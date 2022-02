Šéfka Mladého ANO Plesníková poradila Babišovi: Mladé zajímá toto

reklama

Na sněmu hnutí ANO na pražském Chodově se o slovo přihlásila i šéfka Mladého ANO Markéta Plesníková. Zdůraznila, že Mladé ANO funguje už 6 let a stále kryje seniornímu hnutí ANO záda.

„I když třeba nejsme moc vidět, pořád jsme tady a nějakým způsobem vám kryjeme záda. Snažíme se mluvit o tom, co hnutí dělá, s mladými voliči,“ zdůraznila hned na úvod.

A hned upozornila, že oslovit s politikou mladé lidi není nijak jednoduché. Protože jejich zájmy se mnohdy významně liší. Někdo chce cestovat, někdo chce studovat, někdo chce hned po střední škole založit rodinu.

„Ale protože je hnutí ANO hnutím pro všechny, tak je to jenom o tom, mluvit s mladými lidmi. Třeba o tom, že se navýšily platy učitelům, takže bude kvalitnější vzdělávání, že tu byly vypsány programy na podporu bydlení, což je jedna ze záležitostí, která mladé lidi tíží nejvíce. A tady je nutná spolupráce jak státu, tak na regionální úrovni, i vlastně v té komunální politice. Důležité také je, aby i ti mladí měli zastoupení v politice, aby mohli sedět u toho stolu a aby mohli říct, co je zajímá. Dost často se říká, že to téma je vzdělávání, ale já si myslím, že mladí lidé by měli mít možnost říct ke všemu, co si o tom myslí, ať už je to třeba průmysl nebo doprava,“ prohlásila Plesníková.

Mladé maminky se prý zase zajímají o to, jak skloubit práci s péčí o dítě. V obecné rovině podle ní platí, že mladí lidé chtějí vědět, že se o jejich názory, tužby i obavy nějaký politik zajímá.

„Jedna z nejdůležitějších věcí pro mladé lidi je vidět, když za nimi přijde politik, sedne si s nimi a opravdu se zajímá o tom, čeho se bojí, čeho chtějí dosáhnout. To je právě to, co mladým chybí. Že nejsou vyslyšeni. Když se jenom podíváme na programové prohlášení současné vlády, tak tam nenajdete zmínku o mladých lidech. A když se podíváte na jeden z prvních kroků, které udělali, že zrušili slevy na jízdné... Ty přitom byly kvitovány, protože to bylo něco hmatatelného, bez ohledu na to, koho volili,“ zaznělo také od Plesníkové.

