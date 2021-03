Senát si chce k volebními zákonu říct své. Spor je i uvnitř ODS

reklama

Právník, senátor a předseda Stálé komise Senátu pro Ústavu Zdeněk Hraba (STAN) dal v rozhovoru pro server Echo24.cz najevo, že senátoři hodlají promluvit do volebního zákona. Jemu samotnému se prý nelíbí návrh poslance ODS Marka Bendy, který navrhuje, aby se mandáty nerozdělovaly všechny hned napoprvé, ale aby jich pár zůstalo i do tzv. skrutinia a aby o tom, do kterého kraje budou nakonec přiděleny, rozhodly politické strany. Podle senátora je tento návrh v přímém rozporu s představou, že o složení zákonodárného sboru mají rozhodovat voliči.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Za prvé je špatně, že by o rozdělení mandátu rozhodovala strana, která by určila kraj, kam mandáty půjdou. Nerozhoduje tedy matematický systém, například model největšího zbytku. Ve výsledku by pak došlo k tomu, že by se až po volbách rozhodovalo o tom, kdo se stane či nestane poslancem a kdo bude první náhradník v daném kraji. To se mi nelíbí, protože nejde o přímé volební právo. Není to navíc ani rovný přístup k voleným funkcím podle Listiny základních práv a svobod,“ uvedl doslova.

Rozhovor naleznete zde

„Rozpor rozhodně není mezi Piráty a STAN. Například KDU-ČSL má k tomuto návrhu velké výhrady, protože byl přijat hlasy hnutí ANO, SPD a ODS na sněmovním ústavněprávním výboru. Můžeme se bavit nad tím, jak se budou rozpočítávat mandáty do krajů, můžeme se bavit nad tím, zda se do toho budou počítat i strany, které neuspěly ve volbách. Kategoricky ale odmítáme rozdělování mandátů prvním náhradníkům podle volby strany po volbách. Až do dvanácti hodin po prvním skrutiniu. To je prostě pro nás nepřekonatelné,“ dodal Hraba.

Zdůraznil také, že podle české Ústavy má Senát hrát ve volební legislativě zásadní roli, tady ho nelze přehlasovat. A Hraba všechny ujistil, že horní komora opravdu zásadní roli hrát bude. Senátoři nebudou tiše stát stranou.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sněmovna probere zprávu NKÚ. Informace jsou pro vládu zdrcující Chvojka (ČSSD): Představa jednoho obvodu je politicky mrtvá Výborný (KDU-ČSL): Volební zákon? V tuto chvíli tak trošku promarněný čas Ministr Hamáček: Překládám dvě varianty volebního zákona

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.