Senátor Veleba nevěřícně zíral: Toto prováděl senátní kandidát Herman při pietě v Ležákách

Historii je třeba si připomínat, zvláště to platí pro oběti válečných hrůz německého fašismu. Je třeba bez pomp a velkých projevů takové akce podporovat, každý podle svých možností, neboť nejen Ležáky, ale i Lidice, kostel Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde padli naši váleční parašutisté, jsou symboly vážící se k zachování naší státnosti a k přežití našeho národa, je přesvědčen Veleba. „Jsou to symboly národního odporu, který vyvrcholil likvidací říšského protektora Reinharda Heydricha,“ dodal.

Jenže letošní pietní vzpomínka v Ležákách se nesla v trochu jiném duchu, než senátor očekával. Proto dnes cítil, že je jeho povinností ne zrovna lehkou formou krátké glosy na něco takového reagovat. „Na každém kroku, kde na vás dýchá utrpení ležáckých dětí, žen a mužů, se dělá politika. Z pódia tváří v tvář desítkám obrysů vypálených ležáckých domů v údolí, nad desítkami položených věnců se řeší mimo jiné oligarchizace politiky,“ kroutil hlavou Veleba při vzpomínce na své pocity, které jej na akci provázely.

Veleba pak také poukázal na to, že mše svaté pod širým nebem se na jejím počátku účastnil čtením evangelia kandidát do nadcházejících senátních voleb v tomto volebním obvodu (nedávný ministr kultury Daniel Herman, poznámka redakce), současný senátor je brán jako „individuální účastník“.

„Lidé jsou všímaví a letošní některé excesy vedení Památníku Lidice, jinak příspěvkové organizace Ministerstva kultury, kam Památník Ležáky organizačně patří, měly odezvu v četných osobních reakcích, dotazech, telefonátech,“ upozornil senátor a dodal, že reakce to nebyly zrovna pěkné.

„Tato doba je zlomová, ztrácíme pomalu a jistě národní povědomí, vlastenectví a nahrazujeme je pochybnými symboly,“ říká Veleba. Tato slova se však podle něj nevztahují pouze na Ležáky, kde se dostává poslední dobou tomuto novému směru prostoru. „Je to můj osobní názor a hodnotím to jako symboly současné doby, ve které se bohužel nedá mluvit o lásce, která zvítězila nad lží a nenávistí,“ uzavřel s tím, že nakonec kdo byl účasten na místě anebo se díval na celý pietní akt v televizi, to může potvrdit.

