci Boží. Děkuji Pánu, že nám Tě poslal a prosím, aby nám Tě ještě dlouho zachoval. Děkuji Ti, že možná ne zcela záměrně, jsi hluboce ovlivnil můj život.

Jsem Ti vděčný za všechno, co jsi vykonal pro naši zemi. pic.twitter.com/e4ZnQN0A1W — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) December 10, 2022

V souvislosti s dnešními narozeninami Schwarzenberga sdílel tweet i režisér Jan Hřebejk, i on poukázal na to, jak špatně si Češi historicky volí svou hlavu státu. „Nepodceňoval bych, že v naší tradici připadá na jednoho Havla – množina Gottwaldů, Zápotockých, Novotných, Svobodů, Husáků (ano, i zlotřilý Slovák už nám jednou vládl), Klausů a Zemanů... Nestačil nám kníže Schwarzenberg, profesor Drahoš a vofrňujeme se nad generálem NATO...“ napsal Hřebejk.

Nepodceňoval bych, že v naší tradici připadá na jednoho Havla - množina Gottwaldů, Zápotockých, Novotných, Svobodů, Husáků ( ano, i zlotřilý Slovák už nám jednou vládl), Klausů a Zemanů... Nestačil nám kníže Schwarzenberg, profesor Drahoš a vofrňujeme se nad generálem NATO... — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) December 10, 2022

Schwarzenbergovi obsáhle poblahopřál i jeden ze současných uchazečů o Hrad senátor Pavel Fischer. „Karel Schwarzenberg slaví narozeniny na Den lidských práv. Ta shoda v kalendáři není náhodná. Odjakživa stál na straně boje za lidská práva. Jako někdejší předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva…“ napsal úvodem.

Karel Schwarzenberg slaví narozeniny na Den lidských práv. Ta shoda v kalendáři není náhodná. @schwarzenberg_k totiž odjakživa stál na straně boje za lidská práva. Jako někdejší předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva…

1/9 — Pavel Fischer (@PavelFischer) December 10, 2022

Popsal, jak Schwarzenbergovy narozeniny slavili v pátek na setkání, na které zval český ministr zahraničí Jan Lipavský, kde knížeti předal dar z Ameriky. „Dojalo mě, že mu věnoval jako osobní dar oblíbený tabák z jednoho obchůdku v New Yorku. Kníže ho přijal s nadšením a se slovy, že si zapálí až po skončení adventu, protože teď drží půst. A že děkuje za všechna krásná slova, která zazněla, ale že by sám sebe nechtěl moc přeceňovat. To je Karel Schwarzenberg,“ dodal Fischer.

Zmínil i varování, jež ze Schwarzenbergových úst zaznělo. „Podle něj nevšímavost může být prvním krokem na cestě k diktatuře. V tom má pravdu. Karel Schwarzenberg ví, o čem mluví. A také ví, že nic není zadarmo. Myslím tím svobodu, kterou nám pomáhal vybojovat. Všechno nejlepší k narozeninám!“ dodal senátor závěrem a připojil i fotografii, na níž se objevuje v blízkosti Karla Schwarzenberga.

Podle něj nevšímavost může být prvním krokem na cestě k diktatuře. V tom má pravdu. Karel Schwarzenberg ví, o čem mluví. A také ví, že nic není zadarmo. Myslím tím svobodu, kterou nám pomáhal vybojovat.

9/9

Všechno nejlepší k narozeninám! pic.twitter.com/DqTaLIEyBW — Pavel Fischer (@PavelFischer) December 10, 2022

Co se týká názoru Karla Schwarzenberga na prezidentskou kandidaturu Pavla Fishera, viděl by ho dle svých slov jako dobrého prezidenta, ale nepovažuje ho „za dobrého kandidáta“. „Některé jeho výroky jsou poněkud nešťastné a mám obavu, že mu v souboji o Hrad dosti uškodí,“ řekl serveru iDNES.cz před měsícem bývalý uchazeč o Hrad a soupeř Miloše Zemana.

Za jediného vážného kandidáta tehdy označil generála Petra Pavla. K němu se vztahuje diskuse, které se rozhořela po zveřejnění blahopřání od režisérky a spisovatelky Moniky Le Fay, která zareagovala na přání od bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. „Životního jubilea 85 let se dnes dožívá výjimečná osobnost evropského formátu, opravdový vlastenec, moudrý, statečný a laskavý muž Karel Schwarzenberg. Milý Karle, přejeme do dalších let hodně sil a radosti, buďte tu ještě dlouho s námi!“ gratuloval Kalousek knížeti.

Životního jubilea 85 let se dnes dožívá výjimečná osobnost evropského formátu, opravdový vlastenec, moudrý, statečný a laskavý muž @schwarzenberg_k. Milý Karle, přejeme do dalších let hodně sil a radosti, buďte tu ještě dlouho s námi! ?? — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) December 10, 2022

Monika Le Fay následně pod Kalouskovým tweetem ocenila Schwarzenberga za to, že „vyjádřil podporu generálu Pavlovi“. „V tomto mravním bahně, kterým nás zamořuje Agrofert a rodina Nerudova, to od něj bylo jako živá voda. Moc si ho za to vážím a jsem ráda, že s ním nemusím být v rozporu. Toto je můj skutečný prezident,“ zněla její reakce.

Bylo jí ale jasně dáno najevo, že tak učinila naprosto nemístně. „Tahat prezidentskou kampaň pod přání k narozeninám je jen o něco méně nechutné, než pod kondolenci. Zvlášť, když to není pravda, Karel přímou podporu nevyjádřil nikomu z kandidátů. Běž si tu kampaň dělat jinam, prosím,“ rozhorlil se na spisovatelku Kalousek.

Tahat prezidentskou kampaň pod přání k narozeninám je jen o něco méně nechutné, než pod kondolenci. Zvlášť, když to není pravda, Karel přímou podporu nevyjádřil nikomu z kandidátů. Běž si tu kampaň dělat jinam, prosím. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) December 10, 2022

„Pouze upozorňuju, že se Karel Schwarzenberg k současné kampani vyjádřil naprosto jasně a že je divné mu přát a zároveň se podílet na něčem, na čem by se on nikdy nepodílel. Je totiž ve svých názorech konzistentní; to je to, co jsem chtěla zmínit v souvislosti s jeho narozeninami,“ hájila se dál Le Fay.

Pouze upozorňuju, že se Karel Schwarzenberg k současné kampani vyjádřil naprosto jasně a že je divné mu přát a zároveň se podílet na něčem, na čem by se on nikdy nepodílel. Je totiž ve svých názorech konzistentní; to je to, co jsem chtěla zmínit v souvislosti s jeho narozeninami. — Monika Le Fay ????? ???????! ?????? ?????! (@MonikaLeFay) December 10, 2022

Později ještě dodala: „Mám s mravními relativisty celoživotní zkušenosti, díky. Karla S. si vážím právě proto, že on jim nikdy neuhnul a nikdy je nepodporoval. Co si o tom myslí fanoušek Danuše Nerudové, který je úplně stejný jako fanoušek Andreje Babiše, mi je tak nějak úplně zhola a zcela jedno.“

Potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg byl ministrem zahraničí, předsedou TOP 09 a senátorem. Do loňských voleb byl poslancem a také nejstarším členem Poslanecké sněmovny. Před loňskými volbami oznámil, že již nebude kandidovat a zůstane mimo politiku. Své 85. narozeniny v sobotu 10. prosince tráví hlava knížecího rodu na cestách.

