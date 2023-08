Senátní Nagano komentátora Honzejka: Hašek by mohl být platným

Poté, co se objevila informace, že strana TOP 09 jedná s bývalým reprezentačním hokejovým brankářem Dominikem Haškem o kandidatuře do Senátu za koalici SPOLU, padají názory, že by to nebyl vůbec špatný nápad, ten zastává například komentátor Petr Honzejk. Očekávat podle něj však lze, že bude mít v senátních volbách silné protihráče.

Podle Honzejka by Dominik Hašek měl co v Senátu nabídnout: „Hašek se nejenže o politiku zajímá, ale je nyní i výraznou tváří podpory bojující Ukrajiny. Vystupuje proti startům ruských sportovců, kteří dělají reklamu na Putinův režim a jeho válku na mezinárodní scéně. A nedělá to i přes některé, řekněme, prostší formulace, vůbec špatně. Rozhodně to od něj není žádný kalkul, ale upřímná snaha. V Senátu by rozhodně nemusel zahřívat v týmu SPOLU střídačku, mohl by být platným hráčem,“ píše ve svém komentáři na serveru iROZHLAS.cz.

Otázka je, jak se to má se šancemi na vítězství ve volbách. „Hašek by měl kandidovat v některém z pražských obvodů. A v těch, kde se za rok uskuteční volby, by měl silné protihráče. Senátní křesla v nich nyní drží bývalí prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří zatím vítězili s obrovskou převahou, a pirát Lukáš Wagenknecht, což taky není žádné béčko,“ pokračuje Honzejk.

„Beznadějné to pro Haška není a bylo by svým způsobem půvabné, kdyby někoho ze jmenovaných porazil. Ale s uplatněním své přezdívky Dominátor to rozhodně mít snadné nebude. Můžeme od jeho kandidatury očekávat alespoň oživení zájmu o Senát. A to se vzhledem k tomu, že senátní volby nyní nepatří mezi voliči k nejpopulárnějším soutěžím, také počítá,“ dodává Petr Honzejk.

„S Dominikem Haškem již delší dobu jednáme o jeho kandidatuře do senátu za TOP 09, respektive koalici SPOLU, a věřím, že se na ní dohodneme,“ řekla webu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Hašek by zřejmě kandidoval v Praze. „Téma obvodu, ve kterém by kandidoval, je součástí našich rozhovorů jak přímo s ním, tak také s koaličními partnery. Ve hře jsou zejména pražské senátní obvody,“ doplnila šéfka TOP 09.

Jednání s představiteli SPOLU potvrdil i Hašek. „Nějaká jednání proběhla, ale definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Určitě bych chtěl mít jasno nejpozději na podzim,“ řekl serveru. „Co se týče hodnot a priorit, je mi jednoznačně bližší současná koalice než strany zastupující opozici,“ uvedl bývalý hvězdný brankář NHL, který v současnosti kvůli ruskému útoku na Ukrajinu veřejně vystupuje proti účasti ruských a běloruských sportovců na mezinárodních sportovních akcích.

„Senát je jedna z alternativ. Nejprve však musím uspět ve volbách. To znamená, že musím přesvědčit voliče, že já jsem pro ně ten nejvhodnější člověk, kterého mají volit,“ řekl Hašek k případné kandidatuře.

