Šéf olympijského výboru Kejval: V Rusku byl organizovaný systém dopingu

„Moc se mi tady líbí. Jsem strašně rád, že se nám to podařilo,“ řekl k otevření Českého domu Kejval v úvodu rozhovoru. Pochválil pečení českého chleba, české pivo i kuchaře, který zde vaří.

„Ruští sportovci měli zcela zjevně organizovaný systém dopingu. Forma organizovaného zločinu je naprosto nepřípustná věc. Ruští představitelé v řadě prohlášení se k tomuto přiznali, že ne všechno bylo úplně v pořádku. Musí se to řešit,“ poznamenal Kejval k dopingové kauze, jež otřásla sportovním světem.

„Na druhou stranu je dobře, že se to vše stalo tak, jak stalo. Že fungují demokratické principy ve sportu,“ uvedl také Kejval. Poukázal tak na zamítnutí odvolání 45 ruských sportovců sportovní arbitráží CAS. Těm Mezinárodní olympijský výbor neumožnil start na hrách v Pchjongčchangu.

Hovořilo se také o pořádání olympijských her v budoucnu. „Mezinárodní olympijský výbor jde správnou cestou trvalé udržitelnosti her. Když jsem byl v Pekingu a díval jsem se na ten centrální park, tak jsem přemýšlel, jestli jsem ještě na zemi. A tam si uvědomujete, že neexistuje další země na světě, která je schopná toto zorganizovat,“ podotkl Kejval, jenž byl v minulosti členem organizačního výboru, který usiloval o olympijské hry v Praze.

„Byl bych rád, abych se něčeho takového dožil, ale rozhodně to není na pořadu dne. Je to o nějaké koncepci, musí být vize. Musí být na 20, 30 let. Ty infrastrukturní stavby, které by se musely udělat, musí mít vizi,“ dodal dále Kejval.

Závěrem pak Kejval zmínil, že atmosféra je srdečná a on se cítí v Jižní Koreji velmi bezpečně. „Snažíme se být nepolitičtí,“ podotkl pak k postoji Mezinárodního olympijského výboru. „Snažíme se dávat lidi dohromady,“ řekl Kejval, jenž doufá v důstojnou reprezentaci Česka ze strany všech sportovců.

Psali jsme: Václav Moravec promlouvá: Já z ČT sám neodejdu, jen ať si mě odvolají oni. To, co jsme po roce 1989 vybudovali, bude zničeno Novák (ANO): Program prevence proti rizikovému chování do škol? Ano, ale zaplaťte si. Havlíčkův Brod hostil Veletrh mezinárodních příležitostí Pijáček (ODS): Začala spolupráce s Bratislavou a vyššími územními celky na Slovensku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef