Senátor upozornil, kolik milionů čerpá uprchlická neziskovka. „Vymést fašizující tendence“ odepsal mu funkcionář Zelených

Senátor Zdeněk Hraba se na sociální síti opřel do neziskovky Organizace pro pomoc uprchlíkům a jejího ředitele Martina Rozumka (Zelení). „Byznys z našich daní,“ napsal Hraba s tím, že organizace na dotacích získala celkem 327 milionů korun. Na to reagoval místopředseda Zelených Michal Berg. Senátora několikrát nazval „orbánovcem“ a jeho výroky označil za „xenofobní populismus“.

„Ničení Evropy jako výnosný byznys z našich daní,“ uvedl svůj příspěvek na sociální síti X senátor Zdeněk Hraba. Jako příklad takovéhoto byznysu uvedl Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU) spolu s jejím ředitelem Martinem Rozumkem, který je též členem Strany zelených. „Vždy při migračních krizích ve veřejném prostoru obhajuje nelegální migraci, problémy s migrací spojené zlehčuje,“ napsal senátor o Rozumkovi s tím, že jeho podnikání jde na úkor daňových poplatníků.

„Pan Rozumek a jím vedená ‚Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.‘ získala celkem na dotacích 327 000 000 Kč,“ informoval na sociální síti Hraba a volal po změně přístupu k migraci spolu se zastavením financování organizací podobných té Martina Rozumka. „Pokud nechceme být jako Evropa za blázny a slabochy, musíme nejen změnit celkový přístup k migraci z kulturně nekompatibilních zemí, ale také nadobro stopnout penězovody těmto organizacím,“ uvedl Hraba.

Podle spolupředsedy Zelených Michala Berga svým příspěvkem senátor Hraba pouze ukázal, že ničemu nerozumí, k tomu ho nazval „orbánovcem“. „Orbánovec Hraba se ozval, aby ve svém xenofobním populismu zase ukázal, že v podstatě ničemu nerozumí a jen nechutně útočí na lidi, co třeba pomáhají Ukrajincům. Stejně jako Orbán,“ odsoudil slova senátora spolupředseda Zelených.

Berg navíc uvedl, že Hraba neví, co ve skutečnosti Organizace pro pomoc uprchlíkům dělá, a útočí na ni jen proto, že nesouhlasí s názory jejího ředitele. „Způsob, jakým senátor Hraba útočí na Organizaci pro pomoc uprchlíkům, protože nesouhlasí s názory jeho ředitele, kombinuje starou komunistickou tradici ‚uděláme vám problém v práci‘ s orbánovskými útoky na neziskovky. Hraba navíc vůbec neví, co OPU dělá a za co jí stát platí,“ napsal Berg.

V následujících příspěvcích se pokusil veřejnosti přiblížit, jak a proč nezisková organizace od státu peníze získává. „OPU dostává od státu peníze za služby, které si od ní stát či města kupují, protože je z nějakého důvodu potřebují a samy je nedokážou zajistit. Buď formou veřejných zakázek, nebo účastí v dotačních programech,“ vysvětlil s dodatkem, že podle senátora Hraby se jedná o „ničení Evropy za peníze z našich daní“.

„Pojďme se podívat, jak tedy OPU ‚ničí Evropu‘. Je to například smlouvou na ‚Vzdělávací kurzy pro zaměstnance vězeňské služby‘? Když to ničí Evropu, neměl by se pan Hraba ptát, k čemu potřebuje vězeňská služba vzdělávat? Asi aby byla v oblasti migrace chytřejší než Hraba,“ napsal útočně Berg.

Dále zmínil projekt „Prevence nelegální migrace z Gruzie a rozvoj ekonomických vzdělávacích aktivit gruzínských běženců z jižní Osetie“ a dodal, že OPU se proti nelegální migraci také staví. „Není to snad Hraba, co tu každý den mluví populisticky něco proti nelegální migraci. OPU to reálně dělá,“ dodal.

Též uvedl, že neziskovka poskytla Ostravě milion korun na „humanitární pomoc v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině“. K tomu doplnil, že by ho neudivilo, kdyby zrovna tato činnost OPU Hrabovi vadila. „Vůbec bych se nakonec nedivil, Orbán, který mluví stejně jako Hraba, taky Ukrajině pomáhat nechce,“ znovu zmínil maďarského premiéra.

Podle Berga si za řešení migrační situace v České republice ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek zaslouží poděkování: „A to už vůbec nemluvíme o tom, že v OPU odvádějí lidé za velmi podfinancované peníze obrovské množství reálné důležité práce, bez které by situace s migrací včetně migrace z válkou napadené Ukrajiny byla v Česku mnohem horší. Martin Rozumek si zaslouží poděkování, ne útoky.“

V posledním příspěvku upozornil na volby do Senátu Parlamentu České republiky, které by se měly uskutečnit v roce 2024 ve 27 senátních obvodech. Hraba je jedním ze senátorů, kterým končí mandát. Jeho opuštění Senátu je podle Berga v zájmu všech. „Každopádně Benešovsko má příští rok jedinečnou šanci vymést tyhle fašizující tendence, které označují pomoc Ukrajincům za ‚ničení Evropy‘", ze Senátu. Je to v zájmu nás všech,“ uzavřel Berg.

To je ale Hrabovi úplně jedno, hlavně že si může jet svůj xenofobní populismus.

Senátor Zdeněk Hraba na Bergova slova na sociálních sítích reagoval s tím, že se „Zelení krásně odkopali“, když jim evidentně vadí, že se s veřejností diskutuje o veřejných informacích a že „někdo sosá z eráru takové částky“.

Hraba vyvrátil i obhajobu samotného ředitele neziskové organizace, který se odvolával na zprávy OSN. Podle Hraby však OSN už jen z podstaty věci je na straně uprchlíků. „Nikdo samozřejmě nepopírá utrpení mnoha lidí prchajících z domova. Je pak ale na každém státu, zda je přijme. Přijímání nelegálních uprchlíků není žádná povinnost,“ zdůraznil senátor.

Pro pomoc s integrací cizinců podle slov senátora navíc existuje na Ministerstvu vnitra odbor, na kterém pracují „skuteční odborníci“, a není proto nutné zadávat tyto služby neziskovým organizacím. „Ale hlavně: pokud chce stát pomáhat s integrací cizinců (a za sebe říkám, že by měl, ale hlavně by měl důsledně kontrolovat to, kdo sem přichází), tak na to existuje odbor na Ministerstvu vnitra, na kterém pracují skuteční odborníci. Opravdu na to není třeba ‚outsourcovat‘ externí organizaci, jejíž představitelé vystupují ve veřejném prostoru promigračně,“ usoudil Hraba.

Podle jeho názoru by integrace uprchlíků měla nejprve zohledňovat zájmy státu, nikoliv uprchlíků, kteří do něj přicházejí. „A už vůbec není ospravedlnitelných těch 327 milionů korun, to fakt ne,“ napsal rozhodně. „A co jiného než právě vše související s migrací by mělo být v rukou státu, a ne v rukou organizací bez odpovědnosti?“ zeptal se v závěru příspěvku.

