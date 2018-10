Senát: Triumfální Čunek, silný Kubera. „Cizinci pryč!“, „Šabatová, nastěhuj si 20 Romů“, řekli ti, kteří jdou také dál. Ale Hayato Okamura...

AKTUALIZUJEME Primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS) letos usiluje o vstup do Senátu. A sečtení prvních volebních okrsků ukazuje, že by se mu to mohlo podařit. Zdá se, že by mohl uspět i navzdory tomu, že se vymezoval proti cizincům. Celkově po začátku sčítání ve volbách do Senátu vedou kandidáti ANO a ODS, včetně Jaroslava Kubery, jehož podpora zatím vypadá mimořádně. Nejlépe si vede Jiří Drahoš s 53 procenty na Praze 4, v prvním kole zvítězil pouze Jiří Čunek (KDU-ČSL). Celkově zatím postupuje 11 adeptů ANO, 10 ODS, krach zažívá ČSSD s 5 postupujícími.

Raduan Nwelati (ODS) mnoho let úspěšně řídil Mladou Boleslav, primátorem byl od roku 2006, v zastupitelstvu Středočeského kraje seděl mezi lety 2004 až 2016. Teď by se rád posunul do Senátu. A výsledky z prvních sečtených okrsků jeho volebního obvodu naznačují, že by mohl uspět. Po sečtení 99 procent okrsků se ukazuje, že má Nwelati podporu 34 procent hlasů.

Stojí za zmínku, že se Nwelatimu daří i navzdory tomu, že se v předvolební kampani vymezoval proti cizincům. „Nulová tolerance cizincům, kteří nedodržují naše zákony,“ hlásal Nwelati do světa. „Chceš tu pracovat? Dodržuj pravidla! Jinak tě tu nechceme!" hlásal dál.

Ve vyjádření pro ČTK dodával, že si cizinců pracujících v Česku váží, ale chce mít k dipozici nástroje pro případ, že cizinci nebudou dodržovat naše pravidla. „Vítám každého cizince, který přijede do Mladé Boleslavi a chce tady pracovat. Ale chci, aby dodržoval pravidla. Pokud nebude, chci mít možnost, jak to řešit," řekl Nwelati.

ODS zatím ve vedení, Kubera jasně vede. Čunek míří nad 50 procent

Podobně dobře jako Nwelati v Mladé Boleslavi si vede i dosavadní senátor ODS v Jablonci nad Nisou na severu Čech Jaroslav Zeman (ODS), dosáhl v prvním kole výsledku 34 procent a postoupil s velkým náskokem. Ten pro změnu prezentuje rázná stanoviska vůči Romům. „Paní Šabatové bych vzkázal, ať si jich dvacet adoptuje a nastěhuje si je do bytu. Může jim dát šanci a živit ze svých výplat. Ať nám pak za rok, za dva řekne, jak to dopadlo. Opravdu se mezi nimi někteří dobří najdou, ale jsou to jednotky z desítek,“ uvedl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Kandidáti ODS si zatím vedou solidně, vedou v osmi senátních obvodech. I Jaroslav Kubera „zahájil“ v Teplicích na prvním místě s podporou 42 procent voličů. Ve druhém kole se bude o zázrak pokoušet Zdeněk Bergman, který v prvním kole získal 21,1 procenta.

Exministr kultury Daniel Herman si v barvách KDU-ČSL počíná nadějně na Chrudimsku. V nabité konkurenci třinácti dalších kandidátů jen těsně prohrál souboj o první místo s kandidátem ODS Janem Teclem, oba pánové se pohybují kolem 15 procent a čeká je druhé kolo. Až na čtvrtém nebo pátem místě skončí kandidátka ČSSD Lucie Orgoníková. (rozhovor PL s ní ZDE).

O první místo se zatím pere předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a někdejší policejní prezident Martin Červíček (ODS). Oba pánové mají lehce přes 26 procent, rozhodují doslova jednotlivé hlasy. Rozuzlení bude jejich souboj mít až ve druhém kole.

Hermanův stranický kandidát Jiří Čunek hned v prvním kole vyhrál volby na Vsetínsku, jeho podpora se zastavila na strhujících 51,59 procentech, ve Vsetíně už je sečteno. Čunek tak přesvědčivě obhájil senátorský mandát.

Na Českobudějovicku míří za postupem nezávislý pravicový kandidát, hudebník a provozovatel místního rádia Ladislav Faktor. Ten vyhrál první kolo nad současným senátorem Jiřím Šestákem (STAN) v poměru 41 ku 27 procentům.

V Ostravě kandidoval expremiér Jiří Paroubek. Na úspěšný politický comeback to ale nestačilo, Paroubek skončil až sedmý. Po prvním kole vede horolezec Leopold Sulovský za hnutí Ostravak.

Pražské senátní obvody se vyvíjejí velmi zajímavě. Na Praze 8 při polovině sečtených okrsků vede Pirát Lukáš Wagenknecht, který má 18,8 procent. S ním do druhého kola může postoupit profesor Dungl (nominovám TOP 09 a STAN) s 15 procenty. Starosta Březiněvsi Jiří Haramul (ANO) je zatím třetí s 13 procenty. Hayato Okamura je až pátý s 12 procenty, o pár desetin více má kandidát ODS, právník Milan Golas.

Na Praze 12 je po sečtení 65 procent okrsků 44 procent hlasů ve prospěch prezidentského kandidáta Pavla Fischera, který kandiduje jako nezávislý. O případný postup do druhého kola se nejspíše utká s Evou Tylovou (Piráti). Ivan Pilný (ANO) skončí překvapivě za branami finále, na třetím místě na Tylovou ztrácí 5 procentních bodů.

Na Praze 4 je sečteno kolem 55 procent okrsků a Jiří Drahoš nejspíše vyhraje již v prvním kole, momentálně má takřka 53 procent. Pokud by nebyl zvolen přímo v prvním kole, prozatimní výsledky mu do druhého kola přisuzují jeho sokyni a současnou senátorku Evu Sykovou (ANO), která má nyní 13 procent hlasů, v závětří je však ještě Martin Dvořák (ODS).

Praha 2 má sečteno 44 procent okrsků a prezidentský kandidát Marek Hilšer má přes 45 procent hlasů. Stávající senátor Libor Michálek (Piráti) atakuje 16 procent, třetí herec Vladimír Kratina (ODS) má lehce pod 12 procent hlasů.

Kdo naprosto propadl, je aktivista Martin Uhlíř, kandidující za TOP 09 s podporou Bursíkovy strany LES. Na Rokycansku je předposlední. Uhlíř, někdejší zastupitel na Praze, se nejprve proslavil razantní podporou ukrajinského Majdanu a pravidelnou účastí na demonstracích proti Putinovi. Letos na sebe upozornil konfliktem s místopředsedou ČSSD Jaroslavem Foldynou během příjezdu Nočních vlků, proti kterým Uhlíř protestoval. ( FOTO ZDE

Později také vyvolal konflikt na knižním veletrhu, když mu vadilo, že zde nakladatelství Olympia prezentuje knihy rozhovorů ParlamentníchListů.cz s prezidentem Milošem Zemanem. Ochranka ho musela odtáhnout.

