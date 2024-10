Separátní obálka pro Pavlovou? Bylo to jinak. Jurečka se kroutil, Schillerová zuřila

V české společnosti rezonuje návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který má umožnit zvýšení platů politiků o 13 %; u nejvyšších ústavních činitelů jde o desítky tisíc korun měsíčně navíc. To vše v době, kdy vláda hledá ve státním rozpočtu každou korunu... a podle Národní rozpočtové rady „některá čísla nesedí“. Politici si na příští rok chtějí zvýšit platy, zatímco důchodcům snížili důchody o 1,5 %.

Poté, co návrh vzbudil silný odpor, vláda sdělila, že to takto nechce a že o této záležitosti bude v příštím týdnu ještě jednat.

Ministr Marian Jurečka v předešlých dnech hájí novelu zákona tím, že se tím realizuje květnové rozhodnutí Ústavního soudu ohledně platů soudců. Ale Ústavní soud k situaci upozornil, že se ústavností ohledně výše platů politiků vůbec nezabýval. „Ke zvýšení platů politiků nedojde v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavností platů u politiků se Ústavní soud ve svých rozhodnutích nezabýval, tudíž ji nemohl ani nijak zpochybnit.“

Jurečka slibuje věc vyřešit. „Já vnímám realitu, slyším a říkám – ano, dohodneme se, a půjdu i za opozicí, abychom si řekli, co vlastně uděláme. Do konce roku máme prostor tu věc vyřešit a vyřešíme ji. Navažme to zpět na valorizační automat, který tu byl,“ řekl ministr práce a sociální věcí v pořadu Partie.

Poukázala i na lži z úst předsedy vlády, který tvrdil, že se zvyšováním platů politiků nic nezmůže. „Pan premiér v tomto pořadu bezostyšně lhal, když tvrdil, že to vše je kvůli Ústavnímu soudu. Načež Ústavní soud musel poprvé v historii dát na své webové stránky oznámení, že se zaobíral jenom platy soudců. Ústavní soud už musel reagovat na bezostyšné lži premiéra,“ kroutila Schillerová nevěřícně hlavou.

Sám premiér by si v takovém případě totiž polepšil bezmála o 40 tisíc měsíčně a nově by pobíral 312.500 korun českých měsíčně.

„Já z toho žádnou radost nemám. A není to vůle vlády, ani to není moje vůle, aby rostly tímto způsobem platy ústavních činitelů, naopak moje vláda v roce 2022 zmrazila platy politiků a pak jsme udělali úpravu od roku 2024, že jsme snížili valorizaci. Tak, jak se snížila valorizace důchodů, snížili jsme valorizaci platů ústavních činitelů,“ obhajoval se Fiala před tváří veřejnosti.

„Jednoduše řešeno, byly volby a vy jste o tom nechtěli mluvit,“ uhodila Schillerová na Jurečku, proč se věc neřešila již dříve, když Ústavní soud skutečně o této věci rozhodoval v květnu 2024, kdy však uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně dosud užívaného koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku.

Ministr v Partii také hovořil o platu pro manželku prezidenta Evu Pavlovou. Kancelář prezidenta republiky si je prý vyžádala navíc v separátní obálce, původní dohoda však zněla jinak. „Asi před měsícem mě oslovil pan kancléř prezidenta s tím, že po 34 letech je tady situace, kdy první dáma vlastně nemá to své období, kdy pracuje spolu s panem prezidentem při reprezentaci naší země, započítáváno a do důchodu to není vyřešeno,“ řekl Jurečka.

Petr Pavel ve videu na sociální síti řekl, že požádal o převedení části jeho vlastních náhrad na svoji manželku, ale podle Jurečky to bylo jinak. Dohoda podle jeho slov následně byla taková, že se částka pro první dámu bude čerpat právě z náhrad prezidenta. Posléze však měl přijít e-mail z KPR, kde bylo řečeno, že si Hrad přeje, aby peníze byly „v separátní obálce, která bude vztažena přímo k první dámě“. Jurečka dodal, že u této debaty už prý nebyl.

Alena Schillerová byla z těchto nových informací v šoku. „Je mi to úplně trapné, že to mám vůbec komentovat,“ reagovala s tím, že je z této zprávy „konsternovaná“.