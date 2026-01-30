Šéf Siemensu otočil, zelené plány mu vadí. Sám jim přitom pomáhal

30.01.2026 9:55 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Bývalý šéf společnosti Siemens Joe Kaeser tvrdí, že Evropa ve jménu zezelenání své ekonomiky obětuje vlastní průmysl. Ale hned se dočkal tvrdého úderu. Na tom, co dnes kritizuje, se sám podílel. V lednu 2020 nabídl Luise Neubauerové, tehdy populární německé levicové aktivistce, místo v představenstvu společnosti Siemens.

Šéf Siemensu otočil, zelené plány mu vadí. Sám jim přitom pomáhal
Foto: Hans Štembera
Popisek: Komín uhelné elektrárny , ilustrační foto

Někdejší ředitel německého strojírenského gigantu Siemens Joe Kaeser v rozhovoru pro britský The Telegraph tvrdí, že německá vláda musí přejít na realistický plán postupného zezelenání ekonomiky. Současná cesta povede podle jeho názoru k podstatnému oslabení průmyslového sektoru, a tím i ke zchudnutí celé společnosti.

„Kritici mají pravdu, když říkají, že ideologickým přístupem k nulovým čistým emisím riskujete svou ekonomickou moc (a) blahobyt společnosti,“ nechal se slyšet Kaeser. Varoval, že evropské společnosti se kvůli politice energetické neutrality stávají nekonkurenceschopnými.

Kritizoval berlínskou vládu za to, že vnucuje automobilkám cíle nulových emisí a požaduje, aby firmy prokázaly, že produkty, které prodávají, nemají žádnou souvislost s odlesňováním. Kritizoval úředníky za to, že obětovali spolehlivou a levnou energii tím, že se zřekli fosilních paliv.

Kaeserova kritika zní pádně, jenže má háček.

Kaeser od roku 2013 doprovázel tehdejší kancléřku Angelu Merkelovou na devíti státních návštěvách v zahraničí, včetně Číny, Indie, Egypta (2017), Tuniska, Argentiny, Mexika a Saúdské Arábie. V roce 2017 také cestoval s vicekancléřem Sigmarem Gabrielem do USA a Mexika.

Během veletrhu Hannover Messe v dubnu 2016 byl Kaeser mezi 15 německými generálními řediteli, kteří byli pozváni na soukromou večeři s americkým prezidentem Barackem Obamou. Byl také součástí delegace Merkelové při její první návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v březnu 2017. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v roce 2018 se zúčastnil večeře Donalda Trumpa se skupinou evropských generálních ředitelů.

Nejen během těchto jednání mohl usilovat o změnu kurzu evropské politiky. Ať už veřejně nebo v zákulisí. Jenže si zvolil jinou cestu. V lednu 2020 nabídl Luise Neubauerové, tehdy populární německé levicové aktivistce, místo v představenstvu společnosti Siemens.

Hrdý Němec a Evropan, zastánce jádra a fyzik, jak se na sociální síti představuje Noah Jakob Rettberg, to bývalému šéfovi Siemensu otloukl o hlavu. Obrazně řečeno.

„Hlavním problémem německého průmyslu je, že jeho vrcholoví manažeři a generální ředitelé jsou bez výjimky téměř všichni bezpáteřní zbabělci, jejichž celá obchodní strategie byla založena na tom, že se chtěli na prvním místě stát příjemci dotací. Joe Kaeser je toho ukázkovým příkladem. V roce 2020, kdy byla podle průzkumů Strana zelených a téma klimatické změny prakticky na vrcholu popularity, nabídl Luise Neubauerové, tehdy populární německé krajně levicové aktivistce, místo v představenstvu společnosti Siemens. … Německo potřebuje novou generaci podnikatelských lídrů. Zbabělost manažerů generace boomerů už nelze tolerovat,“ nešetřil kritikou Rettberg.

Německá historička Anna Vero Wendlandová, která se věnuje historii techniky a bezpečnosti jaderných elektráren, konstatovala, že dnes oportunismus získal své jméno. Jmenuje se Joe Kaeser.

„Když byla změna klimatu ještě v módě, Joe Kaeser chtěl do dozorčí rady Siemensu dostat Luisu Neubauerovou. Nyní, když má energetická transformace přesně ty důsledky, které její kritici léta předpovídali, je zastáncem získávání energie z fosilních paliv,“ hodila po Kaeserovi slovní granát.

Gert Wöllmann z řad německé liberální FDP se vyjádřil stručně a stejně jako německá historička. Konstatoval, že přesně takhle vypadá oportunismus, Oportunismus odkazuje na využití momentální situace k vlastnímu prospěchu. Bez ohledu na předchozí stanoviska či zásady.

